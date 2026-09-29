ಅಶೋಕ್ ಖೇಣಿ ಜೊತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಬಿಎಂಐಸಿ ಯೋಜನೆಯ 150-200 ಎಕರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಮೀನು ಡಿಕೆಶಿ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಖರೀದಿ: ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಆರೋಪ
ಸಿಎಂ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ನೈಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಅಶೋಕ್ ಖೇಣಿ ವಿರುದ್ಧ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಹೆಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಆರೋಪಗಳ ಸುರಿಮಳೆಗರೆದಿದ್ದಾರೆ.
Published : September 29, 2026 at 8:16 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಬಿಎಂಐಸಿ ಯೋಜನೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸೇರಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಸುಮಾರು 150-200 ಎಕರೆ ಜಮೀನನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮಂಗಳವಾರ ಖಾಸಗಿ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪ್ರಸೆಂಟೇಷನ್ ಮೂಲಕ ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಟಿ ನಡೆಸಿದ ಅವರು, ನೈಸ್ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನವಾದ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್, ಅವರ ಸಹೋದರ ಡಿ.ಕೆ. ಸುರೇಶ್, ಪುತ್ರಿ, ತಾಯಿ ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿ ಜಮೀನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ದಾಖಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ನೈಸ್ ಯೋಜನೆಗೆ ಸ್ವಾಧೀನ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬ, ಸಂಬಂಧಿಕರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 150-200 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಚ್.ಡಿ. ದೇವೇಗೌಡರು ಈಗಿನ ನೈಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಪಿತಾಮಹ ಅಲ್ಲ. ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಅಶೋಕ್ ಖೇಣಿ ಜೊತೆ ಬಿಎಂಐಸಿ ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಾಗಿ ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ, ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೈಸೂರು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಕಾರಿಡಾರ್ ಯೋಜನಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ (BMICAPA) ಮೂಲಕ 2004ರಲ್ಲಿ OPD (Outline development plan) ರೂಪಿಸಿ, ತಮ್ಮ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ದೂರಿದ್ದಾರೆ. ದೇವೇಗೌಡರಿಗೆ, ಜೆ.ಹೆಚ್. ಪಟೇಲ್ ಗೆ ಯೋಜನೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಬಂದ ಡಿಕೆಶಿಗೆ ಭೂಮಿ ಹೊಡೆಯೋದು ಬೇಕಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಕೆಶಿ ಟೇಲರ್ ಆದರು. ಅವರು ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್ ಅಗ್ರೀಮೆಂಟ್ ಗೆ ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಡಿಕೆ ಕುಟುಂಬದಿಂದ 150-200 ಎಕರೆ ಜಮೀನು: ಬಿಎಂಐಸಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನವಾದ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಕುಟುಂಬದವರು ಸುಮಾರು 150-200 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಡಿ.ಕೆ. ಸುರೇಶ್ ಅವರು 3-12-2004ರಲ್ಲಿ ಬಿಎಂಐಸಿಪಿಗೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಆದ ಹೊಸಕೆರೆಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವಿವಿಧ ಸರ್ವೆ ನಂಬರುಗಳಲ್ಲಿ ಜಮೀನನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. 2006ರಿಂದ 2008ರವರೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿ ಹೊಸಕೆರೆಹಳ್ಳಿಯ ಟೋಲ್ ಗೇಟ್ ಬಳಿ ಆ ವಿವಿಧ ಸರ್ವೆ ನಂ. ಭೂಮಿ ಸಂಬಂಧ ಭೂ ಪರಿವರ್ತನೆಗೆ ಕೋರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಸುರೇಶ್ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ 10-11-2008ರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಭೂ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆದೇಶ ಮಾಡಿ ಅದರ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಅರ್ಜಿದಾರ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅಂತ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ದಾಖಲೆ ಸಮೇತ ಆರೋಪಿಸಿದರು. ಯೋಜನೆಗೆ ಸ್ವಾಧೀನ ಪಡಿಸಿದ ಜಮೀನನ್ನು ಡಿ.ಕೆ. ಸುರೇಶ್ ಹೇಗೆ ಖರೀದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ?. ಬಳಿಕ ಅದನ್ನು ಕೃಷಿಯೇತರ ಭೂಮಿಯಾಗಿ ಹೇಗೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಹೆಚ್ಡಿಕೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.
ಬಳಿಕ ಡಿ.ಕೆ. ಸುರೇಶ್ ಹಾಗೂ ತಾಯಿ ಗೌರಮ್ಮ ಜೊತೆ 31-03-2011ರಲ್ಲಿ ಶೋಭಾ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಜೊತೆ ಜಂಟಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ನೈಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ 9-01-2015ಕ್ಕೆ ಈ ಜಮೀನು ನಮಗೆ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಎಂದು NOC ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ, ಬೇನಾಮಿ, ಡಿ.ಕೆ. ಸುರೇಶ್ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಹೊಸಕೆರೆಹಳ್ಳಿ ನೈಸ್ ಟೋಲ್ ಬಳಿ 22 ಎಕರೆ ಜಮೀನನ್ನು ಪಡೆದಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಶೋಭಾ ರಾಯಲ್ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಶೋಭಾ ವ್ಯಾಲಿ ವೀವ್ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಿಸ್ಟರ್ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ನೀವು ಹೇಳಿದಂತೆ ನಾನು ಅಶೋಕ್ ಖೇಣಿಯನ್ನು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಮೇಲ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಹಾಗೂ ತಾಯಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಲ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಮೀನನ್ನು ಹೇಗೆ ಖರೀದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ?. ಬಿಎಂಕಾವಲ್ ನಲ್ಲಿ ಆಭರಣ ಎಂಬುವರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಆಭರಣ ಯಾರು?. ಗೌರಮ್ಮ ಅವರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಗೋಮಾಳ ಭೂಮಿಗೆ ನಕಲಿ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ನೈಸ್ ಯೋಜನೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 150-200 ಎಕರೆ ಜಮೀನನ್ನು ಡಿಕೆಶಿ ಕುಟುಂಬದವರು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ತರ 420 ಜನರಿಗೆ ನೈಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಭೂಮಿ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಎನ್ಓಸಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಅಶೋಕ್ ಖೇಣಿ ಅಡುಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೂ ಎನ್ಒಸಿ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು 400-500 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಎನ್ಒಸಿ ಮೂಲಕ ಹೋಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ದೂರಿದರು.
ಒಡಿಪಿ ಮಾಡಿ ಖೇಣಿ ಜೊತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ ಡಿಕೆಶಿ: 12-02-2004ರಲ್ಲಿ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದಾಗ BMICAPA ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ Outline development plan ರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ. 21-05-2003ರಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಎಂ. ಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬಿಎಂಐಸಿಎಪಿಎಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆರ್ ಆರ್ ನಗರದ ಹನುಂತರಾಯಪ್ಪ ಎಂಬುವರು ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದರು. 2004ರಲ್ಲಿ ಒಡಿಪಿ ತಯಾರು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆರೆಗಳನ್ನೂ ಯೋಜನೆ ಸ್ವಾಧೀನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಸೇರಿಸುತ್ತಾರೆ. ODPಗೆ ಸಂಪುಟ ಸಭೆ ಅನುಮೋದನೆ ಇಲ್ಲದೇ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಒಪ್ಪಂದ (ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್ ಅಗ್ರೀಮೆಂಟ್)ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಟೋಲ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಧೀನ ಪಡಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.
ಸಂಪುಟ ಅನುಮೋದಿತ, ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಒಪ್ಪಿತ 1997ರ ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್ ಅಗ್ರೀಮೆಂಟ್ ಗೆ ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ODP ಪ್ರಕಾರ ಬಿಎಂಐಸಿಪಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಟೌನ್ಶಿಪ್ 1ಗೆ 3,014.62 ಎಕರೆ (ಮೂಲ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕಿಂತ +239.62 ಹೆಚ್ಚು), ಟೌನ್ ಶಿಪ್ 2ಗೆ 2,026.22 ಎಕರೆ (ಮೂಲ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕಿಂತ +190.22 ಎಕರೆ ಹೆಚ್ಚು), ಟೌನ್ಶಿಪ್ 3ಕ್ಕೆ 1,729.70 ಎಕರೆ (ಮೂಲ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕಿಂತ +114.70 ಎಕರೆ ಹೆಚ್ಚಳ) ಹಾಗೂ ಟೋಲ್ ರಸ್ತೆಗೆ 9,468.86 ಎಕರೆ (ಮೂಲ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕಿಂತ +2,469.86 ಎಕರೆ ಹೆಚ್ಚಳ) ಮಾಡಿ ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇತ್ತ ಟೌನ್ಶಿಪ್ 4ಗೆ 1,482.60 ಎಕರೆ (ಮೂಲ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕಿಂತ -1,199.40 ಎಕರೆ ಕಡಿಮೆ), ಟೌನ್ಶಿಪ್ 5ಗೆ 2,471 ಎಕರೆ (ಮೂಲ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕಿಂತ -1,815 ಎಕರೆ ಕಡಿಮೆ) ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ODP ಮೂಲಕ ಮೂಲ ಒಪ್ಪಂದ (ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್ ಅಗ್ರೀಮೆಂಟ್) ಉಲ್ಲೇಖಿತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಮರುಹಂಚಿ ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ದೂರಿದರು.
ODPಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಮಾರ್ಪಾಡು ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟದ್ದಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕಾಗಿ ಗ್ರಾಮಗಳು, ಸರ್ವೆ ನಂಬರುಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಯಿತು. ಟೋಲ್ ರಸ್ತೆಗಾಗಿನ ಭೂಮಿಯನ್ನು 6,999 ಎಕರೆಯಿಂದ 9,468 ಎಕರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಟೌನ್ಶಿಪ್ 1ರ ಸ್ಥಳವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸುಮಾರು 15 ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ದೂರಿದರು. NICEL ಅಶೋಕ್ ಖೇಣಿ ಜೊತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಈ ODP ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ 9-08-2002ರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ, ನೈಸ್, NECEL ನಡುವೆ ತ್ರಿಪಕ್ಷೀಯ ಒಪ್ಪಂದ ಆಗುತ್ತದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಭೂಮಿ ಮಾರಾಟವನ್ನು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಖಾಸಗಿ ಹಣಕಾಸು ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಭೂಮಿ ಮಾರಾಟವನ್ನು ಸಕ್ರಮಗೊಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಗರಾಭಿವೃದ್ದಿ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದ ಡಿಕೆಶಿ ಈ ತ್ರಿಪಕ್ಷೀಯ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೆಚ್ಡಿಕೆ ಆರೋಪಿಸಿದರು.
ದೇವೇಗೌಡರಿಂದ ಯೋಜನೆ ಸಂಬಂಧ ಅಮೆರಿಕ ಗವರ್ನರ್ ಜೊತೆ ಎಂಒಯು: ಹೆಚ್ ಡಿ ದೇವೇಗೌಡರ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನೈಸ್ ಯೋಜನೆಗೆ ಎಂಒಯು ಆಗಿತ್ತು. ಅಮೆರಿಕದ ಕಾಮನ್ ವೆಲ್ತ್ ಗವರ್ನರ್ ಅವರು ಅಂದು ಸಿಎಂ ದೇವೇಗೌಡರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಯೋಜನೆ ಸಂಬಂಧ ಎಂಓಯು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಫೆಬ್ರುವರಿ 20, 1995ರಲ್ಲಿ ವಿಹೆಚ್ ಬಿ ಹಾಗೂ ಕಲ್ಯಾಣ ಗ್ರೂಪ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಸಾಬ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸೇರಿ ಮೂರು ಕಂಪನಿಗಳ ಜೊತೆ ಎಂಒಯು ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ದೇವೇಗೌಡರು ಸಹಿ ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ. 8-11-1995ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಈ ಎಂಒಯುಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಬಳಿಕ Boot ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಎಂಐಸಿ ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಅದರಂತೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು 30 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಲೀಸ್ ಗೆ ಕೊಡುವುದು. ಯೋಜನೆಗೆ ಬೇಕಾದ ವೆಚ್ಚವನ್ನು, ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ ವೆಚ್ಚವನ್ನೂ ಅವರೇ ಭರಿಸಬೇಕು. ಖಾಸಗಿ ಉದ್ಯಮಿದಾರರೇ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಭರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಒಪ್ಪಂದ ಆಗಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಜೆ.ಹೆಚ್. ಪಟೇಲ್ ಸಿಎಂ ಆಗಿದ್ದಾಗ 13-7-1997ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ್ ಫೋರ್ಜ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಜೊತೆ ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಂದ ಆಗುತ್ತದೆ. 20,193 ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ನೋಟಿಫೈ ಮಾಡಲು ತೀರ್ಮಾನ ಆಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್ ಅಗ್ರೀಮೆಂಟ್ 3-04-1997ರಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್ ಅಗ್ರೀಮೆಂಟ್ ಸಂಬಂಧ 21-09-1998ರಲ್ಲಿ ಸೋಮಶೇಖರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಎಂಬುವರು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಪ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್ ಅಗ್ರೀಮೆಂಟ್ ಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. 1998ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ್ ಫೋರ್ಜ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಅವರು ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುತ್ತಾರೆ. ಆಗ ಈ ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಾಗಿ 14-9-1998ರಲ್ಲಿ NICE ಅಶೋಕ್ ಖೇಣಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದರು.
23-4-1999ರಲ್ಲಿ ಅಶೋಕ್ ಖೇಣಿ ಪತ್ರ ಬರೆದು FWAಗೆ ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. 2002 ಆಗಸ್ಟ್ ನಂದಿ ಎಕಾನಮಿಕ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಮೂಲಕ ತ್ರಿಪಕ್ಷೀಯ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಡಿಕೆಶಿ ಹಾಗೂ ಅಶೋಕ್ ಖೇಣಿ ತಮ್ಮ ಅನುಕೂಲ, ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಲೂಟಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ದೂರಿದರು.
ODPಯಿಂದ 3 ಕೋಟಿ ಇದ್ದ ಡಿಕೆಶಿ ಆಸ್ತಿ 1,413 ಕೋಟಿ: ಈಗ ಟೇಲರ್ ಡಿಕೆ 2003ರಲ್ಲಿ 4 ಕೋಟಿ ರೂ. ನಿಂದ 2023ಗೆ 1,413 ಕೋಟಿ ರೂ. ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಒಡಿಪಿಯಿಂದ ಅವರು ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು. ಇಂಥವರು ರಾಜ್ಯದ ಸಿಎಂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾದ್ರೆ ರಾಜ್ಯ ಉಳಿಯುತ್ತದಾ?. ಕಾರ್ಯಾಂಗ ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೂಲ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿದರು. ನ್ಯಾಯಾಂಗದಲ್ಲಿ ಈ ಕಂಪನಿ ರಿಟ್ ಪಿಟಿಷನ್ ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಅವರನ್ನು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ನೈಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಲು ಹೋದವರ ಮೇಲೆ ಸುಳ್ಳು ಕೇಸ್ ಹಾಕಿದರು. ಅಶೋಕ್ ಖೇಣಿ ಜೊತೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿ ಭೂಮಿ ಲಪಟಾಯಿಸಿ ಆಸ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಡಿಕೆ-ಎಕೆ ಜೋಡಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಬದಲಾವಣೆ: ಕೆರೆ ಭೂಮಿ ಸೇರಿಸಿದ್ದು ಯಾರು ಡಿಕೆ-ಎಕೆ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಹೈ ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪನ್ನು ಬದಲಾಯುಸಿದ್ದು ಯಾರು ಡಿಕೆ, ಎಕೆ. ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್ ಅಗ್ರೀಮೆಂಟ್ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾರು ಡಿಕೆ-ಎಕೆ. ಟೌನ್ಶಿಪ್ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾರು ಎಕೆ, ಡಿಕೆ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು.
ಸಿದ್ದಗಂಗಾ ಮಠದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ 3-12-2026ರಂದು ಸಿಎಂಗೆ ಪತ್ರ ಕೊಟ್ಟು ಏಳು ಎಕರೆ ಜಮೀನನ್ನು ಯೋಜನೆಗೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕೊಡಲು ಕೋರುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವರು ಎನ್ಒಸಿ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. 420 ಜನರಿಗೆ ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿ ಎನ್ಒಸಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಸಿದ್ದಗಂಗಾ ಶ್ರೀಗಳ ವಿಷಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿರುವ ಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ ಸಂದರ್ಶನದ ಆಡಿಯೋ ತುಣುಕನ್ನು ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದರು.
ಯೋಜನೆಗೆ ಎಕೆ (ಅಶೋಕ್ ಖೇಣಿ)ದು ಇದಕ್ಕೆ ನಯಾಪೈಸೆ ಹೂಡಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ಡಿಕೆಶಿ ಕೆಐಎಡಿಬಿ ಸ್ವಾಧೀನ ಮಾಡಿದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಬರೆದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಅಶೋಕ್ ಖೇಣಿ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಆಡಿಯೋವನ್ನು ಪ್ಲೇ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಯೋಜನೆ ವಾಪಸ್ ಪಡೆದರೆ ಅದರ ನಷ್ಟ ಭರಿಸಲು ಆಗುತ್ತಾ?. ದೇವೇಗೌಡರ ಮನೆಯಿಂದ ಆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಲು ಆಗುತ್ತದಾ?. ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಸರ್ಕಾರದ ಜೊತೆ ಹಣ ಇಲ್ಲ. ಇವರಿಂದ ನನಗೆ 2 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಕೊಡಲು ಆಗುತ್ತದಾ?. ವಿಧಾನಸೌಧ, ವಿಕಾಸಸೌಧವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಅಡ ಇಡಬೇಕು ಎಂಬ ಆಡಿಯೋ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಉದ್ಧಟತನದಿಂದ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರಿಂದ ಹೀಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾನೆ?. ಇವನಿಗೆ ಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಬಿನ್ನಿ ಮಿಲ್ ಬಳಿ ಮಕ್ಕಳು ಆಟ ಆಡುವ ಮೈದಾನ ಇತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಇಟಾ ಮಾಲ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ನೈಸ್ ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧ ವಿಧಾನಸೌಧದ ಮುಂದೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಸಿದ್ಧನಿದ್ದೇನೆ. ಇಂಥವರಿಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಸಿಎಂ ಆಗಲು ಯೋಗ್ಯತೆ ಇದೆಯಾ?. ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಹಗರಣ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ. ಟೋಲ್ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದಿದೆ. ಆದರೂ ಖೇಣಿ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.
ಇದು 3 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ. ಅವ್ಯವಹಾರ: 3 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವ್ಯವಹಾರ ಆಗಿದೆ. ಭೂಮಿ ಕಬಳಿಕೆ ಮೂಲಕ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಅವ್ಯವಹಾರ ಆಗಿದೆ. ಎಕೆ-ಡಿಕೆಯ ಬಾಂಧವ್ಯದಿಂದ ಇದು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಖೇಣಿಯನ್ನು ಬಂಧನ ಮಾಡಿ ಒಳಕ್ಕೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಏಕೆ ಬಂಧನ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ?. ಇವರನ್ನು ಸ್ಪೈಡರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದಾ?. ಫ್ರಾಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದಾ?. ಸೂಪರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದಾ?. ಇವರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಬನ್ನಿ. ಇಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ನೈತಿಕತೆಯನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ರಾಜ್ಯದ ಸಂಪತ್ತು ಲೂಟಿ ಮಾಡುವವರ ಜೊತೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿದ್ದೀರಿ. ಖೇಣಿ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸೀಜ್ ಮಾಡಿ ಅವನನ್ನು ಒಳಗೆ ಹಾಕುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.
ಅಂದು ನಾನು ಸಿಎಂ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ನೈಸ್ ಯೋಜನೆ ರದ್ದು ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿದ್ದೆ. ಆದರೆ, ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ನನಗೆ 134 ಸ್ಥಾನ ಗೆದ್ದಿದ್ದರೆ ಚಿಟಕಿ ಹೊಡೆಯುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಆತನನ್ನು ಒಳಕ್ಕೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದೆ. ನನ್ನ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಈಗಿನ ಕೋರ್ಟ್ ಗಳ ತೀರ್ಪುಗಳು ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಕಾನೂನು ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಕೆಜಿಎಫ್ ಪಾರ್ಟ್ 2 ತರ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೊರಬರುತ್ತದೆ: ಕೆಜಿಎಫ್ ಪಾರ್ಟ್ 2 ತರ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಕ್ರಮಗಳು ಹೊರ ಬರಲಿವೆ. ಹಲವಾರು ಪಾರ್ಟ್ 2, ಪಾರ್ಟ್ 3 ಹೊರಗೆ ಬರಲಿದೆ ಎಂದು ಇದೇ ವೇಳೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಯಾವ ಆಸ್ತಿಯೂ ಆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಈ ಹಿಂದಿನ 2 ಜಿ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್, ಕೋಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಗಿಂತ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.
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