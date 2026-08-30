ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಅದ್ಯಾವುದೋ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ದೇವನಹಳ್ಳಿಗೆ ಕರೆತಂದು ರೆಸಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ 3 ದಿನ ಕೂರಿಸಿದ್ದರು: ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ
ಹೆಚ್ಡಿಕೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿನ ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿವೆ ಎಂದಿದ್ದ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : August 30, 2026 at 2:21 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಅಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಅದ್ಯಾವುದೋ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ದೇವನಹಳ್ಳಿಗೆ ಕರೆಸಿ, ರೆಸಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮೂರು ದಿನ ಕೂರಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜೆಡಿಎಸ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಟಿ ನಡೆಸಿದ ಅವರು, ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ದಿಲ್ಲಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದು ಯಾರು?. ಅವರಿಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದ್ದು ಯಾರು?. ಅವರನ್ನು ದಿಲ್ಲಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಅನಾಹುತ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಬಳಿಕ ಸ್ನೇಹಿತರು ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಇನ್ಯಾವುದೋ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಇಲ್ಲಿ ಇಡಿಯವರು ರೇಡ್ ಮಾಡಿ ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಆ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ದೇವನಹಳ್ಳಿಗೆ ಕರೆಸಿ ರೆಸಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮೂರು ದಿನ ಇರಿಸಿದ್ದೀರಲ್ಲ. ಅವರನ್ನು ರೆಸಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇರಿಸಿದ್ದು. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲವಾ ನಿಮಗೆ ಎಂದು ಗೃಹ ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.
ರೆಸಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ತರಬೇತಿ. ರೆಸಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಸುವುದು. ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಏತಕ್ಕಾಗಿ ದಿಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು?. ನಾನೇ ಅವರಿಗೆ ದಿಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಲು ಅನುಮತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಅವರ ತಂದೆಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ. ಇಡಿಯವರು ತನಿಖೆ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಸರ್ಕಾರ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನೀವು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಪ್ಪ?. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಎಂದು ಖಾರವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.
1998ರಲ್ಲಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಯಾರಿಗೋ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಅವರ ಕೈಗೆ ಕೊಟ್ಟು, ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆ ನೀವು ಬರೆಸಿಕೊಟ್ಟು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಯಾರಿಗೂ ನಾನು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಬಳಿ ಕೇಳಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ. 1998 ರಲ್ಲಿ ಪಂಚಕಟ್ಟಿ ಎಂಬುವರು ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು. ಜೆ.ಹೆಚ್. ಪಟೇಲರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರವಾಗಿ ಮಾಡುವಂತೆ ನಾನು ಯಾವುದನ್ನು ಹೇಳಿಲ್ಲ. 2006 ಮತ್ತು 2007ರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ನಾನು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರದ ಸಂಬಂಧಿಯನ್ನು, ಜಾತಿಯವನನ್ನು ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅಂದು ನಾನು ದಲಿತ ಸಮಾಜದ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಇದನ್ನು ಮೊದಲು ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ರೆಸಾರ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ಯಾವ ನೈತಿಕತೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.
ನೇಮಕಾತಿ ಪತ್ರ ವಿತರಿಸದಂತೆ ಹೇಳಿದ್ದರೂ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ: ಮೊನ್ನೆ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಕಪಿಎಸ್ಸಿ ನೇಮಕಾತಿ ಅಕ್ರಮಗಳ ಸಂಬಂಧ ಕೇಳಲಾದ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತ್ತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಸಿಎಂ ಇದೇ ಆರ್ ಡಿಪಿಆರ್ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ವಿವರಣೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 18.2.2022 ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಿಎಸ್ ಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದು, ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕಳುಹಿಸಿರುವ ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವಂತೆ ಕೋರಿದ್ದರು. 22.2.2024ಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆರ್ಡಿಪಿಆರ್ ಪ್ರಾಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದು ನೇಮಕಾತಿ ಪತ್ರ ವಿತರಿಸದಂತೆ ಕೋರಿದ್ದರು. ಮೊದಲಿದ್ದ ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯನ್ನು ಅಮಾನತು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ ಬಂದ ಹೊಸ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ನೇಮಕಾತಿ ಆದೇಶವನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡದಂತೆ ಆರ್ಡಿಪಿಆರ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗೆ ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದರು.
ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದರೂ 25.6.2024 ಹಾಗೂ 8.7.2024ರಲ್ಲಿ 24 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಆದೇಶ ಕೊಟ್ಟರು. ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ಕೋರ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆಯೂ ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳು ಸಲ್ಲಿಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಉಪ ಸಮಿತಿ ಈ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಲೋಪ ದೋಷಗಳಾಗಿವೆ. ಒಎಂಆರ್ ಶೀಟ್ ತಿದ್ದಲಾಗಿದೆ, ಸಿಸಿಟಿವಿ ಫೂಟೇಜುಗಳೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಬಳಿಕನೂ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ನಮಗೆ ಟೈಮ್ ಕೊಡಿ, ಟೈಮ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರೇ ನಿಮ್ಮ ವಕೀಲರು ಏನು ಐಸಿಯು ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರಾ ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದರು.
ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯಲು ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದವರಿಗೆಲ್ಲಾ ನೇಮಕಾತಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರನ್ನು ಏತಕ್ಕಾಗಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ?. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅವುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋಣ. ಪಾರದರ್ಶಕ, ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಂತೀರಲ್ಲ, ಇವರಿಗೆ ಏಕೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ?. ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿಯನ್ನು ಪ್ರರಿಶುದ್ಧ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಏನು ಪರಿಶುದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ?. ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ಯಾರನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ?. ಅರ್ಕಾವತಿ ಬಡಾವಣೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸರ್ವನಾಶ ಮಾಡಿದ ನಿಮಗೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದವನನ್ನು ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ. ಬೀದಿ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಹರಾಜು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಕೆಲಸ ಆದವರಿಗೆ ಒಂದು ಕೋಟಿ ತಗೋಳೋದು ಆಗದೆ ಇರುವವರಿಗೆ ವಾಪಸು ಕೊಡುವುದು. ನೀವು ಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಆವಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲವಾ?. ನಿಮ್ಮ ನಾಯಕರು ಈಗ ದೇಶ ಪೂರ್ತಿ ಸುತ್ತಾಡಿ ಯುವಕರ ಜೊತೆ ಸಂವಾದ ಅಂತ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರಲ್ಲಾ, ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನು ಕರೆಸಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸಂವಾದ ಮಾಡಿಸಿ ಎಂದು ಸವಾಲು ಹಾಕಿದರು.
40-50 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಅದೆಲ್ಲೂ ರೆಸಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಸುತ್ತೀರಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಓದುವ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ, ಏತಕ್ಕಾಗಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದೀಯಾ ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಏಕೆ ಓದುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ನಂಬರ್ ತೆಗೆಸಿ. ತೆಗೆಸುವುದಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲವಾ?. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, ಈ ನಂಬರನ್ನು ಹೊರ ತೆಗೆಸುವುದಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲವೇ ಎಂದು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.
ಪ್ರತಿದಿನ ಬಿಜೆಪಿ, ಜೆಡಿಎಸ್, ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್, ಭಾರತ್ ಜೋಡೋ ಹೇಳಿದ್ದೇ ಹೇಳಿದ್ದು. ಮೊದಲಿಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿ. ಫೋನ್ ಕದ್ದಾಲಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ ಬೇಕಾದರೆ. ನಿಮ್ಮದೇ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ. ಅದ್ಯಾವುದೋ ವೆಸ್ಡೆಂಡ್ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ತಂಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಇವತ್ತೂ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ದಿಲ್ಲಿ ನಾಯಕರನ್ನು ಕರೆಸಿ, ಸೂಟ್ ಕೇಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಬರುತ್ತಾರಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ?. ಎಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ರೂಮ್ ಮಾಡಿ ಸಭೆ ಮಾಡುತ್ತೀರಲ್ಲಾ ಅದೇ ವೆಸ್ಡೆಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ತಾನೇ?. ನಾನೇನು ಮಾಡಬಾರದ್ದನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ವೆಸ್ಡೆಂಡ್ ಹೋಟೆಲ್ನವರು 24 ತಾಸು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇದ್ದು, ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ನಾನೇನಾದರೂ ಇಂದು ಬದುಕಿದ್ದರೆ ಅವರಿಂದಲೇ ಎಂದರು.
ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ ಜೆಇ ನೇಮಕಾತಿಗೂ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ: ಮುಂದಿನ ಏಳು ವರ್ಷ ನಾನೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, ನಾನೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ?. ಇರಪ್ಪಾ ಸಾಯೋವರೆಗೂ ನೀನೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿರು. ಮೊದಲಿಗೆ ಇದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿ. ನಿನ್ನೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ ಜೆಇ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ನೀಡಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮಂಗಳಾರತಿ ಮಾಡಿದೆ. ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಓದಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೋರ್ಟ್ ಮೊರೆ ಹೋಗಿ ನಮಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈ ಸಂಬಂಧ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಖಕ್ಕೆ ಮಂಗಳಾರತಿ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಹೆಚ್ಡಿಕೆ ಟೀಕಿಸಿದರು.
ನಿಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಾಯಕರನ್ನು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕರೆಸಿ ಸಂವಾದ ಮಾಡಿಸಿ: ನಿಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಾಯಕರು ಪಾಟ್ನಾ, ಪುಣೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಅದೇನೋ ದೊಡ್ಡ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಅನ್ನು ಹಾಕಿ. ಕಡ್ಡಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅವರನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆಸಿ ಯುವಕರ ಜೊತೆ ಸಂವಾದ ಮಾಡಿಸಿ. ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸರ್ಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ?. ಎಷ್ಟು ನೇಮಕಾತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ?. ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿಯನ್ನು ಯಾವಾಗ ತೊಳೆಯುತ್ತೀರಿ?. ಎಂತೆಂಥವರನ್ನು ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಸದಸ್ಯರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.
2022-24 ರಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ನೇಮಕಾತಿ ಅಕ್ರಮ ಆರ್ ಡಿ ಪಿ ಆರ್ ಇಲಾಖೆಯದ್ದು. ಈಗ ಪಶು ವೈದ್ಯರ ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತದ್ದೇ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು. ಯಾರಿಗೆ ತಲೆತಂಡ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ?. ಈಗ ಆ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಬಂಧನ ಮಾಡಿ ಡ್ರಾಮಾ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ ಎರಡು ಮೂರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ಮರೆತುಹೋದ ಬಳಿಕ ಅವರಿಗೆ ರಾಜಾತಿಥ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಹುದ್ದೆಗೆ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೂ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು ಖಾರವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.
ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರ ಎರಡು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ರೆಸಾರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿ ಕೆಎಎಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಸಿದ್ದೀರಲ್ಲ?. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲವೇ?. ನೀವು ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಸರ್ಕಾರವೇ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೆಚ್ಡಿಕೆ ಆರೋಪಿಸಿದರು.
ಬಿ.ನಾಗೇಂದ್ರ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿರುವುದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ: ಬಿ.ನಾಗೇಂದ್ರ ಅಮಾಯಕ. ಅಮಾಯಕನನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ - ಜೆಡಿಎಸ್ ಅವರು ಬಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಸಿಎಂ. ಅಮಾಯಕನಾಗಿದ್ದರೆ ಅವರನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿತ್ತು. ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದೇನೋ ಈಗ ದಲಿತ ಮನುವಾದಿ ಅನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮನುವಾದಿನಾ ಮನೀವಾದಿನಾ ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳಲಿ. ದುಡ್ಡು ಹೊಡೆದಿರೋದು ದಲಿತರದ್ದಲ್ಲವೇ?. ನಾಗೇಂದ್ರ ಅವರೇ ನೀವು ದಲಿತ ಅಂತ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮುಗಿಸಿರುವುದು ಬೇರೆಯವರು ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರವೇ ಮುಗಿಸಿರುವುದು. ಬಿ.ನಾಗೇಂದ್ರ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕುತ್ತಿರುವುದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನವರಿಂದ ಎಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.
ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವರ ಸೂಚನೆ ಮೇರೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾ, ನಾನು ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗದೆ ಆರೇಳು ತಿಂಗಳು ಆಗಿವೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯ ವೇಳೆ ಸಿಗುತ್ತಾರೆ. ಸಭೆಯ ಬಳಿಕ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಮಾತಾಡಲು ಟೈಂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗುತ್ತೇವೆ, ಅವರ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅವರು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವರಿಗೆ ನನಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳೋದೇ ಅವರಿಗೆ ಕೆಲಸಾನಾ?. ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದರು, ನಾನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆನೋ ಅದು ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲ. ಏನು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಅದರ ವಾಸ್ತವತೆಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದರು.
ದಿಲ್ಲಿಯ ಅದ್ಯಾವುದೋ ವಂಶಸ್ಥರ ಹೆಸರು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ:
ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಜೀವನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದೇ ಯಾರದ್ದೋ ಆ ವಂಶಸ್ಥರ ಹೆಸರು ಹೇಳಿಕೊಂಡು. ಅವರ ಹೆಸರು ಏನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ದಿಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅದ್ಯಾವುದೋ ವಂಶಸ್ಥರ ಹೆಸರು. ಆ ಹೆಸರು ಹೇಳಿಕೊಂಡೇ ಅವರು ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ, ನನ್ನ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಆ ದರಿದ್ರ ಬಂದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಈ ರಾಜ್ಯದ ಹೆಸರನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಜೆಡಿಎಸ್ ಅನ್ನು ಉಳಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳಿಕೊಂಡು, ಪಕ್ಷ ಉಳಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ಗೆ ಅವರೇ ಎಂದು ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದರು.
ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟು ಮನೆ ಹೋಗಿ: ಪರಿಶುದ್ಧ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸುತ್ತೇನೆ ಅನ್ನುತ್ತಿರುವ ನೀವು ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೌರವ ಇದ್ದರೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಅರಿತು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಎಂದು ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.
ದೇಶವೇ ಅಲ್ಲೋಲಕಲ್ಲೋಲ ಆಗುವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿಡುತ್ತೇನೆ: 10 ದಿನ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಂದ ಬಳಿಕ ದೇಶವೇ ಅಲ್ಲೋಲಕಲ್ಲೋಲ ಆಗುವಂತಹ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತೇನೆ. ಈ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ. ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ, ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಇಡುತ್ತೇನೆ. ಈ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದಿದ್ದಾರೆ?. ಎಂತೆಂಥವರು ಆಡಳಿತ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡುತ್ತೇನೆ. ಆಮೇಲೆ ಹೇಳಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಎಂತವನು ಅಂತ. ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಬಂದ ಬಳಿಕ ನಿಮಗೆ ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ನೀವು ಮಾಡಲು ತಯಾರಿರಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
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