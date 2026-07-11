ಪುರಾತನ ಕಾಲದಲ್ಲಿನ ಗುಂಡಾಗಿರಿ ಅನುಭವದಿಂದ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ: ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಪ್ರಲ್ಹಾದ್ ಜೋಶಿ
ಬೆಳಗಾವಿ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಶಿಬಿರ ನಡೆದ ನಂತರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂಸೆ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದರು.
Published : July 11, 2026 at 8:54 PM IST
ಹಾವೇರಿ: "ಪುರಾತನ ಕಾಲದಲ್ಲಿನ ಗುಂಡಾಗಿರಿ ಅನುಭವದಿಂದ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಪ್ರಲ್ಹಾದ್ ಜೋಶಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ಬೆಳಗಾವಿ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಶಿಬಿರ ನಡೆದ ನಂತರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂಸೆ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂಬ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯಾರೋಪ ಮಾಡಿದರು.
"ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನೂ ಒಂದು ಸಲ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನೋಡಿ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಿಖ್ಖರ ನರಹತ್ಯೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಡಳಿತದಲ್ಲೇ ನಡೆದಿತ್ತು. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಮೆಚ್ಚಿಸಲು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಈ ರೀತಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತಾಳವೂ ಇಲ್ಲ, ತಂತಿಯೂ ಇಲ್ಲ. ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಆರೋಪ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದರು.
"ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ವಿರುದ್ದದ ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡಲ್ಲ. ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಲು ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ನವರೇ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರಿಗೂ ಇದೇ ಸೂಚನೆಯನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ಗೆ ಜನರೇ ಉತ್ತರ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್ ಜೊತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಜಿನ್ನಾ ಕಾಲದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್ ಜೊತೆಯೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮೈತ್ರಿ ಆಗಿರೋದು. ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್ ಜೊತೆ ತುಷ್ಟೀಕರಣ, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಇವರ ಬ್ರದರ್ಸ್ಗಳೂ. ಟೆರರಿಸ್ಟ್, ISI ಸಂಪರ್ಕದವರೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರ ಬ್ರದರ್ಸ್ಗಳು. ಗಲಭೆ ಎಬ್ಬಿಸುವುದು ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರೇ" ಎಂದು ಜೋಶಿ ಆರೋಪಿಸಿದರು.
"ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿಸಿ ಅದರ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವುದೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. 40 ದಿನವಾದರೂ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ರಚನೆಯಾಗಿಲ್ಲ.ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮೋದಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕೇಳಿದರೆ ನಾನು ಈಗಲೂ ಹೇಳಬಲ್ಲೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರ ಇದೆ. ಆದರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಸಚಿವರೇ ಇಲ್ಲ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳೂ ಮಾತ್ರ ಕೆಲವೆಡೆ ಜಾಲಿ ಟ್ರಿಪ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಫಡ್ನವಿಸ್ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಡ್ರಗ್ ಪೆಡ್ಲರ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಹಿಡಿದಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಪೊಲೀಸರೂ ಸಮರ್ಥರು ಅಂತ. ಆದರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಮಾತ್ರ ಕಳ್ಳರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದೆ" ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಪ್ರಲ್ಹಾದ್ ಜೋಶಿ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.
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