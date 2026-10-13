ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹರಿಸಲು ಬದ್ಧ; ಪ್ರತಿಭಟನೆ, ರಸ್ತೆ ತಡೆ ನಡೆಸುವ ಅವಶ್ಯವಿಲ್ಲ: ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಜೋಶಿ
ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹರಿಸುವಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿಯೇ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ರೈತರು ರಸ್ತೆ ರೋಖೋ ನಡೆಸಬೇಕಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಪ್ರಲ್ಹಾದ್ ಜೋಶಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 13, 2026 at 11:57 AM IST
ನವದೆಹಲಿ/ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ, ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರನ್ನು ದೆಹಲಿಗೆ ಕರೆಸಿ ಅಹವಾಲುಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಿದ್ದು, ಯಶಸ್ವಿ ಮಾತುಕತೆ ಸಹ ನಡೆಸಿದೆ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಕೆಲವರು 'ರಸ್ತೆ ತಡೆ ನಡೆಸುತ್ತೇವೆ' ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ, ಸರ್ಕಾರ ತಮ್ಮ ಪರವಾಗಿಯೇ ಇದ್ದು, ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಕ್ರಮಗಳನ್ನೇ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಪ್ರಲ್ಹಾದ್ ಜೋಶಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವತ್ತೂ ರೈತಪರವಾಗಿಯೇ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರೂ ಪ್ರತಿಭಟನೆ, ರಸ್ತೆ ತಡೆ ನಡೆಸುವ ಅವಶ್ಯವಿಲ್ಲ. ಯಾರೂ ಇದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೂಡ ಕಡಬಾರದು ಎಂದು ರೈತರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.
ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಬದ್ಧವಿದೆ. ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಸಹಕಾರ ಪಡೆದು ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಕೃಷಿ ಸಚಿವ ಶಿವರಾಜಸಿಂಗ್ ಚವ್ಹಾಣ್ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಸಚಿವನಾಗಿ ನಾನು ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಆಲಿಸಿದ್ದು, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪರಿಹಾರ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ದೆಹಲಿಯ ನನ್ನ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಇಂದು ಸಂಜೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ @DKShivakumar ಅವರು, ಸೌಹಾರ್ದಯುತವಾಗಿ ಭೇಟಿಯಾದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರ ಜೊತೆ ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ರೈತರು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಪ್ರಮುಖ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಕಬ್ಬಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸಲಹೆ ಬೆಲೆ, ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿನ ತೂಕದಲ್ಲಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿನ ಮೋಸ, ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಇಳುವರಿ ತೂಕವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ತೋರಿಸುವುದು, ತೂಕ ಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೋಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು, ಕಟಾವು ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಮೋಸದ ಕುರಿತು ಗಮನಹರಿಸುವಂತೆ ಹಾಗೂ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕುರಿತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ, ಪರಿಹರಿಸುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿದೆನು.— Pralhad Joshi (@JoshiPralhad) October 12, 2026
ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಒಂದೆರೆಡು ದಿನದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದೆರೆಡು ಸಚಿವಾಲಯಗಳಿಂದ ಆಗುವಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಬಹು ಸಚಿವಾಲಯಗಳ ಸಹಕಾರ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ನೀಡಲಿದೆ. ಕಾರಣ ಯಾರೊಬ್ಬರೂ ರಸ್ತೆ ರೋಖೋ ನಡೆಸಬೇಕಿಲ್ಲ ಎಂದು ಜೋಶಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದೇ ಮೊದಲು ದೆಹಲಿಗೆ ಕರೆಸಿ ಚರ್ಚೆ: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರನ್ನು ದೆಹಲಿಗೆ ಕರೆಸಿ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸಭೆ ನಡೆಸಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು. ಶಿವರಾಜಸಿಂಗ್ ಚವ್ಹಾಣ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ, ಕೇಂದ್ರದ ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಚಿವರು ಹಾಗೂ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲೇ ಸತತ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ತಾಸುಗಳ ಕಾಲ ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದೆ. ರೈತರ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಹನಾಭೂತಿಯಿಂದ ಆಲಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅತ್ಯಂತ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲೆಂದೇ ʼಜಂಟಿ ಸಮಿತಿʼ ಸಹ ರಚಿಸಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದೆ ಎಂದರು.
ಅತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರು, ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಜಂಟಿ ಸಮಿತಿ ರಚನೆಯಾಗಿ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಲಿದ್ದು, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹರಿಸುವಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರೂ ಹೋರಾಟಕ್ಕಿಳಿಯುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
VIDEO | Delhi: Karnataka Chief Minister D K Shivakumar meets Union Minister Pralhad Joshi, says, "I came to discuss the issue of sugar prices. Farmers are demanding a high price, but factories are unable to pay due to heavy losses and severe drought this year. More than 200 farmers had come. I had also sent some of our ministers for the meeting. This issue needs to be discussed across the country. It is not just Karnataka's problem. Maharashtra, Kerala, Tamil Nadu, Karnataka, Bihar, Uttar Pradesh and wherever sugarcane is grown, a decision needs to be taken. Consultations are underway. We said that we all have to work together to help everyone. Farmers should benefit, and industries should also benefit. That is what we discussed." (Full video available on PTI Videos - https://t.co/bIyFWTfmBd)— Press Trust of India (@PTI_News) October 12, 2026
ದೆಹಲಿ ಸಭೆ ವಿಫಲವಾಗಿಲ್ಲ: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದ ರೈತ ಹೋರಾಟಗಾರರೊಂದಿಗೆ ನಡೆಸಿದ ಸಭೆ ವಿಫಲವಾಗಿಲ್ಲ. ಫಲಪ್ರದ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿದೆ. ʼಜಂಟಿ ಸಮಿತಿʼ ರಚನೆ, ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕುರಿತಂತೆ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಿ, ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಕೇಂದ್ರದ ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ರೈತ ನಾಯಕ ರಾಜು ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರೂ ಒಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಸಭೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ರೈತ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳೂ ಸಹ ಅಗತ್ಯ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು, ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ರೈತರು ಉದ್ವೇಗಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಬಾರದು: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹರಿಸಲು ಬದ್ಧವಿದೆ. ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಪಡೆದು ಅತ್ಯಂತ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿಯೇ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ʼರೈತರು ಯಾರೂ ಹೋರಾಟಕ್ಕಿಳಿಯಬೇಕಿಲ್ಲ; ಉದ್ವೇಗಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಬೇಕಿಲ್ಲʼ ಎಂದು ಕರೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಪ್ರಲ್ಹಾದ ಜೋಶಿ, ʼರೈತರೇ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಥಮಾಧ್ಯತೆʼ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಸುದೀರ್ಘ ಚರ್ಚೆ: ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರಾದ ಶಿವರಾಜಸಿಂಗ್ ಚವ್ಹಾಣ್, ಪ್ರಲ್ಹಾದ್ ಜೋಶಿ, ಇಲಾಖಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮೂವರು ಸಚಿವರು ಮತ್ತು ರೈತ ಹೋರಾಟಗಾರರೊಂದಿಗೆ ನಡೆದ ಮಹತ್ವದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಮಸ್ಯೆ, ಅಹವಾಲುಗಳು ಕುರಿತಂತೆ ಸುದೀರ್ಘ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿದೆ. ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರು FRP ಕಡಿಮೆಯಿದೆ, MSP, ತೂಕದಲ್ಲಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ, ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಕಬ್ಬು ಕಟಾವು ಬಳಿಕ ಶೇ.9ರಷ್ಟು ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಹಾಕುತ್ತಿರುವುದು ಮತ್ತು ಕಮರ್ಶಿಯಲ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಸ್ತ್ರತ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ.
ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸೂಚನೆ: ಈ ಮಹತ್ವದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದಲೂ ಮೂವರು ಸಚಿವರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದು, ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರಿಗಾಗಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ SAP ಜಾರಿ ತರುವಂತೆಯೂ ಅವರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಲಾಗಿದೆ. ತಮಿಳುನಾಡು, ಹರಿಯಾಣ, ಪಂಜಾಬ್, ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ SAP ಇದೆ. ಅದರಂತೆ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರ ಹಿತರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಸಹ ಇದನ್ನು ಮಾಡುವಂತೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ರಿಕವರಿ, 9 ಪರ್ಸೆಂಟ್ ವೇಸ್ಟೇಜ್, ತೂಕದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕುರಿತಂತೆ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಪ್ರಲ್ಹಾದ ಜೋಶಿ ಅವರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಸ್ತೃತವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದ ಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ: ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಪ್ರಲ್ಹಾದ್ ಜೋಶಿ ಅವರನ್ನು ಸೋಮವಾರ ತಡರಾತ್ರಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದು, ಈ ಕುರಿತು ಜೋಶಿ ತಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ದೆಹಲಿಯ ನನ್ನ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು, ಸೌಹಾರ್ದಯುತವಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರ ಜೊತೆ ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ರೈತರು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಪ್ರಮುಖ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಕಬ್ಬಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸಲಹೆ ಬೆಲೆ, ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿನ ತೂಕದಲ್ಲಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿನ ಮೋಸ, ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಇಳುವರಿ ತೂಕವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ತೋರಿಸುವುದು, ತೂಕ ಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೋಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು, ಕಟಾವು ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಮೋಸದ ಕುರಿತು ಗಮನಹರಿಸುವಂತೆ ಹಾಗೂ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕುರಿತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ, ಪರಿಹರಿಸುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ಜೋಶಿ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
2026-27ರ ಸಕ್ಕರೆ ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿನ ದರ ನಿಗದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರ ಆತಂಕಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಲು, ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಪ್ರಲ್ಹಾದ್ ಜೋಶಿ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದೆ. ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ನ್ಯಾಯಯುತ ಹಾಗೂ ಲಾಭದಾಯಕ ದರ ಸಿಗುವಂತೆ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ರೈತರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ಆತಂಕಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ ಕುರಿತು ನಾವು ಚರ್ಚಿಸಿದೆವು. ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವಂತೆ ಹಾಗೂ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವಂತೆ ನಾನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಕೋರಿರುವುದಾಗಿ ಸಿಎಂ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
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