ನಾನು ಹೇಳಿರುವುದಕ್ಕೆ ದಾಖಲೆಗಳಿವೆ, ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಇರುವ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಜನರ ಮುಂದಿಡಿ: ಹೆಚ್​ಡಿಕೆ

ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಹೆಚ್‌.ಡಿ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಆರ್.ಎಸ್.ಎಸ್ ಕುರಿತ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಹೆಚ್‌.ಡಿ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 16, 2026 at 8:22 PM IST

ತುಮಕೂರು: ಆರ್.ಎಸ್.ಎಸ್ ಕುರಿತ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಹೆಚ್‌.ಡಿ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಲಘುವಾಗಿ ಮಾತನಾಡೋದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಅವರು ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಲು ಹೋದ್ರೆ, ಅವರು ನನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅವರು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ದಾಖಲೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಹೇಳಿರುವುದಕ್ಕಾದರೂ ದಾಖಲೆಗಳಿವೆ. ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಇರುವ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಜನರ ಮುಂದೆ ಇಡಿ ಎಂದರು.

ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಶಾಸಕ ಹಾಗೂ ಜೆಡಿಎಸ್ ಶಾಸಕಾಂಗ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಸಿ.ಬಿ.ಸುರೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರು ತಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ 100ನೇ ವಾರದ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ನಂತರ ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಮೈತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಲ್ಲ, ಲೋಪಗಳಿಲ್ಲ. ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿಲ್ಲ. ಕರ್ನಾಟಕ, ದೇಶದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಎನ್.ಡಿ.ಎ ಒಕ್ಕೂಟಕ್ಕೆ ಸೇರಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಯಾವ ಇಶ್ಯೂಗಳು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಬರಲ್ಲ ಎಂದರು.

ಎನ್​​ಡಿಎ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ , ಹೆಚ್​ಡಿಕೆ ಸಿಎಂ ಆಗಬೇಕೆಂಬ ವಿಚಾರ ಇದೆಯೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ, ನಾನು‌ ನೂರಾರೂ ಬಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಜನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಂತ ಕೂಗ್ತಾರೆ. ಜನ ಕೂಗ್ತಿರೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಭ್ರಮೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಜನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಬಿಜೆಪಿ-ಜೆಡಿಎಸ್ ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆಗೆ ನನ್ನ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನ, ಅಧಿಕಾರದ ಸ್ಥಾನ ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ. ದೆಹಲಿಯಲ್ಲೂ ನೋಡಾಗಿದೆ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ನೋಡಿ ಆಗಿದೆ. ನನಗೆ ರಾಜ್ಯ ಮುಖ್ಯ, ರಾಜ್ಯ ಉಳಿಬೇಕು ಎಂದರು.

