ಕರಾವಳಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕೇಂದ್ರದ ಉತ್ತೇಜನ: ಅವಕಾಶಗಳ ಬಜೆಟ್, ಆದರೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳೂ ಇನ್ನೂ ಬಾಕಿ
ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶ ಹಾಗೂ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
February 1, 2026
ಮಂಗಳೂರು(ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ): ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಮಂಡಿಸಿದ 2026–27ನೇ ಸಾಲಿನ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶ ಹಾಗೂ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮೀನುಗಾರಿಕೆ, ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಎಂಬ ನಾಲ್ಕು ಅಂಶಗಳು ಈ ಬಜೆಟ್ನ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುಗಳಾಗಿವೆ. ಕರಾವಳಿ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮತ್ತು ಟಿಯರ್–II ನಗರಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹೊಸ ದಿಕ್ಕು ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಕೆಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಘೋಷಣೆಗಳ ಕೊರತೆ ಬಗ್ಗೆ ಉದ್ಯಮ ವಲಯ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.
‘ಟರ್ಟಲ್ ಟ್ರೇಲ್ಸ್’ ಮೂಲಕ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಚೈತನ್ಯ: ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಲಾದ “ಟರ್ಟಲ್ ಟ್ರೇಲ್ಸ್” (ಆಮೆ ಹಾದಿ) ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕರ್ನಾಟಕ, ಕೇರಳ ಮತ್ತು ಒಡಿಶಾ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಆಮೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾರವಾರ, ಗೋಕರ್ಣ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಉಡುಪಿ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಯಾದರೆ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ, ಪಶ್ಚಿಮಘಟ್ಟ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೂರ್ಗ್ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಪರ್ವತ ಪ್ರವಾಸ ಹಾದಿಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಲಿದ್ದು, ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಸಲಿದೆ.
ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರದ ಬಲ: ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಮೌಲ್ಯ ಸರಪಳಿ ಬಲಪಡಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಹೊಸ ಯೋಜನೆ ಘೋಷಿಸಿದ್ದು, ಮಹಿಳಾ ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳು, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳು ಹಾಗೂ Fish Farmers Producer Organisations (FFPOs) ಗಳಿಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಲ್ಪೆ, ಕಾರವಾರ ಮತ್ತು ಮಂಗಳೂರು ಪ್ರದೇಶದ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಉದ್ಯಮಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ, ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಂದ ನೇರ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಲಿವೆ.
ಅಲ್ಲದೆ, ಸೀಫುಡ್ ರಫ್ತುದಾರರಿಗೆ ಆಮದು ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಮಿತಿಯನ್ನು 1% ರಿಂದ 3%ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಮಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಕಾರವಾರದ ಸೀಫುಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಘಟಕಗಳು ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಕರಾವಳಿ ಸಾಗಣಿಕೆಗೆ ಉತ್ತೇಜನ: Coastal Cargo Promotion Scheme ಅಡಿ ಕರಾವಳಿ ಮಾರ್ಗದ ಸರಕು ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು 6%ರಿಂದ 12%ಕ್ಕೆ 2047ರೊಳಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಗುರಿ ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಕರಾವಳಿ ಬಂದರುಗಳು ಹಾಗೂ ನೌಕಾ ಸಂಚಾರ ಉದ್ಯಮಗಳಿಗೆ ನೇರ ಲಾಭ ತರಲಿದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕ: ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಲಾದ City Economic Regions (CER) ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪ್ರತಿ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ರೂ. 5,000 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಡಿ ಮಂಗಳೂರು, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ–ಧಾರವಾಡ ಮತ್ತು ಮೈಸೂರು ನಗರಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಈ ಯೋಜನೆಗಳು Tier–II ಮತ್ತು Tier–III ನಗರಗಳ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಹೂಡಿಕೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಗುರಿ ಹೊಂದಿವೆ.
ಕೆನರಾ ಚೇಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ (KCCI) ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ 2026–27ನ್ನು ಒಟ್ಟಾರೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ-ಕೇಂದ್ರಿತ ಹಾಗೂ ಧನಾತ್ಮಕ ಬಜೆಟ್ ಎಂದು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದೆ. ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಹೂಡಿಕೆ, SME ಗ್ರೋತ್ ಫಂಡ್, TReDS ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಲಪಡಿಸುವ ಕ್ರಮಗಳು, ಉತ್ಪಾದನಾ ವಲಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತೇಜನ ಹಾಗೂ MSMEಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಆದರೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ಕರಾವಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ‘ಕೋಸ್ಟಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕಾರಿಡಾರ್’ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡದಿರುವುದು ಹಾಗೂ ಬಳಕೆಯಾಗದೆ ಇರುವ ಡೀಪ್–ವಾಟರ್ ಬಂದರುಗಳಿಗೆ ಗುರಿ ಆಧಾರಿತ ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಸ್ಪಷ್ಟ ಯೋಜನೆ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ನಿರಾಶಾದಾಯಕ ಎಂದು ಕೆಸಿಸಿಐ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ “ಸಿಲ್ಕೋ ಬೀಚ್” ಯೋಜನೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೂಡಿಕೆ ಹಾಗೂ ವೇಗದ ಸಂಪರ್ಕ ಕಾರಿಡಾರ್ಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶದ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಹೇಳಿದೆ.
ಮಂಗಳೂರು ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ ಹಬ್ ಆಗುವ ಉತ್ತಮ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದ್ದರೂ, ಈ ಕುರಿತು ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಹಾಗೂ ವಿವರವಾದ ರೋಡ್ಮ್ಯಾಪ್ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೆಸಿಸಿಐ ಗಮನಸೆಳೆದಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರೋದ್ಯಮ ಸಂಬಂಧಿತ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಕುರಿತು ಯಾವುದೇ ಘೋಷಣೆ ಇಲ್ಲದಿರುವುದನ್ನೂ ಸಂಸ್ಥೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆ, ಬಜೆಟ್ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿದ್ದರೂ, ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಗುರಿ-ಆಧಾರಿತ ಕ್ರಮಗಳು ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಕೆಸಿಸಿಐ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದೆ.
ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು: “ಈ ಬಜೆಟ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರ ವಿಕಸಿತ ಭಾರತ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಕ್ಕೆ ಭದ್ರ ತಳಹದಿ” ಎಂದು ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತೆಂಗು–ಕೋಕೋ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಂಬಲ, ಮೀನುಗಾರಿಕೆಗೆ ಸುಂಕ ವಿನಾಯಿತಿ ಹಾಗೂ ಟರ್ಟಲ್ ಟ್ರೇಲ್ಸ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅವರು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದಾರೆ. “ಇದು ಬಡವರು, ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗ, ಮಹಿಳೆಯರು ಹಾಗೂ ಯುವಕರ ಹಿತ ಕಾಯುವ ಸರ್ವಸ್ಪರ್ಶಿ ಬಜೆಟ್” ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಮಂಗಳೂರು ಶಾಸಕ ಡಿ. ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತ್ ಅವರು ಬಜೆಟ್ನ್ನು ದೂರದೃಷ್ಟಿಯುಳ್ಳದ್ದು ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ AI ಆಧಾರಿತ ಸಲಹಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ತೆಂಗು–ಗೋಡಂಬಿ–ಶ್ರೀಗಂಧ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ, 500 ಹೊಸ ಜಲಾಶಯಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾರ್ಗಗಳು ಹಾಗೂ ಕರಾವಳಿ ಸರಕು ಯೋಜನೆ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಬೂಸ್ಟ್ ನೀಡಲಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂಸದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟ ಅವರು ಬಜೆಟ್ನ್ನು “ಯುವಶಕ್ತಿ ಆಧಾರಿತ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯ ಬಜೆಟ್” ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. MSME, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್, ಕರಾವಳಿ ಸರಕು ಸಾಗಣೆ, ಬಂದರು ಆಧಾರಿತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ನಗರ ಆರ್ಥಿಕ ವಲಯಗಳು ಮಂಗಳೂರು–ಉಡುಪಿ ಕಾರಿಡಾರ್ ಅನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲಿವೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ, ಆಯುಷ್ ಹಬ್, ಅನಿಮೇಷನ್–ಗೇಮಿಂಗ್ ವಲಯಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ಹಾಗೂ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ–ಮೆರೈನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯು ಚೈನ್ಗೆ ಒತ್ತು ಕರಾವಳಿಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಲಾಭ ನೀಡಲಿದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಬಜೆಟ್ ಕರಾವಳಿ ಆರ್ಥಿಕತೆ, ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ನಡುವೆ ಸಮತೋಲನ ಸಾಧಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದೆ. ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ, ಮೀನುಗಾರಿಕೆ, ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ಮತ್ತು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ದಿಕ್ಕು ನೀಡಿದ್ದರೂ, ಕರಾವಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಆರ್ಥಿಕ ಕಾರಿಡಾರ್ ಹಾಗೂ ಮೆರಿಟೈಮ್ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಕುರಿತ ಸ್ಪಷ್ಟ ಘೋಷಣೆಗಳ ಕೊರತೆ ಇನ್ನೂ ಉಳಿದಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ–ಕೇಂದ್ರ ಸಹಕಾರದ ಮೂಲಕ ಈ ಅಂಶಗಳು ಈಡೇರಲಿ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಉದ್ಯಮ ವಲಯದಿಂದ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.
