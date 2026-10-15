ಬನ್ನಿ ನನ್ನನ್ನು ಟಚ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ: ಡಿಕೆಶಿ, ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಹೆಚ್ಡಿಕೆ ಸವಾಲು
ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗಿದ್ದೇನೆ. ತಾಕತ್ ಇದ್ದರೆ ಹಾಲಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ತರ ಹೇಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 15, 2026 at 1:47 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಬರಲು ಸಿದ್ಧನಿದ್ದೇನೆ. ಬನ್ನಿ ನನ್ನನ್ನು ಟಚ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜೆಪಿ ಭವನದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಟಿ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ವಿಜಯದಶಮಿಯ ಸಮಯ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಸಮಯವಾಗಿದೆ. ಈ ರಾಜ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಸಿಎಂನಿಂದಲೂ ಅಲ್ಲ. ನನ್ನಿಂದನೂ ಅಲ್ಲ. ಯಾವ ಮುಖಂಡರು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದಲೂ ಅಲ್ಲ. ತೀರ್ಮಾನಿಸುವವನು ಮೇಲಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಮಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ.
ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣವಾದ ಪದ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಕರ್ಮಕಾಂಡ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇಡಿಯವರು ಬರದೇ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮುಚ್ಚಿಹಾಕುವವರು. ಅವರು ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ ಬಯಲಾಗಿದೆ. ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದಾಗ 24 ಮಂದಿ ಎಇಇ ನೇಮಕಾತಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿದ್ದರ ಕುರಿತು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಖರ್ಗೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಲು ಆಗಿಲ್ಲ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿನ ಎಜಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಐಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಮೇಲೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ತಿರುಚಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಆ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಿಎಸ್ಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಆರೋಪ ಇಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೆಚ್ಡಿಕೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ, ಎಇಇ ನೇಮಕಾತಿ ಅಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹಣೆಬರಹ ಗೊತ್ತಾಗುವುದು. ಅದನ್ನು ತನಿಖೆಗೆ ಕೊಡಲು ತಯಾರಿಲ್ಲ. ಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ ಅನ್ನು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ. ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾರನೇ ದಿನ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿ ಆಗಿದೆ. ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಈ ಸಂದೇಶ ಕೊಟ್ಟವರು ಯಾರು?. ಸಂಪುಟದ ರಹಸ್ಯ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಧ್ಯಮದವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟವರು ಯಾರು?. ನೈಸ್ ವಿಚಾರ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಮುಂದೆ ಹೋಗಬಾರದು ಎಂದು ಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ ಸುದ್ದಿ ಹರಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಎಂ ಅವರು ಖಾಸಗಿ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಏನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿಯಾದಿರಿ?. ಯಾರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದಿರಿ?. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಮನೆಗೂ ಕರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಚರ್ಚೆ ಆಯ್ತು? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಖಾಸಗಿ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ಅದೇ ನೈಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾರು?. ಎಲ್ಲಿ ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ದು?. ನೈಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಖೇಣಿಯ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ 14 ಗಂಟೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏಕೆ ಮಾಡಿದಿರಿ?. ಮೇ 8, 2024ರಂದು ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಬರಬಹುದು ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಡಿಕೆಶಿಗೆ ಇತಿಶ್ರೀ ಹಾಡಿ ಎಂದು ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಹೇಳಿಕೆಯ ಸುದ್ದಿ ಬಂದಿತ್ತು ಎಂದರು.
ನಿದ್ದೆಗೆಟ್ಟವರು ನೀವು? ನನಗೆ ಎರಡು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನಿದ್ದೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇಡಿ, ಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ ಅವರು ಬರುತ್ತಾರೋ ಎಂದು ನಿದ್ದೆ ಗೆಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಿದ್ದೆ ಗೆಟ್ಟಿರುವುದು ನೀವು. ಆರು ತಿಂಗಳಿಂದ ನಿದ್ದೆ ಗೆಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ನಾನು ಆರಾಮವಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಅಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಲು ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಆರಾಮವಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಗೃಹ ಸಚಿವರು ತನಿಖೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರಂತೆ. ಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ನ ಮೂಲ ಪುರುಷನ ಜೊತೆ ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ 164 ಹೇಳಿಕೆ ಪಡೆದು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಬಂತು. ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳಿಂದ ಸುಳ್ಳು ಕೇಸ್ ಹಾಕಿಸಿ ಐದು ದಿನ ರೇವಣ್ಣ ಅವರನ್ನು ಜೈಲಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದರಲ್ಲಾ?. ಅದೇ ರೀತಿ ನನ್ನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲು ಹೊರಟಿದ್ದೀರಾ ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ.
ಮಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಅಂದು ನಿಮ್ಮ ಸಿಎಂ ಯಾರದ್ದೋ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರಲ್ಲಾ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿದ್ರಾ?. ಐದು ದಿನ ರೇವಣ್ಣರನ್ನು ಜೈಲಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ರಲ್ಲಾ?. ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ನಲ್ಲಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮುಖ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ ಕಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿಸುತ್ತಿದೆಯಲ್ಲಾ. ನಿಮಗೆ ಆತ್ಮೀಯರಲ್ಲ. ದಿನಾ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತೀರಲ್ಲಾ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಮ್ಮ ವಾರ್ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಒಬ್ಬ ಯುವಕನನ್ನು ನಿನ್ನೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆರು ಗಂಟೆಗೆ ಮಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೀರಿ. ನೋಟೀಸನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸಿನಿಮಾದಂತೆ ಯಾವುದೋ ಗೋದಾಮಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಸಂಜೆವರೆಗೆ ಕೂರಿಸಿ, ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದಾ ನಿಮ್ಮ ತನಿಖೆ ಎಂದು ಹೆಚ್ಡಿಕೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಿಮ್ಮ ಸಿಎಂರದ್ದೇ ಫೋನ್ ತಗೊಂಡು ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ: ಮೊಬೈಲ್ ಟ್ಯಾಬ್ಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತೀರಾ?. ನಿಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯದ್ದೇ ಫೋನ್ ತಗೊಂಡು ತನಿಖೆ ಮಾಡಿದರೆ ಎಲ್ಲಾ ಸತ್ಯ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ. ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ರೈಟರ್ ನೀವಾ, ನಾನಾ ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಂ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯವರು ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಆ ಎಫ್ಐಆರ್ ಅನ್ನು ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ರಿ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಅವರ ಮನೆಗೆ ರಾತ್ರಿ ಹೋಗಿ ಅವರ ಹೆಂಡತಿ ಜೊತೆಗಿನ ಪೊಲೀಸರ ಸಂಭಾಷಣೆಯ ವಿಡಿಯೋ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು.
ಜನತಾದಳದ ಕಚೇರಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲವಾ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ?. ರಾತ್ರಿ ಹೋಗಿ ಮನೆ ಬಾಗಿಲು ತಟ್ಟಿದರೆ, ಆ ಹೆಣ್ಣುಮಗಳು ಏನಾಗಬೇಕು?. ಇದಾ ನಿಮ್ಮ ಆಡಳಿತ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರೇ. ನಿಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ. ಬೇರೆ ಏಕೆ ಹುಡುಕುತ್ತೀರಾ?. ಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಹೆಣ್ಣಮಗಳು ಯಾರು?. ಏನಕ್ಕಾಗಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟ್ ಮಾಡಿದಿರಿ?. ಆ ಹೆಣ್ಣುಮಗಳನ್ನು ಕೂರಿಸಿ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡಿಸಿದ್ದೀರಲ್ಲಾ?. ಎಷ್ಟು ದಿನ ಈ ಆಟ ಆಡಿಸುತ್ತೀರಿ?. ಬೆಳೆದು ಬಂದ ಗರಡಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಸಿನಿಮಾ ತೆಗೆದ ಹಾಗೆನಾ ರಾಜ್ಯ ಆಳುವುದು ಎಂದು ಸಿಎಂ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸರ್ಕಾರ ಕಿತ್ತೊಗೆಯುವ ಕಾಲ ಬಂದಿದೆ: ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಯಿಂದ ಮಾತನಾಡಿ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರನ್ನು ಏಕೆ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿದ್ದಾರೆ?. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎಲ್ಲಿಂದ, ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ?. ಸರ್ಕಾರ ಕಿತ್ತೊಗೆಯುವ ಕಾಲ ಬಂದಿದೆ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕೂಡ ಮುಂದುವರಿಯುವ ನೈತಿಕತೆ ಮತ್ತು ಅರ್ಹತೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದರು.
ಡಿಕೆಶಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಫೋನ್ ತನಿಖೆಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಖಾಸಗಿ ವಾಹಿನಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಂಧನ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಕೆಂಡಾಮಂಡಲ: ಸಂಶಯ ಬಂದರೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯನ್ನೂ ಕರೆಸುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೀನು ಕರೆಸಬೇಡ. ನಾನೇ ಬರುತ್ತೇನೆ ನಿನ್ನ ಕಚೇರಿಗೆ. ಗೃಹ ಇಲಾಖೆ ಇರುವುದು ನಿಮ್ಮ ದರ್ಬಾರ್ ನಡೆಸುವುದಕ್ಕಾ?. ನನ್ನ ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುತ್ತೀರಾ?. ನನ್ನನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾನಂತೆ. ಏನು ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಗಂಟು ತಿಂದಿದ್ದೇನಾ?. ನನ್ನ ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡುತ್ತೀರ. ಮುಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬರಲಿ. ನೋಡೋಣ ಈ ರಾಜ್ಯ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಂದು ಹೆಚ್ಡಿಕೆ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ.
ಹಾಲಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ: ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗಿದ್ದೇನೆ. ತಾಕತ್ ಇದ್ದರೆ ಹಾಲಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ತರ ಹೇಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
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