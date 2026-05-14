ಸಿಎಂ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ದಲ್ಲಾಳಿ ಆಗಬೇಡಿ, ಅಧಿಕೃತ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ದಂಧೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೀರ: ಹೆಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ
ಡಿಸಿಎಂ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಸಿಎಂನವರೇ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ದಲ್ಲಾಳಿ ಆಗಬೇಡಿ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಹೆಚ್ಡಿಕೆ ಟೀಕಾ ಪ್ರಹಾರ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : May 14, 2026 at 4:33 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಸಿಎಂ ಅವರೇ ನೀವು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ದಲ್ಲಾಳಿ ಆಗಬೇಡಿ. ಸರ್ಕಾರದ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ದಂಧೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೀರ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಹೆಚ್. ಡಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.
ಜೆ.ಪಿ. ಭವನದಲ್ಲಿಂದು ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಟಿ ನಡೆಸಿ ಬಿಡದಿ ಟೌನ್ಶಿಪ್ ಯೋಜನೆ ಸಂಬಂಧ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಇಂಟಗ್ರೇಟ್ ಟೌನ್ ಶಿಪ್ ಮಾಡುವ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಡದಿಯ 8 ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಟೌನ್ ಶಿಪ್ ಯೋಜನೆ ಅದಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿನ ರೈತರಿಗೆ ಈ ಯೋಜನೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಕೂಸು ಎಂದು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಸಿಎಂ ಇದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿನ ರೈತರೊಂದಿಗೆ ಸುದೀರ್ಘ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಆಗ ರೈತ ಮಹಿಳೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು. ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಬಹುದು. ಆ ಪರಿಹಾರ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಶಾಸಕರಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಒಕ್ಕಲೆಬ್ಬಿಸಲು ಮಾಡಿದ್ದಾ ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದರು. ಇದು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅವತ್ತಿನ ನನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೇರೆ. ಈಗ ಸರ್ಕಾರ ರೈತರ ಭೂಮಿ ತಕೊಂಡು, ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮಾಫಿಯಾ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿದೆ. ಇದರ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಬ್ರೋಕರ್ ಆಗಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರಿಗೆ ವಹಿಸಿದಂತಿದೆ ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದರು.
ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ನ ದಲ್ಲಾಳಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಚೇರ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಇವನ ಮಾತು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ದಲ್ಲಾಳಿ ಆಗಬೇಡಿ. ಕೊನೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕಾದರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ಹೆಸರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಸಿಎಂ ಅವರೇ ನೀವು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ದಲ್ಲಾಳಿ ಆಗಬೇಡಿ. ನಾನು 2006ರಲ್ಲಿ ಐದು ಟೌನ್ಶಿಪ್ ಮಾಡಲು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಹೊಸಕೋಟೆ, ಸಾತನೂರು ಸೇರಿ ಐದು ಟೌನ್ ಶಿಪ್ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದೆ. ಸಿಎಂ ಆಗಿ ಅಧಿಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಇದನ್ನು ಯೋಚಿಸಿದ್ದೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ಕಾರಿಡಾರ್ಗೆ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಆ ಸಂಬಂಧ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಇಡಲು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ರೈತರಿಗಾಗಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹಲವು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ತಂದಿದ್ದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಯಾರಪ್ಪನ ಮನೆದು ಎಂದು ರೈತರ ಜಮೀನು ಸ್ವಾಧೀನ ಮಾಡ್ತೀರ?. ಎಕರೆಗೆ ಹಣ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ನೀನೇ ಅಲ್ಲವಾ?. ಈಗಲ್ಟನ್ಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಇರೋ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಎಕರೆಗೆ 12 ಕೋಟಿ ಪಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ. 72 ಎಕರೆ ಭೂಮಿ ಈಗಲ್ಟನ್ ಮಾಡಲು ಹೋರಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಎಕರೆಗೆ 12 ಕೋಟಿ ಹಣ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ. ಬಿಡದಿ ಟೌನ್ಶಿಪ್ಗಾಗಿ ರೈತರ ಭೂಮಿಗೆ 2 ಕೋಟಿ ಹೇಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ?. 8 ಹಳ್ಳಿಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 2,320 ಎಕರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಭೂಮಿ ಇದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ವರದಿ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಈಗ 700 ಎಕರೆ ಭೂಮಿ ಇದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಉಳಿದ ಭೂಮಿ ಎಲ್ಲೋಯ್ತು?. ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರ?. ಎಷ್ಟು ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಹೋಯ್ತು, ಎಷ್ಟು ರಾಜಕಾರಣಿಗೆ ಹೋಯ್ತು ಎಂದು ಹೆಚ್ ಡಿಕೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.
ಧಮ್ಕಿ ನನ್ನ ಬಳಿ ನಡೆಯಲ್ಲ: ಧಮ್ಕಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಆ ಥರ ಲಾಟ್ರಿ ಹೊಡೆಯಬೇಕಾದರೆ ಬಹಳ ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತು. ಇವರ ಥರ ಲಾಟ್ರಿ ಹೊಡೆದಿಲ್ಲ. ಧಮ್ಕಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಬೇರೆ. ನಿಮ್ಮ ಧಮ್ಕಿ ಬೇರೆಯವರ ಜೊತೆ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲ್ಲ. ಯಾರು ಯಾರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಯಾರು ಕಾಲು ಕಟ್ತೀರಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ. ಯಾರನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತೀರ ಎಲ್ಲವೂ ಗೊತ್ತು. ಇವರು ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಡಿಸಿ ಸೈನ್ ಹೊಡೆದುಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಕಿಡಿಕಾರಿದರು.
ಅಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಇದೆ, ರೇಷ್ಮೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ನೀರಾವರಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ವಶ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಹೇಗೆ?. ಜನರ ಬದುಕನ್ನು ದಿವಾಳಿ ಮಾಡಿ ಏನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತೀರ?. ಬಿಡದಿ ಟೌನ್ ಶಿಪ್ ನಲ್ಲಿ ಅದೇನೋ ಎಐ ಕೇಂದ್ರ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ. ಎಂಟನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಲಿತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಐ ಕಲಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ?. ರೈತರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮೋಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ?. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರೇ ಯಾರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಈ ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು.
ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಜನ ವೋಟು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಅಂದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಹೋಗಬೇಕಾದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರೇ. ಎಷ್ಟು ಎಕರೆ ಭೂಮಿ ಸ್ವಾಧಿನಮಾಡಿದ್ದೀರ, ಖಾಸಗಿಯವರು, ಕೆಐಎಡಿಬಿ, ಹೌಸಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಿಂದ ಎಷ್ಟು ಭೂಮಿ ಸ್ವಾಧೀನ ಮಾಡಿದ್ದೀರ ಅಂತ ನಿವೃತ್ತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಿಂದ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿಸಿ. ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀರ ಅಂತ.
ಸಂಪುಟ ಹರಾಜು ಹಾಕುವ ಮನೆ ತರ: ಹಲವರು ಭಾಗ್ಯ ಕೊಟ್ಟೇ 2018ರಲ್ಲಿ 80ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿದ್ರು ನಿಮ್ಮನ್ನು. ಇಂಥ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಜನ ಈಗ ಉಳಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸಬೇಡಿ. ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಅನ್ನೋದು ಹೆಸರಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳೋರು ಕೇಳೋರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹರಾಜು ಹಾಕುವ ಸಭೆ ಎನ್ನಬಹುದಾ ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.
ಈ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಒಂದು ಹರಾಜು ಹಾಕುವ ಮನೆ ಅಂಥ ಹೇಳಬೇಕು. ರೈತರು ರಸ್ತೆಗೆ ಬಂದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಯಾವೊಬ್ಬನೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಬನ್ನಿ ಹೊಗೋಣ. ರೈತರ ಜೊತೆಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀರ?. 3 ವರ್ಷ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಒಂದು ಮಳೆಯನ್ನೇ ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಆಗಿಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲಾ ದುಡ್ಡು ಹೊಡೆಯುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮಿಂದ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಪಡೆಯುವ ಅಗತ್ಯ ನನಗೆ ಇಲ್ಲ. ಜನವಿರೋಧಿ ನೀತಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಆಗಲ್ಲ. ರೈತರ ಮನೆ ಹಾಳು ಮಾಡುವ ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರ ಎಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.
ಬೆಂಗಳೂರು ಭೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನಂಬ ಬೇಡಿ: ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ತಗೊಂಡರೆ ಎರಡು ಫ್ರೀ ತರನಾ ಇದು?. ಬಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಎ ಖಾತೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಜನರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆದಕ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಅಲ್ಲ ಇದು. ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಇವರ ಬಳಿ. ಆರನೇ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಂತೆ. ಡಿನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಎನ್ಒಸಿ ಕೊಡಲು ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ. 20 ಲಕ್ಷ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.
ಇವರನ್ನು ನಂಬಿ ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟಲು ಹೋಗಬೇಡಿ. ಇನ್ನು ಎರಡು ವರ್ಷ ಸುಮ್ಮನಿರಿ. ಹೊರೆಯಾಗುವ ರೀತಿ, ದುಡ್ಡು ಹೊಡೆಯುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನ ಒಳ್ಳೆ ಸರ್ಕಾರ ಬರಲಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಹೊರೆಯಾಗದ ರೀತಿ ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗದಂತೆ ಸಕ್ರಮಗೊಳಿಸುತ್ತೇವೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಜೊತೆ ಮೈತ್ರಿ ಮಾಡಿರುವುದು ರಾಜ್ಯದ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ. ನಾನು ಎರಡು ಬಾರಿ ಸಿಎಂ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ರಾಜ್ಯದ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬಿಜೆಪಿ ಜೊತೆ ಸೇರಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದರು.
ನಾನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗೋದು ಬಿಡೋದು ಕೂಡ ಆಮೇಲೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅದಕ್ಕೂ ಅಂತ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ನಾನೇನು ಈಗಾಗಲೇ ಎರಡು ಬಾರಿ ಸಿಎಂ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ಈ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಬೇಕು ಅನ್ನುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬಿಜೆಪಿ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಜೊತೆಗೆ ಮೈತ್ರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಈ ರಾಜ್ಯದ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ. ನಾವೇನೋ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಎರಡು ಬಾರಿ ನಾನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು. ದುಡ್ಡಿಲ್ಲದೆ ಏನು ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಹಾಗಂತ ಪ್ರತಿದಿನ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಫೈಲ್ ರುಜುವನ್ನೇ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟರೆ ಹೇಗೆ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.
ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಯಾರೂ ಹಣ ಕಟ್ಟಬೇಡಿ. ನಾವು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದೇ ಬರ್ತೇವೆ. ಜನರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಬೇಕೋ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ದುಡ್ಡು ಹೊಡೆಯೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇವರದ್ದೆಲ್ಲ. ಪೇಪರ್ ಪೆನ್ ಕೊಡಿ ಅಂತಿದ್ರಿ. ಈಗ ಜನರು ಪೇಪರ್ ಪೆನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ನಿಮಗೆ ಪೇಪರ್ ಪೆನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಡಿಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿಯನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದರು.
ಒಂದು ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಸಮಾಧಾನಿಸಲು ತೀರ್ಮಾನ: ಹಿಜಾಬ್ ನಿಷೇಧ ತೆರವು ಆದೇಶ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಹಿಜಾಬ್ ಪ್ರಕರಣ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಆ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ವೆಕೇಟ್ ಮಾಡಿಸದೇ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಗೆ ಹಿಜಾಬ್ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಇಷ್ಟು ದಿನ ಮಕ್ಕಳ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿತ್ತು?. ದಾವಣಗೆರೆ ಉಪಸಮರದ ಬಳಿಕ ಈಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಸ್ಲಿಂ ಮುಖಂಡರ ಮೇ16ರ ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ ಹೆದರಿ ಈಗ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.
ಜನಿವಾರ ತೆಗೆಸಿ ಅದೇನೋ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅದನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇದನ್ನು ಒಂದು ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಓಲೈಸಲು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಏನು ಇಲ್ಲ. ಮೂರು ವರ್ಷದಿಂದ ಹಿಜಾಬ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಎಂದು ಹೆಚ್ಡಿಕೆ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.
