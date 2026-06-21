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ನಮ್ಮ ಜಲಾಶಯಗಳು ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ನೀರು ಬಿಡುವ ಜಲಾಶಯಗಳಾಗಿವೆ: ಹೆಚ್‌ಡಿಕೆ

ತಮಿಳುನಾಡು ಮೇಕೆದಾಟು ಯೋಜನೆಗೆ ಸಹಮತಿ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಹೆಚ್​.ಡಿ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

H D KUMARASWAMY
ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 21, 2026 at 1:22 PM IST

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ಮಂಡ್ಯ: "ಕಾವೇರಿ ನೀರಿನ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ತಮಿಳುನಾಡು ಇವತ್ತು ಕ್ಯಾತೆ ತೆಗೆದಿದ್ದಲ್ಲ, ಕಳೆದ 50 ವರ್ಷದಿಂದಲೂ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಿಂತಲೂ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ನೀರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿದೆ. ಜಲಾಶಯಗಳು ತುಂಬದೇ ಇದ್ದಾಗ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹಾಕೋದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ. ತಮಿಳುನಾಡಿನವರು ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು" ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಹೆಚ್​.ಡಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದರು.

ನಗರದಲ್ಲಿಂದು ಕಾವೇರಿ ನೀರಿಗಾಗಿ ತಮಿಳುನಾಡು ಕ್ಯಾತೆ ತೆಗೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅವರು ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಹೆಚ್​.ಡಿ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ (ETV Bharat)

"ನಾವು ಅಣ್ತಮ್ಮಂದಿರ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು. ಕರ್ನಾಟಕದ ನ್ಯಾಯಯುತ ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರಿಸುವಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಗಳು ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಡ್ಯಾಂ ಕಟ್ಟಿರುವುದು ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಜನತೆಯ ಹಣದಲ್ಲಿ. ದೇವೇಗೌಡ್ರು ಪ್ರಧಾನಿ ಆಗುವವರೆಗೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಂ ಕಟ್ಟಲು ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಬಿಡಿಗಾಸು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಡ್ಯಾಂಗಳು ಪಕ್ಕದ ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ನೀರು ಬಿಡುವ ಡ್ಯಾಂಗಳಾಗಿವೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

:ದೇವೇಗೌಡ್ರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಬಳಿ ಮೇಕೆದಾಟು ಯೋಜನೆಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ತಮಿಳುನಾಡು ಮೇಕೆದಾಟು ಯೋಜನೆಗೆ ಸಹಮತ ಕೊಡಬೇಕು‌. ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿಯೇ ಮೇಕೆದಾಟು ಯೋಜನೆ. ಅದಕ್ಕೂ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ತಕರಾರಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಅದು ಅವರಿಗೂ ಅನುಕೂಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ರಾಜಕೀಯ, ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗಾಗಿ ತಮಿಳುನಾಡು ಪಕ್ಷಗಳು ರಾಜ್ಯದ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಮಾಡಬಾರದು" ಎಂದರು.

ಬಿಡದಿ ಟೌನ್​​ಶಿಪ್ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, "2005ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿದ್ದ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಎಸ್‌ಇಝಡ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಂದ್ರು. 2007ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಿಎಂ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಎಸ್‌ಇಝಡ್ ವಿಚಾರವಾಗಿ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ 3 ದಿನ ಚರ್ಚೆ ಆಯ್ತು. ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು".

"ಫಲವತ್ತಾದ 1 ಇಂಚು ಭೂಮಿಯನ್ನೂ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಂತ ಕಲಾಪದಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಮುಂದೆ ಬಂದವರು ಏನೇನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅವರೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ರೆಡ್ ಜೋನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ರೆಡ್ ಜೋನ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರೇ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ರೆಡ್ ಜೋನ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಭೂಮಿ ಉಳಿತು ಎಂದು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಡಿನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾ ಅಂತ ಡಿಕೆಶಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಡಿನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡುವ ಬದಲು, ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನೇ ಬಿಟ್ರಾಯ್ತು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

"ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಎಕರೆಗೆ 2.5 ಕೋಟಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಚೆಕ್ ವಿತರಣೆ ಫೋಟೋ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ವಾಧೀನ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಬ್ಬ ಶಾಸಕ ಹಣ‌ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಸಾಧ್ಯನಾ?, ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ‌ ಕಾರ್ನರ್ ಸೈಟ್​​​​ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ 3 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಹೊಂದಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 12 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಾಲವನ್ನು ಮುಂದೆ ತೀರಿಸುವವರು ಯಾರು?. ಈಗ ಬೇಕಾದಂಗೆ ಮಾಡಿ ಇವರು ಲೂಟಿ ಹೊಡೆದು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಮುಂದೆ ಬರುವವರಿಗೆ ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಲು ಹೊರಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ?" ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.

"ಒಂದು ‌ತೆಂಗಿನ ಮರಕ್ಕೆ 40 ಸಾವಿರ ಪರಿಹಾರ ‌ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯಾ?. ಏನೂ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಆಗದ ಡ್ರೈಲ್ಯಾಂಡ್​ನಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಹುಡುಕಿಕೊಳ್ಳಿ. ಡಿಕೆಶಿ ಜೀವನ, ಅವರ ಬ್ಯಾಗ್ ರೌಂಡ್ ಏನು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಿಲ್ಲ. ಈಗ ಪ್ರಜಾಸೇವೆ ಇಲಾಖೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಶೇವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರಾ, ಸೇವೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಫಲವತ್ತಾದ ಭೂಮಿ ಲಪಟಾಯಿಸುವುದೇ ಇವರ ಚಿಂತನೆಯಾಗಿದೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಲೂಟಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು‌ ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ. ಎಷ್ಟು ದಿನ ನಾಟಕ ನಡೆಸುತ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ನಂಬುತಾರಾ?. ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾ?" ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.

"ಬಿಡದಿ ಟೌನ್​​ಶಿಪ್‌ ವಿಚಾರವನ್ನು ಅಸೂಯೆಗೋ,‌ ರಾಜಕೀಯ ವಿಚಾರಕ್ಕೋ‌ ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಡಿನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಡಿಕೆಶಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 450 ಎಕೆರೆ ರೀಡೂ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ‌ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಜೈಲಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ರಾ?. ನೀವು ಬೆನಗಾನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಸತ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹೆಬ್ಬೆಟ್ಟು ಹೊತ್ತಿಸಿಕೊಂಡು ಡಿನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡ್ರಲ್ಲಾ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋದ್ರಾ?‌. ಯಾವ ರೀತಿ ಬಜಾವ್ ಆಗಬೇಕು ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್​. ಈ ನಾಟಕ ಬಿಟ್ಟು ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ಮಾಡಿ. ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬೆಂಬಲ ಇದೆ.
ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿದ್ದು, ಅನ್ಯಾಯವಾದಾಗ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಬಾರದ ನಾನು. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸಂಪತ್ಬರಿಯವಾದ ರಾಜ್ಯ. ಹಣವನ್ನು ಗುಣಾತ್ಮಕವಾದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡದೇ ಶ್ವೇಚಾಚಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ. ದೇವರ ಮೇಲೆ ಭಯ ಭಕ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಈಗಲಾದರೂ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ" ಎಂದರು.

ನೀಟ್​​ ಮರು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, "ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನೀಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಅನಾಹುತದಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆತಂಕ‌ ಇದೆ. ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಇದು ಆತಂಕದ ವಿಚಾರ. ಇದರಿಂದ‌ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯವೇ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡದಂತೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಸಂಧರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ಅನುಭವ ಆಧರಿಸಿ, ಘಟನೆ ಮರುಕಳಿಸದಂತೆ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಬೇಕಿದೆ. ಸದ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶುಭ ಕೋರುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

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TAGGED:

MANDYA
KAVERI WATER ISSUE
KAVERI
TAMIL NADU GOVT
H D KUMARASWAMY

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