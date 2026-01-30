ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ: ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ - ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ರೈಲು ಮಾರ್ಗ, ವಂದೇ ಭಾರತ್, ಬೆಂಗಳೂರು - ಮಂಗಳೂರು ರೈಲು ಸೇರಿ ಹಲವು ಬೇಡಿಕೆ

ETV Bharat / state

ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆಗೆ ದಿನಗಣನೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಫೆ. 1ರ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ರೈಲುಗಳ ಪುನರಾರಂಭ, ಹೊಸ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ರೈಲುಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳ ಘೋಷಣೆಗಳ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : January 30, 2026 at 3:03 PM IST

ವರದಿ: ವಿನೋದ್ ಪುದು

ಮಂಗಳೂರು: ಫೆ. 1ರಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಂಡಿಸಲಿರುವ ಬಜೆಟ್ ಮೇಲೆ ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಂತೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನರೂ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಭಾಗದ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿರುವ ರೈಲ್ವೆ ಸಂಪರ್ಕ, ಹೊಸ ರೈಲುಗಳ ಕೊರತೆ, ಘೋಷಿಸಿ ಆರಂಭವಾಗದ ಸೇವೆಗಳು ಹಾಗೂ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದ ಕೊರತೆಗೆ ಈ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮತ್ತೆ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿದೆ.

ಮಂಗಳೂರು ಕರಾವಳಿ ಭಾಗವು ಬಂದರು, ಶಿಕ್ಷಣ, ವೈದ್ಯಕೀಯ, ವ್ಯಾಪಾರ, ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಮಹತ್ವಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ರೈಲ್ವೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಅಸಮಾಧಾನ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೇ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಯಾವ ಸರ್ಕಾರ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ರೈಲ್ವೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮಲತಾಯಿ ಧೋರಣೆ ಮುಂದುವರಿದಿರುವ ಆರೋಪಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಲೇ ಇವೆ.

ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ದೊಡ್ಡ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಉದ್ಯೋಗ, ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣದ ನಿಮಿತ್ತ ಮುಂಬೈ ಸೇರಿದಂತೆ ಮಹಾನಗರಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದ ಸಂಗತಿ. ಆದರೆ, ಮಂಗಳೂರು – ಮುಂಬೈ ನಡುವಿನ ನೇರ ಮತ್ತು ವೇಗದ ರೈಲು ಸಂಪರ್ಕ ಇನ್ನೂ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿಲ್ಲ. ವೇಟಿಂಗ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಸಮಸ್ಯೆ, ಸೀಟುಗಳ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣದ ಅವಧಿ ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ತಲೆನೋವಾಗಿವೆ. ವಂದೇ ಭಾರತ್ ರೈಲುಗಳ ಘೋಷಣೆಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಮಂಗಳೂರು – ಮುಂಬೈ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಇನ್ನೂ ಆರಂಭಗೊಂಡಿಲ್ಲ.

ಮಂಗಳೂರು–ಬೆಂಗಳೂರು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿಯೂ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ವೇಗದ ಹಾಗೂ ಸಂಖ್ಯೆಯ ರೈಲುಗಳು ಇಲ್ಲವೆಂಬ ಅಸಮಾಧಾನ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಮಂಗಳೂರು – ಬೆಂಗಳೂರು ಮಾರ್ಗದ ಘಾಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ರೈಲುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಕಾರಣವನ್ನು ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮುಂದಿಡುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಅದೇ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಗೂಡ್ಸ್ ರೈಲುಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹುಟ್ಟಿಸುವಂತಾಗಿದೆ. ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ವೇಗ ನಿಯಂತ್ರಣ, ಸಿಂಗಲ್ ಲೈನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಡಬ್ಲಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಾಧ್ಯವಿರುವಾಗಲೂ ಅದಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಆರೋಪಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ.

ಕೊಂಕಣ ರೈಲ್ವೆ ವಿಷಯವೂ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ತಲೆನೋವಾಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ, ಗೋವಾ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಕೇರಳ ಸೇರಿ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಈ ರೈಲ್ವೆ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುದಾನ ನೀಡಿದರೂ, ಪ್ರತಿಫಲವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತಿರುವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಕಡಿಮೆ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಿದೆ. ಕೊಂಕಣ ರೈಲ್ವೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಗೆ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಿ, ಅದರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನೇರ ಹೊಣೆವಹಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

ಮಂಗಳೂರು – ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ರೈಲು ಬಹು ವರ್ಷಗಳ ಕನಸಿನ ಬಳಿಕ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದ್ದರೂ, ಅದರ ಸಮಯ ಹಾಗೂ ಲಭ್ಯತೆ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿವೆ. ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೈಲುಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಿದರೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ಲಾಭವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಿದೆ. ಮಂಗಳೂರು – ರಾಮೇಶ್ವರಂ ಮತ್ತು ಮಂಗಳೂರು – ಭಾವನಗರ ರೈಲುಗಳು ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದ್ದರೂ ಇನ್ನೂ ಆರಂಭವಾಗದಿರುವುದು ಜನರ‌ ನಿರಾಶೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು – ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ–ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಡಿಪಿಆರ್ ರೂಪಿಸುವ ಬೇಡಿಕೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ. ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ರಿದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಮಾರ್ಗ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಹಾಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಉತ್ತೇಜನ ಸಿಗಲಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಂಗಳೂರು ಉಡುಪಿ ಮೂಲಕ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗಗಳ ಮೇಲೂ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ.

ಮಂಗಳೂರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಹಾಗೂ ಮಂಗಳೂರು ಜಂಕ್ಷನ್ ನಡುವಿನ ಅಪೂರ್ಣ ಡಬ್ಲಿಂಗ್ ಕೆಲಸವೂ ರೈಲುಗಳ ತಡವಾಗಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ ಮಂಗಳೂರು – ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ರೈಲುಗಳು ಪ್ರತಿದಿನ ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತಿವೆ ಎಂಬ ದೂರುಗಳಿವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆ ಬಾರದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಸಂವಹನ ಸಮಸ್ಯೆಯೂ ಎದುರಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲೇ ಫೆ. 1ರ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ರೈಲುಗಳ ಪುನಾರಂಭ, ಹೊಸ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ರೈಲುಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳ ಘೋಷಣೆಗಳ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವರಾಗಿ ಸೋಮಣ್ಣ ಅವರು ಇರುವುದರಿಂದ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆಶಾಭಾವನೆ ಮೂಡಿದ್ದರೂ, ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಘೋಷಣೆಗಳು ಆಗಬೇಕೆಂಬ ಒತ್ತಾಯವೂ ಜೋರಾಗಿದೆ.

ಈ ಎಲ್ಲಾ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಕುರಿತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಪಶ್ಚಿಮ ಕರಾವಳಿ ರೈಲ್ವೆ ಯಾತ್ರಿ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹನುಮಂತ ಕಾಮತ್ ಅವರು, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ರೈಲ್ವೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮಂಗಳೂರು–ಮುಂಬೈ ಮತ್ತು ಮಂಗಳೂರು–ಬೆಂಗಳೂರಿ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ರೈಲುಗಳು, ಕೊಂಕಣ ರೈಲ್ವೆಯನ್ನು ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಗೆ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸುವುದು, ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ಮಂಗಳೂರು–ರಾಮೇಶ್ವರಂ ಹಾಗೂ ಮಂಗಳೂರು–ಭಾವನಗರ ರೈಲುಗಳನ್ನು ಪುನರಾರಂಭಿಸುವುದು, ಮಂಗಳೂರು–ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ–ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಡಿಪಿಆರ್ ರೂಪಿಸುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಈ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಈಡೇರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

