ಬಿಡದಿ ಟೌನ್ಶಿಪ್: ನನ್ನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಡಿಕೆಶಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಅಧಿಸೂಚನೆ- ಹೆಚ್ಡಿಕೆ
ಬಿಡದಿ ಟೌನ್ಶಿಪ್ ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ ಕುರಿತು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಟಿ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : June 22, 2026 at 2:40 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ನಾನು ಸಿಎಂ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಬಿಡದಿ ಉಪನಗರ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೈ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಆದರೆ, 2025ರಲ್ಲಿ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಜೆಡಿಎಸ್ ಕಚೇರಿ ಜೆ.ಪಿ.ಭವನದಲ್ಲಿಂದು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಟಿ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ರಾಜಕೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ನಡುವೆ ಬಿಡದಿ ಟೌನ್ಶಿಪ್ ಯೋಜನೆ ಬಹುವಾಗಿ ಚರ್ಚಿತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬಹುವೇಗದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಕೆಲ ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯ ಕೂಸು ಅಂದಿದ್ರು. ಯೋಜನೆಯ ಪಿತಾಮಹ ಎಂದಿದ್ದರು. ಈ ಸಂಬಂಧ ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ನಾನು 2007ರ ಜುಲೈ ವಿಧಾನಸಭೆ ಕಲಾಪದ ಚರ್ಚೆ ವೇಳೆ ಬಿಡದಿ ಟೌನ್ಶಿಪ್ ಯೋಜನೆ ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ ಸಂಬಂಧ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದೆ ಎಂದರು.
2007 ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭೆ ಕಲಾಪದಲ್ಲಿ ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ಈ ಸಂಬಂಧ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ, ಧರಂ ಸಿಂಗ್, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್, ಮಾಧುಸ್ವಾಮಿ ಸೇರಿ ಹಲವರು ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು. 2005ರಲ್ಲಿ SEZ ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯದ ಸಿಎಸ್ಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದು ಈ ಕಾಯ್ದೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ರೂಪುರೇಷೆ ಸಂಬಂಧ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.
69 ನಿಯಮದಡಿ ಚರ್ಚೆಯ ವೇಳೆ, SEZ ಕಾಯ್ದೆ ಸಂಬಂಧ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಹೊರಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, 1.19 ಲಕ್ಷ ಎಕರೆ ಜಮೀನನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಸ್ವಾಧೀನ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಕೆ.ಸಿ.ರೆಡ್ಡಿ ಅವರಿಂದ ಧರಂ ಸಿಂಗ್ ಕಾಲದವರೆಗೆ 18 ಸಾವಿರ ಎಕರೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಾಧೀನ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದ್ರೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಸಿಎಂ ಆದ ಮೇಲೆ 60 ಸಾವಿರ ಎಕರೆ ಸ್ವಾಧೀನ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದರು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಮನಗರದ ಎಲ್ಲಾ ರೈತರು ಭೂಮಿ ನೀಡಲು ಒಪ್ಪಿದ್ದಾರಾ?. ಹಲವು ರೈತರು ನಾವು ಜಮೀನು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೃಷಿ ಬೆಳೆಗಳಿವೆ. ಆದರೆ, ಯಾರೋ ಟೌನ್ ಶಿಪ್ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ್ದರು. ರೈತರ ಭೂಮಿ ಲಪಟಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದಕ್ಕೂ ಮನ್ನಣೆ ಕೊಡಬಾರದು ಎಂದು ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಈ ಚರ್ಚೆಗೆ ನಾನು ಆವತ್ತು ಉತ್ತರ ಕೊಡುತ್ತಾ, ಹಿಂದಿನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಮಾಡಿತ್ತು, ಆಗಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾನು ವಿವರಿಸಿದ್ದೆ. ಸ್ವೇಚ್ಛಾಚಾರದಿಂದ ಭೂಮಿ ಸ್ವಾಧೀನ ಮಾಡಲು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬಿಎಂಆರ್ಡಿಎ ಮೂಲಕ ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 1, 2007ರಂದು ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ, ರೈತರನ್ನು ಒಕ್ಕಲೆಬ್ಬಿಸುವಂತದ್ದು ಅಲ್ಲ. ಅವರ ಒಕ್ಕಲೆಬ್ಬಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ನೋವು ಕೊಟ್ಟು ಟೌನ್ ಶಿಪ್ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ರಾಜಕೀಯ ಬಣ್ಣ ಕಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಎಂದರು.
ನಾನು ಅಂದು ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಕೈ ಬಿಡುವುದಾಗಿ ಸದನದಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ನನ್ನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನೂ ಹೊರಡಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. 2025ರ ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಆಗಿತ್ತು. ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಯೋಜನೆ ಸಂಬಂಧ ಅಂದು ನಡೆದ ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಎಲ್ಎಫ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾತ್ರ ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಜೊತೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆಗ ನಾನು ಸಿಎಂ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ಇತ್ತು. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಡಿಎಲ್ಎಫ್ ಆ ಹಣವನ್ನು ವಾಪಸು ಪಡೆದು, ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುತ್ತಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಆಗಿದ್ದಾಗ ನಾನು ಈ ಯೋಜನೆ ಸಂಬಂಧ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಬಹುದಿತ್ತು. ಆದರೆ, ನಾನು ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದರು.
ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗೆ ಡಿನೋಟಿಫೈ ಮಾಡಿದರೆ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ: 2006ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ನಾನು ಸಿಎಂ ಆಗುವವರೆಗೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಸಿಎಂ ಆದ ಬಳಿಕ ಸಿಡಿಪಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕೊಟ್ಟೆ. ಅದರ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಲ ವಲಯ ಗ್ರೀನ್ ಮತ್ತು ರೆಡ್ ವಲಯ ಎಂದು ಮಾಡಲಾಯಿತು ಎಂದರು.
ರೆಡ್ ಝೋನ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಎಂ ಭಾರಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ನಾನು ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾ ಅಂತ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರಾಗಿ ಯಾರದ್ದೋ ಮೃತರ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಆ ಸತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೆಬ್ಬೆಟ್ಟು ಹಾಕಿ ಡಿನೋಟಿಫೈ ಮಾಡಿದರೆ ಆಗ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿಗೆ ಭಯ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗೆ ಡಿನೋಟಿಫೈ ಮಾಡಿದರೆ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದರು.
ಸಿಡಿಪಿ ಪ್ರಕಾರ ರೆಡ್ ಜೋನ್ ಬಂತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧ ಏನಿದೆ?. ಡಿನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಾ ಅಂತಾರಲ್ಲಾ?. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಅರ್ಕಾವತಿ ಲೇ ಔಟ್ ರೋಡು ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ. ಅವರು ಜೈಲಿಗೆ ಹೋದ್ರಾ?. ರೈತರನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಡಿನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾರೂ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಜನರ ನಂಬಿಕೆ ಉಳಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು.
ನೈಸ್ ಕಂಪನಿ ಪಿತಾಮಹ ಇದೇ ಡಿಕೆಶಿ: ಬಹಳಷ್ಟು ರೈತರು ಭೂಮಿ ಕೊಡಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ನೋಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರೈತರಿಂದ ಆಕ್ಷೇಪ ಬಂದಿದೆ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿದ ದಿನದಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಇಷ್ಟು ಜನ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ರೈತರಿಗೂ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಇದೇನಾ ಪ್ರಜಾ ಸೇವೆ ಇಲಾಖೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯ ವೈಖರಿ?. ನೈಸ್ ಕಂಪನಿಯವರು ಇನ್ನೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ನಿವೇಶನವನ್ನು ರೈತರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. 30 ವರ್ಷವಾದರೂ ಸೈಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಏಕೆ ನಂಬಬೇಕು?. ನೈಸ್ ಕಂಪನಿಯ ಪಿತಾಮಹ ಇದೇ ಡಿಕೆಶಿ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.
ಶೋಭಾ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಡಿನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡಿ ನೈಸ್ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಎನ್ಒಸಿ ತಂಗೊಡಿದ್ದೀರಲ್ಲಾ. ಇದು ಪ್ರಜಾ ಸೇವೆ ಕಂಪನಿಯಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮನ್ನು ಪದೇ ಪದೆ ಕೆಣಕುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು 2018ರಲ್ಲೇ ಸಿಎಂ ಆಗಿದ್ದಾಗ ನಾನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಆದರೆ, ನಾನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಈಗ ನೀವು ರೈತರ ಭೂಮಿ ಸ್ವಾಧೀನ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿದ್ದೀರಾ. 2 ಕೋಟಿ ಪರಿಹಾರ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಈಗಲ್ ಟನ್ಗೆ ಖರಾಬು ಭೂಮಿಗೆ 12 ಕೋಟಿ ಪರಿಹಾರ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.
ಬೈರಮಂಗಲಕ್ಕೆ ಬಹಿರಂಗ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬನ್ನಿ: ಅದೇನೋ ಸವಾಲು ಹಾಕಿದ್ದೀರಿ. ಬನ್ನಿ ಬೈರಮಂಗಲಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ರೈತರ ಮುಂದೆನೇ ಚರ್ಚೆ ಆಗಲಿ. ರೈತರು ಭೂಮಿಕೊಡಲು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದಾರಾ?. ಅಲ್ಲಿಯೇ ಕೇಳೋಣ ಎಂದು ಪ್ರತಿ ಸವಾಲು ಹಾಕಿದರು.
ಶಾಸಕರು ರೈತರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡುತ್ತಾರಾ?. ಇದು ಯಾವ ಕಾನೂನು ತಂದಿದ್ದೀರಿ. ಎಸ್ಎಲ್ಒ ರೈತರ ಹೆಸರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಹಣದ ಆರ್ಟಿಜಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾಗರಭಾವಿ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಕೂತು ಕೆಲ ಪುಡಾರಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ತಯಾರಾಗಿ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು.
ನಾನು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಿದ್ಧನಿದ್ದೇನೆ. ಜನ ವಿರೋಧಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಾನು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ 5 ಬಡಾವಣೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಶಿವರಾಮ್ ಕಾರಂತ, ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಬಡಾವಣೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಐದು ಬಡಾವಣೆ ರಚನೆಗೆ ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆ ಬಡಾವಣೆಯನ್ನೇ ಇನ್ನೂ ಮುಗಿಸಿಲ್ಲ. ಈಗ ಹೊಸ ಬಡಾವಣೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಇದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಉತ್ತರ ಕೊಡುವ ಕಾಲ ಬರುತ್ತೆ. ಹಣ ಲೂಟಿ ಮಾಡಿ ಚುನಾವಣೆ ಗೆಲ್ಲಬಹುದು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು.
ಖಜಾನೆಯಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ. ಯೋಜನೆ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಲೂಟಿ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿದ್ದೀರಾ?. ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾರಂತೆ. ರಾಜ್ಯದ ಜನರ ಸಂಪತ್ತು ಲೂಟಿ ಮಾಡಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಿಡದಿ ಟೌನ್ಶಿಪ್ಗೆ ವಿರೋಧ: ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ 11 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಯಶಸ್ವಿ