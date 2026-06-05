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ವಿಜಯನಗರಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ರಂಗಮಂದಿರ: ₹5 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ

5 ಕೋಟಿ ರೂ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಳ್ಳಲಿರುವ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ರಂಗಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ವಿತ್ತ ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್‌ ಇಂದು ಅಡಿಗಲ್ಲು ಹಾಕಿದರು.

NIRMALA SITHARAMAN
ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ರಂಗಮಂದಿರಕ್ಕೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 5, 2026 at 4:13 PM IST

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ವಿಜಯನಗರ: ಸಂಸದರ ನಿಧಿಯಿಂದ 5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಳ್ಳಲಿರುವ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ರಂಗಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್‌ ಶುಕ್ರವಾರ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಸಮೀಪ ಮೂರು ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ರಂಗಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದ್ದು, ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ಹಂಪಿಯ ಕಲ್ಲಿನ ರಥ ಹಾಗೂ ಸಾಲು ಮಂಟಪಗಳ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಸಂಸದ ಇ.ತುಕಾರಾಂ, ಶಾಸಕ ಎಚ್.ಆರ್.ಗವಿಯಪ್ಪ ಅವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಅಡಿಗಲ್ಲು ಹಾಕಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಚಾಲನೆ ಕೊಟ್ಟರು.

620 ಆಸನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಈ ರಂಗಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನೆಲಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ 500 ಹಾಗೂ ಬಾಲ್ಕನಿಯಲ್ಲಿ 120 ಆಸನಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಲಿದೆ. ಕಲಾ ಗ್ಯಾಲರಿ, ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ಮಿನಿ ಥಿಯೇಟರ್, ಕಲಾವಿದರಿಗೆ 9 ವಸತಿ ಕೊಠಡಿಗಳು, ಎರಡು ಗ್ರೀನ್ ರೂಮ್‌ಗಳು, ಅಭ್ಯಾಸ ಹಾಗೂ ತರಬೇತಿ ಕೊಠಡಿಗಳು, ಧ್ವನಿಮುದ್ರಣ ಮತ್ತು ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗಳು ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆಯ ಕಚೇರಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, 300 ಆಸನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬಯಲು ರಂಗಮಂದಿರಕ್ಕೂ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಧಾನ ವಾಸ್ತು ವಿನ್ಯಾಸಕಾರ ಅವಿನ್ ಎಸ್.ಜೈನ್‌ ಅವರು ಸಚಿವರಿಗೆ ರಂಗಮಂದಿರದ ವಿಶೇಷತೆಗಳ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕವಿತಾ ಎಸ್.ಮನ್ನಿಕೇರಿ, ಎಸ್ಪಿ ಎಸ್‌.ಜಾಹ್ನವಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಿಇಒ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ಅಕ್ರಂ ಷಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

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