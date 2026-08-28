ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಆಕ್ಷೇಪ: ಪಾಲಿಕೆ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಘಟಕ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಸಚಿವ ಜೋಶಿ ಸೂಚನೆ
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ - ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಒಡೆತನದ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ತೆರೆಯುವಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಪ್ರಲ್ಹಾದ ಜೋಶಿ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : August 28, 2026 at 10:46 AM IST
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕು ಶಿವಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ್ದ 'ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್' ಅನ್ನು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಒಡೆತನದ ಸಮೀಪದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ತೆರೆಯುವಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಪ್ರಲ್ಹಾದ ಜೋಶಿ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಸಂಬಂಧ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ - ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಮೇಯರ್ ಮತ್ತು ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ಸಚಿವ ಪ್ರಲ್ಹಾದ್ ಜೋಶಿ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಈರ್ವರ ಬಳಿ ಖುದ್ದಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಸಹ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಳ ಮಹಾನಗರದಿಂದ ಬಹು ದೂರವಿದ್ದು, ಅನುಕೂಲಕ್ಕಿಂತ ಅನಾನುಕೂಲವೇ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸಮೀಪದ ಪಾಲಿಕೆ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಆರಂಭಿಸಿ ಎಂದು ಸಚಿವ ಜೋಶಿ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೇ ನಂಬರ್ 468ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವಂತೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದರಿಂದ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆ, ಸವಾಲುಗಳು ಎದುರಾಗಲಿವೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಶಿವಳ್ಳಿ ಬದಲು ಪಾಲಿಕೆ ಒಡೆತನದ ಸಮೀಪದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸುವಂತೆ ಜೋಶಿ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮೇಯರ್, ಆಯುಕ್ತರ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ: ಈ ಸಂಬಂಧ ಪಾಲಿಕೆ ಮೇಯರ್ ಮತ್ತು ಆಯುಕ್ತರಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಸಹ ನಡೆಸಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ - ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಕುರಿತು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಳ ಮಹಾನಗರದಿಂದ ಬಹಳ ದೂರ ಇರುವುದರಿಂದ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನಿರ್ವಹಣೆ ಹೊರೆಯಾಗಲಿದೆ. ಶಿವಳ್ಳಿ, ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಮಾರಡಗಿ, ಸೋಮಾಪುರ ಮತ್ತು ಸುಳ್ಳ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರೂ ಶಿವಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಡ, ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿ ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಮೀಪದ ಪಾಲಿಕೆ ಒಡೆತನದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಎಂದು ಸಚಿವರು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದೂರದ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರೆ ನಿತ್ಯ ಹಸಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಾಗಣೆ ಸವಾಲಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತದೆ. ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ, ನಿರ್ವಹಣೆಗೂ ತೊಡಕಾಗುತ್ತದೆ. ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಾಗಣೆಯಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೂ ಕಿರಿ ಕಿರಿ, ಅನಾನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಘಟಕ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆ ಇಲ್ಲದೇ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಿದ್ದು, ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೇ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿ ಗ್ಯಾಸ್ ತಯಾರಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಘಟಕವನ್ನು ಪಾಲಿಕೆ ಒಡೆತನದ ಸಮೀಪದ ಜಾಗೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವಂತೆ ಮೇಯರ್ ಮತ್ತು ಆಯುಕ್ತರನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದು, ಇಬ್ಬರೂ ಇದಕ್ಕೆ ಸಮ್ಮತಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಚಿವ ಪ್ರಲ್ಹಾದ್ ಜೋಶಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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