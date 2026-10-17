ಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ ವಿರುದ್ಧ ಬೀದಿಗಿಳಿದ ಹೆಚ್ಡಿಕೆ: ಜೆ.ಪಿ. ಭವನದಿಂದ ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕ್ವರೆಗೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆ
ಖಾಸಗಿ ವಾಹಿನಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ರೀತಿ ಮಾತನಾಡಲು ಕಾರಣ ರಾಜ್ಯದ ಸಿಎಂ ಹಾಗೂ ಗೃಹಮಂತ್ರಿ. ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಆ ರೀತಿ ಉದ್ಧಟತನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಅವರು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಕಿಡಿಕಾರಿದರು.
Published : October 17, 2026 at 5:11 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ ಕಿಂಗ್ಪಿನ್ ಬಂಧಿಸುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಕಚೇರಿ ಜೆ.ಪಿ. ಭವನದಿಂದ ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕ್ವರೆಗೆ ಶನಿವಾರ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ನಡೆಸಿದರು. ಇತ್ತ ಜೆಡಿಎಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಡಿಜಿ ಕಚೇರಿ ಮುತ್ತಿಗೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದರು.
ಜೆ.ಪಿ. ಭವನದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದ ಶಾಸಕರು, ಮುಖಂಡರು, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಜೊತೆ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ನೃಪತುಂಗಾ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿನ ಡಿಜಿಪಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ನಡೆಸಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಖಾಸಗಿ ವಾಹಿನಿಯ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿತ್ಯ ಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ರಾಜ್ಯದ ಮರ್ಯಾದೆಯನ್ನು ಹರಾಜು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಪೋಷಕ ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್. ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲಿದೆ. ಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ ಮೂಲಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ರಾಜಕಾರಣಿಗಳನ್ನು ಮಣಿಸಲು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಪಣ ತೊಟ್ಟು ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಬೇಕು ಎಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದರು.
ಇದೇ ವೇಳೆ ಮಾಧ್ಯಮದವರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅರಾಜಕತೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಎಂಟು ವರ್ಷ ರಾಜ್ಯ ಆಳಿದ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ವಿರುದ್ಧವೇ ಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ರಾಜಾರೋಷವಾಗಿ ನಾನೇ ಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಆ ಖಾಸಗಿ ವಾಹಿನಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳಲು ಕಾರಣ ರಾಜ್ಯದ ಸಿಎಂ ಹಾಗೂ ಗೃಹಮಂತ್ರಿ. ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಆ ರೀತಿ ಉದ್ಧಟತನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಅವರು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಎಂ ಹೇಳುವ ಹಾಗೆಯೇ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲಾ ಅಂತ್ಯ ಹಾಡಲು ಒಂದು ಕಾಲ ಬರುತ್ತದೆ. ವಿಜಯದಶಮಿ ನಂತರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಚರ್ಚಿಸಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದರು.
ಹೆಚ್ಡಿಕೆ, ಜೆಡಿಎಸ್ ನಾಯಕರಿಂದ ಪಾದಯಾತ್ರೆ: ಬಳಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಜೆಡಿಎಸ್ ಮುಖಂಡರು, ಶಾಸಕರು ಜೆ.ಪಿ. ಭವನದಿಂದ ನೃಪತುಂಗಾ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿನ ಡಿಜಿಪಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಲು ಯತ್ನಿಸಿದರು. ಇತ್ತ ಪೊಲೀಸರು ಜೆಡಿಎಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ತಡೆಯಲು ಯತ್ನಿಸಿದರು. ಆದರೆ, ಅವರನ್ನು ತಡೆಯಲು ವಿಫಲರಾದರು. ಜೆಡಿಎಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ, ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಗೃಹ ಸಚಿವರ ವಿರುದ್ಧ ಧಿಕ್ಕಾರ ಕೂಗುತ್ತಾ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ನಡೆಸಿದರು. ಒಂದಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಮುಖಂಡರು ಡಿಜಿ ಕಚೇರಿಗೆ ತೆರಳಿ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಲು ಯತ್ನಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಡಿಜಿ ಕಚೇರಿ ಮುಂದೆಯೇ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು.
ಇತ್ತ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕ್ ಬಳಿ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆಯೇ ಪೊಲೀಸರು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದನ್ನು ತಡೆದರು. ಪೊಲೀಸರ ಮನವಿ ಮೇರೆಗೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಮ್ಮ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದರು.
ಇದೇ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ, ರೈತ ವಿರೋಧಿ ನೀತಿ, ನೈಸ್ ಅಕ್ರಮ, ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಹಗರಣ ಸಂಬಂಧ ಗಮನ ಬೇರೆಡೆ ಸೆಳೆಯಲು ಸಿಎಂ ಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ ಕಥೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ಆ ಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ ಸೂತ್ರಧಾರ ಹಾಗೂ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡುತ್ತಿರುವ ಪಾತ್ರಧಾರ. ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ವಾರ್ ರೂಮ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ತನಿಖೆ ಮಾಡುವ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಏಕಾಏಕಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಗಡುವು ನೀಡಿದ್ದೆ. ಆ ಗಡುವು ಇಂದಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರು ಏನೂ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಸ್ಟಿಂಗ್ ಸೂತ್ರಧಾರ ನಾನೇ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು, ನೀವು ಏನು ಕಿತ್ತುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಾನೆ. ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನೀವು ಈಗಲೂ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಇಂದು ನಾವು ಈ ಸಂಬಂಧ ಜೆಡಿಎಸ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ನಡೆಸಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಲು ಕಾರಣ ನಿನ್ನೆ ಗೃಹ ಸಚಿವರು ನನ್ನ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾಲ್ಕನೇ ಬಾರಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೃದಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಆ ಅನಾಗರಿಕ ಹೇಳಿಕೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಂದು ಪಕ್ಷದ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕ್ವರೆಗೆ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಭಗವಂತ ನನ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಹೃದಯವನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಲು ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
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