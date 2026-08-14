80ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ: ಕರ್ನಾಟಕದ 22 ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯದ ಗೌರವ
ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಪದಕ ಹಾಗೂ ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಸೇವಾ ಪದಕಗಳಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ 22 ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
Published : August 14, 2026 at 1:03 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ನಿಮಿತ್ತ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯದಿಂದ ಕೊಡಲಾಗುವ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಪದಕ ಹಾಗೂ ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಸೇವಾ ಪದಕಗಳಿಗೆ ರಾಜ್ಯದ 22 ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಪೊಲೀಸ್, ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಹಾಗೂ ಗೃಹರಕ್ಷಕ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ರಕ್ಷಣೆ ವಿಭಾಗಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಪದಕ ಹಾಗೂ ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಸೇವಾ ಪದಕ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಪೊಲೀಸ್ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 18 ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸೇವೆಗಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುವ ಅತ್ಯುನ್ನತ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಪೊಲೀಸ್ ಪದಕ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಹಾಯಕ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಹುಚ್ಚ ನಂಜಪ್ಪ ಕಲ್ಲೇಗೌಡನ ಕೊಪ್ಪಲು ಅವರು ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಸೇವೆಗಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುವ ಪೊಲೀಸ್ ಪದಕವನ್ನು ರಾಜ್ಯದ 17 ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪದಕ ಪುರಸ್ಕೃತರ ವಿವರ ಇಂತಿದೆ:
- ಸಾರಾ ಫಾತಿಮಾ, ಎಸ್.ಪಿ
- ಮಹಾದೇವ ಟಿ, ಎಸಿಪಿ
- ಷಣ್ಮುಘ ವರ್ಮಾ ಕೆ, ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್
- ಬಾವುದ್ದೀನ್ ರುಕ್ಮುದ್ದೀನ್ ಗಡ್ಡೆಕರ್, ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್
- ಪ್ರಮಾನಂದ್ ಪಿ ಘೋಡಕೆ, ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ
- ಥಾಮಸ್ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಪಿ ಎಂ, ಕಮಾಂಡೆಂಟ್
- ಗುರು ಪ್ರಸಾದ್ ಗೋಪಾಲನಾಯಕ್, ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್
- ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಎಂ, ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್
- ಎಸ್ ಎ ಮನೋಹರ, ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್
- ನಯೀಮ್ ಎಂ, ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್
- ಮರಿಯಾ ಜೋಸೆಫ್ ದಿನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಎಫ್,
- ಹೆಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್
- ನಾಗೇಶ್ ಮಂಚಯ್ಯ, ಹೆಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್
- ಅಬ್ದುಲ್ ಕಮಲ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್, ಹೆಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್
- ಮಹಾದೇವಸ್ವಾಮಿ, ಹೆಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್
- ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಜಿ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣನವರ್, ಹೆಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್
- ಅಬ್ದುಲ್ ರಬ್ಬಾನಿ, ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್
- ಜ್ಞಾನದೇವ್ ನಾವಲ್ ತರಾಸೆ, ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್
ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಸೇವೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಸೇವಾ ಪದಕಕ್ಕೆ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸ್ವಾಮಿ ಹೆಚ್.ಎಂ. ಹಾಗೂ ಸಹಾಯಕ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಠಾಣಾಧಿಕಾರಿ ಬಸವರಾಜು ಎಂ ಅವರು ಈ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಗೃಹರಕ್ಷಕ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ರಕ್ಷಣೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿಯೂ ಇಬ್ಬರು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಸೇವಾ ಪದಕ ಗೌರವ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹಿರಿಯ ಪ್ಲಟೂನ್ ಕಮಾಂಡರ್ ಮೀರಾ ಸಾಬ್ ಮಹಬೂಬ್ ಸಾಬ್ ಮುಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಪ್ಲಟೂನ್ ಕಮಾಂಡರ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಎಂ ಅವರು ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
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