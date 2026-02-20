ETV Bharat / state

ನಾವು ಓಡಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಜನ ಅವರನ್ನು ಓಡಿಸಿದ್ದಾರೆ: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ವಿರುದ್ಧ ಜೋಶಿ ವಾಗ್ದಾಳಿ

ಸಂಸತ್ ಸಂಕೀರ್ಣದ ಬಳಿ ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ರಾಹುಲ್​ ಗಾಂಧಿ ಬಂದು ಬನ್ನಿ, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡೋಣ ಎಂದು ಕರೆದಾಗ ಅಲ್ಲಿಂದ ತೆರಳಿದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಪ್ರಲ್ಹಾದ್​ ಜೋಶಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು.

union-minister-pralhad-joshi-slams-congress-and-rahul-gandhi
ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಪ್ರಲ್ಹಾದ್​ ಜೋಶಿ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 20, 2026 at 7:52 PM IST

ರಾಯಚೂರು: ನಾವು ಓಡಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಜನ ಅವರನ್ನು ಓಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ಮಂತ್ರಿ. ಜನ ಅವರನ್ನು ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯದಿಂದಲೂ ಓಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಶುಕ್ರವಾರ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಪ್ರಲ್ಹಾದ್​ ಜೋಶಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಲೋಕಸಭೆ ಅಧಿವೇಶನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂಸತ್ ಸಂಕೀರ್ಣದ ಬಳಿ ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ, ರಾಹುಲ್​ ಗಾಂಧಿ ಆಗಮಿಸಿ ಕರೆದಾಗ ದೂರ ಸರಿದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಆರೋಪ ಕುರಿತಂತೆ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಲಿಂಗಸೂಗೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹಟ್ಟಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು.

ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಪ್ರಲ್ಹಾದ್​ ಜೋಶಿ (ETV Bharat)

ಇದಕ್ಕೆ ಜನರೇ ಕೌಂಟರ್​ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಲೀಡರ್ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ, ನಿಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದರೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಅಪ್ರಬುದ್ಧತೆ ಅಲ್ವವೇ? ಅದನ್ನೇ ರಾಹುಲ್​ ಗಾಂಧಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಹಾಗೂ ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್​ ಅವರು ಬೈಟ್ ಕೊಡುವಾಗ ನುಗ್ಗಿ ಮಧ್ಯೆ ಬಂದು, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೈಟ್ ಕೊಡೋಣ ಜೊತೆಗೆ ನಿಲ್ಲಿ ಎಂದರು. ನಾವು ಜೊತೆ ನಿಲ್ಲಬಾರದರೆಂದು ನೀವೇ ಮಾತಾಡಿ ನಾವು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೊರ ಬಂದೆವು.‌ ನಿಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯತೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅಂದುಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದೆವು. ನಾವು ಓಡಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದರು.

ಇದೇ ವೇಳೆ, ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಶಿವಾಜಿ ಭಾವಚಿತ್ರ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆದ ಕಲ್ಲು ತೂರಾಟ ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಅವರು, 8 ಜನರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದೇವೆ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗಲೇ ಹೀಗೆ ಯಾಕಾಗುತ್ತೆ ಎಂದು ಜೋಶಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.

ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸಂಪೂರ್ಣ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟರೆ ಹೀಗೆ ಆಗಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪೊಲೀಸರ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದೆ. ಅವರ ತುಷ್ಟೀಕರಣ ನೀತಿಯಿಂದ ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಶಿವಾಜಿ ಜಯಂತಿ ಸರ್ಕಾರ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿರುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹದಗೆಡದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಗಡಿಪಾರು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.

ಇನ್ನೆರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 5 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಆರ್ಥಿಕತೆ: ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಒಳ್ಳೆಯ ವಾತಾವರಣವಿದೆ, 10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಎರಡು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 5 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಎಕಾನಮಿ‌ ಆಗುತ್ತೆ. ಸುಳ್ಳು ಆರೋಪ ಮಾಡಿ ಸಂಸತ್​​ ಅಧಿವೇಶನಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿ ಮಾಡಿದ ಅಪಖ್ಯಾತಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನದ್ದು. ಅಮೆರಿಕ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದದ ಬಗ್ಗೆ ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿ ಹಬ್ಬಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ಸೇಬು ಬಿಟ್ಟು ಇತರ ಹಣ್ಣುಗಳು ಈ ಒಪ್ಪಂದದಿಂದ ಹೊರಗಿವೆ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರ ದೇಶದ ರೈತರ, ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯಮ, ಬಡವರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದೊಡ್ಡ ಲಾಭ ಆಗಲಿದೆ. ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸೇರಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನವರು ಮೋದಿ ವಿರೋಧ ಮಾಡುವ ಭರದಲ್ಲಿ ದೇಶವನ್ನೇ ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು.

AIಗೆ ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣ ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಿರುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಬಹುಮುಖ್ಯ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಐ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಯುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೌಶಲ್ಯಯುತ ಮಾಡಿದಾಗ ವೆಚ್ಚ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಮೂಲಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಎಐನಿಂದ ಉದ್ಯೋಗ ಕಡಿತವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಅಪಪ್ರಚಾರ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬಂದಾಗಲೂ ಇದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತು. ಹ್ಯೂಮನ್ ಬ್ರೇನ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಬರೀ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ತಗೊಂಡು ವೋಟು ಹಾಕಬೇಕು ಎಂಬುದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಎಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.

