ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ 2026: ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜನತೆಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳೇನು?
ಈ ಬಾರಿಯೂ ಹಲವು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವ ಮಲೆನಾಡಿಗರ ಚಿತ್ತ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ನತ್ತ ನೆಟ್ಟಿದೆ.
Published : January 31, 2026 at 8:39 AM IST
ವಿಶೇಷ ವರದಿ: ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಎಸ್.ಈ.
ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಮಲೆನಾಡ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹಲವು ಯೋಜನೆಗಳು ಜಾರಿಯಾಗಿವೆ. ಶರಾವತಿ ಹಿನ್ನೀರಿನ ಸೇತುವೆ, ರೈಲ್ವೆ ಯೋಜನೆ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಅದರಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ 2026ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಜೆಟ್ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿವೆ.
ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಮಲೆನಾಡು ಹಾಗೂ ಕರಾವಳಿಗೆ ರೈಲು ಸಂಪರ್ಕ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ವಿಸ್ತರಣೆ, ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಡಕೆ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ ತೆರೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ ಅಡಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರು ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಎನ್ಡಿಎ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುವ ಮುನ್ನ ಮಲೆನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅಡಕೆ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ ತೆರೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ಚುನಾವಣಾ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅದು ಈವರೆಗೂ ಆಗಿಲ್ಲ.
ಈ ಬಾರಿಯ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆ ಆದರೆ ಅಡಕೆಗೆ ಬಾಧಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಡಕೆ ಕೊಳೆ ರೋಗ ಹಾಗೂ ಎಲೆಚುಕ್ಕೆ ರೋಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಕಾರವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಈಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನೆನೆಗುದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಚುರುಕು ನೀಡಬೇಕಿದೆ. ಉಳಿದಂತೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ, ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಸೆಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಆಗಮಿಸಿದರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಭದ್ರಾವತಿಯ VISL ಹಾಗೂ MPM ಕುರಿತು: ಭದ್ರಾವತಿಯ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಕಬ್ಬಿಣ ಮತ್ತು ಉಕ್ಕು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತಬೇಕಿದೆ. ನಷ್ಟದ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಹೊರತಂದು ಇದನ್ನು ಪುನಶ್ಚೇತನ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ಇದು ಕೇಂದ್ರದ ಬೃಹತ್ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆಯ ಕೆಳಗೆ ಇರುವ ಸೈಲ್ನ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಸೈಲ್ ಇದುವರೆಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡದ ಕಾರಣ ಇದು ನಷ್ಟದಲ್ಲಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕೇಂದ್ರದ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಚಿವರು ಕಾರ್ಖಾನೆ ಪುನಶ್ಚೇತನಕ್ಕೆ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅಲ್ಲದೆ ಮೈಸೂರು ಕಾಗದ ಕಾರ್ಖಾನೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತು ಬೆಳೆಯುವ ನೀಲಗಿರಿ ಹಾಗೂ ಅಕೇಷಿಯಾ ಮರ ಬೆಳೆಯುವ ಜಾಗ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸೇರಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಅರಣ್ಯ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಎಂಪಿಎಂಗೆ ಲೀಸ್ ಮೇಲೆ ನೀಡಿದರೆ, ಕಾರ್ಖಾನೆಯನ್ನು ಖಾಸಗಿಯವರಿಗೆ ನೀಡಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಸಿದ್ದವಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಫೆಬ್ರವರಿ 1 ರಂದು ನಡೆಯುವ ಬಜೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವ ಮಲೆನಾಡಿಗರು ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತರಾಮನ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ಬೆರಗು ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಜಿಲ್ಲಾ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಂಘದ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಗೋಪಿನಾಥ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಕೇಂದ್ರದ ಬಜೆಟ್ ಎಂಎಸ್ಎಂಇಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿತ್ತು. ಹಲವು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಯಿತು. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಂಎಸ್ಎಂಇಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿಯ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಿಡುತ್ತಾರೆಂಬ ಆಶಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಭದ್ರಾವತಿಯ VISL ಕಾರ್ಖಾನೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು 5 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂ. ಅನುದಾನ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದಿಸಬೇಕಿದೆ. ಎಂಪಿಎಂ ಪುನಶ್ಚೇತನಕ್ಕೆ ಅನುದಾನವನ್ನು ಮೀಸಲಿಡಬೇಕೆಂದು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಶಿವಮೊಗ್ಗ - ಬೆಂಗಳೂರು ಸಂಪರ್ಕ ಇನ್ನೂ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ರೈಲುಗಳನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಹೊಸದೂಂದು ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಸಾಹತು ಪ್ರದೇಶ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಜಾಗ ಗುರುತಿಸಬೇಕಿದೆ. ಅಡಕೆ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಅದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ಈಗಿನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕಿದೆ. ಬಜೆಟ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಜೆಗೂ ಅನುಕೂಲಕರವಾದ ಬಜೆಟ್ ನೀಡಲಿ ಎಂದರು.
ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರುವ ಅಂಶಗಳ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ನ ಮೇಲೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಬಹಳ ಇದೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರುವ ಜಿಲ್ಲೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಕೆಲಸಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಅದ್ಭುತವಾದ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮವನ್ಜು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದರಿಂದ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಚಿತ್ರಣವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಜೊತೆಗೆ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯ ಮುಗಿಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ರೈಲು ಸಂಪರ್ಕ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬೇಕಾಗಿದೆ. ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಏನೋ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ, ನೈಟ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ನೂ ಆಗಬೇಕಿದೆ. ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆದ್ರೆ, ಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಲ್ತ್ ಟೂರಿಸಂಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಜಿಎಸ್ಟಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸರಳೀಕರಣವಾಗಬೇಕು ಎಂದರು.
ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳನ್ನು ನೋಡುವ ದೃಷ್ಟಿ ಬದಲಾಗಬೇಕು. ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳೇ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಬೆನ್ನೆಲುಬು. ಹೊಸದಾಗಿ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಯ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಗಳು ಈಗಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಬೇಕಿದೆ. ಇಂದು ದರ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ತೆರಿಗೆ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಬದಲಾಗಬೇಕಿದೆ. ಯೂರೋಪಿಯನ್ ಜೊತೆಗೆ ನಡೆದಿರುವ ಒಪ್ಪಂದದಂತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ಗಳು ಬರಬೇಕು. ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಅನುಭವಿಗಳು ತರಬೇತಿ ನೀಡಬೇಕು. ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ರಫ್ತು ಮಾಡಿ, ಇಂಡಿಯಾವನ್ಜು ಒಳ್ಳೆಯ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
