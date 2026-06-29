ಧಾರವಾಡ: ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ರೈತರೊಂದಿಗೆ ಕುಳಿತು ಭೋಜನ ಸವಿದ ಕೇಂದ್ರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಚಿವ ಶೇಖಾವತ್- ವಿಡಿಯೋ
ಕೇಂದ್ರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಚಿವ ಗಜೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಶೇಖಾವತ್ ಅವರು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಂತೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಭೋಜನ ಸವಿದಿದ್ದಾರೆ.
Published : June 29, 2026 at 10:49 PM IST|
Updated : June 29, 2026 at 10:57 PM IST
ಧಾರವಾಡ: ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದ ಪ್ರಮುಖ ಹುಣ್ಣಿಮೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ 'ಕಾರಹುಣ್ಣಿಮೆ'ಯಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಖಾತೆ ಸಚಿವ ಗಜೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಶೇಖಾವತ್ ಅವರು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಂತೆ ರೈತರೊಂದಿಗೆ ಕುಳಿತು ಊಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತು ತಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಸಚಿವರು, ಬೆಳಗಾವಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಂತರ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತಿದ್ದೆ. ದಾರಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಅನ್ನ ಜೋಳ ಮತ್ತು ಕಬ್ಬಿನ ಬೆಳೆಗಳು ನನ್ನ ಗಮನ ಸೆಳೆದವು. ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ರೈತ ಸಹೋದರರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನನಗನ್ನಿಸಿತು. ಇಂಥ ಕಲ್ಲು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲೂ ಅವರು ಹೇಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕೃಷಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಾನು ಅವರನ್ನು ಕೇಳಬಯಸಿದ್ದೆ.
बेलगावी के कार्यक्रम के बाद हुबली लौटते समय रास्ते में खेतों में लहलहाती ‘श्रीअन्न’-ज्वार और गन्ने की फसल ने ध्यान खींच लिया। खेत में काम कर रहे किसान भाइयों से मिलने का मन हुआ। उनसे जाना कि पथरीली ज़मीन पर भी वे कैसे इतनी अच्छी खेती करते हैं।— Gajendra Singh Shekhawat (@gssjodhpur) June 29, 2026
सबसे विशेष पल वह रहा, जब उन्होंने… pic.twitter.com/9cCw2t7pL1
ನನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷವಾದ ಕ್ಷಣವೆಂದರೆ, ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ತಾವು ತಂದಿದ್ದ ಊಟ ಮಾಡುವಂತೆ ನನ್ನನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಒಣ ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿಯೊಂದಿಗೆ ಆ ಸರಳ ಊಟದ ಹಳ್ಳಿಗಾಡಿನ ಸುವಾಸನೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಸರಳತೆಯೇ ಅದರ ನಿಜವಾದ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ. ಅನ್ನದಾತನಿಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಪ್ರಲ್ಹಾದ್ ಜೋಶಿ ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಕಾರ್ಯನಿಮಿತ್ತ ಬೆಳಗಾವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಳಿಕ ಹಿಂತಿರುಗುವ ವೇಳೆ ಸಚಿವರು ನಮ್ಮ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ತೇಗೂರ ಗ್ರಾಮದ ರೈತರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಭೋಜನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿರುವುದು ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ. ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೈತರಿಗೆ ನೀಡಿದ ಈ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಆತ್ಮೀಯತೆಗೆ ನನ್ನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಮಿತ್ರ ಗಜೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಶೇಖಾವತ್ ಅವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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