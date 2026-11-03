ಹಿರಿಯೂರು ಉಪ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಒಮ್ಮತದ ಎನ್ಡಿಎ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಲು ತೀರ್ಮಾನ: ಹೆಚ್ಡಿಕೆ
Hiriyur By Election: ಹಿರಿಯೂರು ಉಪ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಒಮ್ಮತದ ಎನ್ಡಿಎ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದರು.
Published : November 3, 2026 at 5:31 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಹಿರಿಯೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಉಪ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಒಮ್ಮತದ ಎನ್ಡಿಎ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸುವ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಕಾಡುಗೊಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದ ಪ್ರಮುಖರು ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರದ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರೊಂದಿಗೆ ವಿಸ್ತೃತವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಎಲ್ಲರ ಒಮ್ಮತ ಹಾಗೂ ಸಮನ್ವಯದಿಂದ ಈ ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
2006-07ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ತಾವು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ತುಮಕೂರು ಮತ್ತು ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ₹4,500 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ ಮಹತ್ವದ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಡೆಗಣಿಸಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಬಾಕಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ದುಸ್ಥಿತಿ: ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹದಗೆಟ್ಟಿದ್ದು, ಈಗಾಗಲೇ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಹಿಂದಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ₹38,000 ಕೋಟಿ ಬಾಕಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕಿದೆ. ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತ ಬಾಕಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಸರ್ಕಾರ, ಯಾವುದೇ ಆರ್ಥಿಕ ಅನುಮೋದನೆ ಮತ್ತು ಬಜೆಟ್ ಮೀಸಲಿಡದೇ ಕೇವಲ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ನೆರವೇರಿಸುವ ಪ್ರಚಾರದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು.
ಈ ಸರ್ಕಾರ ಕೇವಲ ಕೆಲಸಗಳೇ ಆಗದಿರುವ ಬೋಗಸ್ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಪುಕ್ಕಟೆ ಪ್ರಚಾರ ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಹಣ ಇಲ್ಲದೆ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಜನರನ್ನು ಯಾಮಾರಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವ ಚಾಳಿ ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಕಬ್ಬಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ನೀಡಲು ಆಗ್ರಹ: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರು ಸೂಕ್ತ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿಗಾಗಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ಸರ್ಕಾರ ಮಾತ್ರ ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿ ಕುಳಿತಿದೆ. ರೈತರ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿ, ಪ್ರತಿ ಟನ್ ಕಬ್ಬಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ₹750 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಕೂಡಲೇ ರೈತರ ಹಿತ ಕಾಯುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.
ರೈತರ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಇಂತಹ ವರ್ತನೆ ಸರಿಯಲ್ಲ. ಅವರ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವುದು ನ್ಯಾಯ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
ಪಾಪ ಇಲ್ಲಿಂದ ವಿಶೇಷ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಸುವರ್ಣಸೌಧಕ್ಕೆ ಸಿಎಂ ಹೋಗಿದ್ದ ಸ್ಪೀಡ್ ನೋಡಿ, ಏನೋ ಪರವಾಗಿಲ್ಲಪ್ಪ, ನಮ್ಮ ರೈತರಿಗೂ ಒಂದೇನಾದರೂ ಬಂಪರ್ ಹೊಡೀತಾ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಂಡೆ. ಆದರೆ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು?. ರೈತರ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸಲು ನನ್ನ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರು. ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮಾಲಿಕರದ್ದು ಹಾಗೂ ರೈತರದ್ದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಒಂದೂವರೆ, ಎರಡು ಗಂಟೆಯವರೆಗೂ ಪಾಪ ನಿದ್ದೆ ಕೆಟ್ಟು ಸಭೆ ಮಾಡಿದರು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಏನಪ್ಪಾ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಶೂನ್ಯ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು.
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದು ಬಿಡಿ. ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿ ಟನ್ಗೆ 700 ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ, ಸರ್ಕಾರದ ಅಕೌಂಟ್ನಿಂದ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಸರ್ಕಾರದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ. ಆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮಾಲಿಕರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ. ನಾನು ಇದನ್ನ ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮಾಲೀಕರು ಏನು ಬೀದಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಈ ವರ್ಷ ಎರಡು ಕಾರ್ಖಾನೆ ಇದ್ದರೆ, ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಮೂರು ಕಾರ್ಖಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೊಂದು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್, ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಇಡ್ಕೊಂಡವರೇ. ಬಹಳ ಜನರಿಗೆ ದುಡ್ಡಿಗೆ ಏನು ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ರೈತನ ಬದುಕು ಏನಿದೆ?. ಕನಿಷ್ಠ 750 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.
ನಾನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ರೈತರನ್ನ ಬೀದಿಗೆ ಇಳಿದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮುಂದೆ ವಿಷಯಗಳು ಬಂದಾಗ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕ್ಷಣನೂ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡದೆ ತೀರ್ಮಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಹಲವಾರು ನಿದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಕೊಡಬಲ್ಲೆ. ನಿಮ್ಮ ಭಾರತ ಜೋಡೋ ಸ್ಕೀಂಗೆ ಯಾರಪ್ಪನ ಮನೆ ದುಡ್ಡು ರೀ?. ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ?. ಭಾರತ ಜೋಡೋ ಕ್ಲಬ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಪಂಚಾಯತಿಗೆ 10 ಲಕ್ಷ ರೂ. ನೀಡಲಾಗ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಗಲೀಜು ತೆಗೆಯೋದಕ್ಕೆ, ಆ ಚರಂಡಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ?. ಯಾರ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ?. ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ?. ಇದೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನಾ?. ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆ ದುಡ್ಡನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ಬೆಳೆಯೋಕೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ?. ರಾಜ್ಯದ ಜನ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ಎಂದರು.
ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ತನಿಖಾ ವೈಫಲ್ಯ: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಸ್ತಿ ವಿವಾದಗಳು ಹಾಗೂ ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಬಂದಿರುವ ₹40,000 ಕೋಟಿ ವಸೂಲಾತಿ ಆರೋಪಗಳು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವಂತಿವೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣಗಳ ತನಿಖೆಯ ದಿಕ್ಕು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತಿರುವ ಗೃಹ ಮತ್ತು ಗುಪ್ತಚರ ಇಲಾಖೆಗಳ ವೈಫಲ್ಯವನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸಿದ ಅವರು, ಸರ್ಕಾರ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಾಪಾಡುವಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.
ಪೊಲೀಸರು ತಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಹೋಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಜನರು ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೆಚ್ ಡಿಕೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.
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