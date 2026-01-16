ದಿನ ಬೆಳಗಾದರೆ ಯಾರ ತಲೆ ಒಡೆಯಬೇಕೆಂಬುದು ಅಣ್ಣ-ತಮ್ಮಂದಿರ ಕೆಲಸ: ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಕಿಡಿ
ನಾನು ಬಾಯಿಚಪಲಕ್ಕೆ ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಹಾಗೂ ಜನರ ನಡುವೆ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಸಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ವೈಫಲ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದರು.
Published : January 16, 2026 at 5:25 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಅಣ್ಣ, ತಮ್ಮಂದಿರ ಕೆಲಸ ದಿನ ಬೆಳಗಾದರೆ ಯಾರ ತಲೆ ಒಡೆಯಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿದೆ. ಹಣ ಮಾಡುವುದು ಅವರ ಚಪಲವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.
ಜೆ.ಪಿ.ಭವನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯವರೇ ನಮ್ಮನ್ನು ತುಳಿಯುವ ಕುರಿತು ಡಿಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿಕೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಜನಬಲ ಬೇಕು. ಕೆಲವರಿಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆತನಕ ಹಣ ಲೂಟಿ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದು. ಜನ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬೇಕೆಂಬುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಲೂಟಿ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ. ಇಂತಹವರಿಗೆ ಜಾತಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡುತ್ತಾರಾ? ಅವರದ್ದು ಯಾವ ಜಮೀನಿಗೆ ಬೇಲಿ ಹಾಕಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಜನರು ಬೆಂಬಲ ಕೊಡುತ್ತಾರಾ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.
ಪಾಪ ಅವರ ತಮ್ಮನೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಬಾಯಿಚಪಲಕ್ಕೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ ಅಂತ. ನಾನು ಬಾಯಿಚಪಲಕ್ಕೆ ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಹಲವಾರು ಅಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಹಾಗೂ ಜನರ ನಡುವೆ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಸಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ವೈಫಲ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಮದು ಒಂದು ರೀತಿ ಚಪಲ, ನಮ್ಮದು ಒಂದು ರೀತಿ ಚಪಲ. ನಿಮಗೆ ಹಣ ಮಾಡುವ ಚಪಲ, ನನಗೆ ಜನ ಬೆಂಬಲ ಪಡೆಯುವ ಚಪಲ. ಇದೇ ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಇರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಎಂದು ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದರು.
ಎರಡು ದಿನ ಕಾಯ್ದು ನೋಡೋಣ: ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ಪ್ರಕರಣ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾ, ಸಿಎಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಎರಡು ದಿನ ಕಾಯ್ದು ನೋಡೋಣ. ಅವರು ಏನಾದರೂ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಹೆಬ್ಬೆಟ್ಟು ಚೀಫ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಗುತ್ತಾರಾ? ಇಲ್ಲವೇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡುವ ಸಿಎಸ್ ಆಗುತ್ತಾರಾ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ನಾನೇ ಖುದ್ದು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದರು.
ಮುಂಬೈನಂತೆಯೇ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಫಲಿತಾಂಶ: ಇದೇ ವೇಳೆ, ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಏನು ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದಿದೆಯೋ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಭರವಸೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಜೆಡಿಎಸ್ ನಿರ್ನಾಮ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಖರ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾ, ಜೆಡಿಎಸ್ಗೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೆಟ್ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಲೀಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಇದ್ಯಲ್ಲಾ, ಅವರ ಅಪ್ಪನ ಕೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು ಜೆಡಿಎಸ್ನಿಂದ ಲೀಸ್ ಮೇಲೆ ತಗೊಂಡ್ರಿ. ಸಿಎಂರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಷ್ಟು ಜನರನ್ನು ಲೀಸ್ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಒಬ್ಬರು ಲೀಸ್ ಅವಧಿ ಮುಗಿದಿದೆ, ನನ್ನ ಸಿಎಂ ಮಾಡಿ ಅಂತಾರೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಲೀಸ್ ಅವಧಿ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ, ನಾನೇ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾರೆ. ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿಯ ಹಣೆಬರಹ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಏನಾಗಿದೆ? ಕರ್ನಾಟಕ ಹಣೆಬರಹ ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ 6 ಸೀಟು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ. ಈ ದುರಂಹಕಾರ ಬಿಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಇದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಏನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಾ ಜನರು ನಿಮಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಅವರ ತಂದೆ ಮೊನ್ನೆ ಏನು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಮೈಸೂರು ಕನಕಪುರದ ತರಹ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದು ಏನು? ಖರ್ಗೆ ಅವರು 40 ವರ್ಷ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ 8/9 ವರ್ಷ ಮಂತ್ರಿ, ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದು ಏನಪ್ಪ? ಎಂದು ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದರು.
ಸರ್ಟಿಫಿಕೆಟ್ ಕೊಡುವುದು ಖರ್ಗೆ ಅಲ್ಲ, ಈ ನಾಡಿನ ಜನತೆ: ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಉಳಿದಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಜನ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಜನ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚಿಸಿ. ನನ್ನ ಪಕ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರಿಗೆ ಬೇರೆ ಪಕ್ಷದಿಂದ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಇರುವುದೇ ಜೆಡಿಎಸ್, ಜನತಾದಳ ಫಿನಿಶ್ ಆದರೆ ಅವರು ಉಳಿಯುತ್ತಾರೆ. ಜನತಾದಳ ಮೇಲೆ ಬಂದರೆ ಅವರ ಲೈಫ್ ಏನು ಅಂತಾ ಗೊತ್ತಾ? ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಬಿಜೆಪಿ ಜೊತೆ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮೈತ್ರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಹಣೆಬರಹ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಇನ್ನೂ ನಾಲ್ಕೈದು ಸೀಟು ಬರಬೇಕಿತ್ತು. ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಕೆಲ ಲೋಪದೋಷಗಳಿಂದ ನೀವು 9 ಸೀಟು ಗೆದ್ದಿದ್ದಿರಾ? ಇಲ್ಲವೆಂದರೆ ಮೂರು, ನಾಲ್ಕಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ರಿ. ಅದೂ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದು. ಅದರಿಂದ ಜೆಡಿಎಸ್ ಉಳಿಯುತ್ತೋ, ನಾಶ ಆಗುತ್ತೋ ಅಂತ ಸರ್ಟಿಫಿಕೆಟ್ ಕೊಡುವುದು ಖರ್ಗೆ ಅಲ್ಲ. ಈ ನಾಡಿನ ಜನತೆ ಮುಂದೆ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇರಿ ಎಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.
ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಮೈತ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿದ್ದೇವೆ: ಮುಂಬೈ ಫಲಿತಾಂಶ ಜಿಬಿಎ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತಾ ಎಂಬ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷವು ಸಿದ್ದತೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಜಿಬಿಎ, ಜಿಲ್ಲಾ, ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೈತ್ರಿಯನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮಿಂದ ಮೈತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಗೊಂದಲ ಆಗುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ರಾಜಕೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಚುನಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಥಳೀಯಮಟ್ಟದ ನಾಯಕರ ತೀರ್ಮಾನ ಏನಿದೆ? ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನೋಡಿಕೊಂಡು ತೀರ್ಮಾನಿಸಬೇಕು ಎಂದರು.
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ದುರಾಡಳಿವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಉದ್ದೇಶ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ತಯಾರಿದ್ದೇವೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತವಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಯಾವಾಗ ಏನು ತೀರ್ಮಾನ ಆಗಬೇಕು? ಅದರಲ್ಲೂ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ಥಗಿತವಾಗಿದೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಬರೀ ಲೂಟಿ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಕಸ ವಿಲೇವಾರಿಯಿಂದ, ಗುಂಡಿ ಮುಚ್ಚುವುದು, ಯಾವ ಯಾವ ತರ ಯಾವ ಪಕ್ಷಗಳು ಏನೇನು ಕೊಡುಗೆ ಕೊಟ್ಟಿವೆ? ಆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಚುನಾವಣೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ. ಏನೇನು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಮುಂಬೈ ಫಲಿತಾಂಶ ಪಂಚ ರಾಜ್ಯಗಳ ಚುನಾವಣೆಗೆ ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಆಗುತ್ತಾ ಎಂಬ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಈ ಚುನಾವಣೆಯೇ ಬೇರೆ, ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳ ಚುನಾವಣೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೇ ಬೇರೆ. ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿ ಇದೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ದೊಡ್ಡಮಟ್ಟದ ಸಂಘಟನೆ ಇದೆ. ಮೋದಿ, ಅಮಿತ್ ಶಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮುಂಬೈನಂತೆ ಜಿಬಿಎ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಗೆಲುವು ನಿಶ್ಚಿತ: ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರ ವಿಶ್ವಾಸ