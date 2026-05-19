ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಔಷಧ ಮಾರಾಟ, ಅತಿಯಾದ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಗೆ ವಿರೋಧ: ನಾಳೆ ಫಾರ್ಮಸಿಗಳು ಬಂದ್
Published : May 19, 2026 at 10:05 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಔಷಧಿಗಳ ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ಇ-ಫಾರ್ಮಸಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಿಂದ ಔಷಧ ನಿಯಮಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿರುವ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಔಷಧಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರ ಸಂಘಟನೆ ಬುಧವಾರ ದೇಶವ್ಯಾಪಿ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಮುಷ್ಕರಕ್ಕೆ ಕರೆ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ 20,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಫಾರ್ಮಸಿಗಳು ಬಂದ್ ಆಗಲಿವೆ.
ಕರ್ನಾಟಕ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಔಷಧಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರ ಸಂಘ(ಕೆಸಿಡಿಎ)ದ ಪ್ರಕಾರ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸುಮಾರು 6,500 ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳೂ ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 26,000 ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಬುಧವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 12.01 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯವರೆಗೂ ಬಂದ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ.
28 ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು 8 ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 12 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಸಗಟು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಕೆಸಿಡಿಎ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆರ್.ರಘುನಾಥ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಔಷಧಿಗಳ ಆನ್ಲೈನ್ ಮಾರಾಟ, ಅತಿಯಾದ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ಔಷಧ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯವರ್ಧಕ ಕಾಯ್ದೆಯ ಉಲ್ಲಂಘನೆ. ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ಮುಷ್ಕರ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಆನ್ಲೈನ್ ಔಷಧಾಲಯಗಳು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಮೀರುತ್ತಿವೆ. ಅವರು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶೇ.25ರಿಂದ 40ರಷ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿ ಘೋಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅನುಮತಿಸಿರುವ ಚಿಲ್ಲರೆ ಲಾಭವನ್ನು ಮೀರಿದೆ. ಇಂಥ ಅನ್ಯಾಯದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಿಂದಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಫಾರ್ಮಸಿ ಅಂಗಡಿಗಳು ಬದುಕುಳಿಯಲು ಹೆಣಗುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಆನ್ಲೈನ್ ವೇದಿಕೆಗಳು ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲದೆಯೇ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ರೆಡ್ಡಿ ಆರೋಪಿಸಿದರು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರೂ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಮುಷ್ಕರದ ಕುರಿತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಸುಮಾರು 20 ದಿನಗಳ ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಗತ್ಯ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಜನರಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಂಘ ಹೇಳಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ದೂ, ಆಸ್ಪತ್ರೆ-ಲಗತ್ತಿಸಲಾದ ಔಷಧಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ತುರ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆಗಳು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಚಣೆ ತಪ್ಪಿಸಲು ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಆನ್ಲೈನ್ ಔಷಧ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯ ಕೊರತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ, ಇ-ಔಷಧಾಲಯಗಳ ಭಾರಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ಅಭಿಯಾನಗಳು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಔಷಧಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಔಷಧ ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿತರಕರ ಸಂಘಟನೆ ಬಂದ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಕಪ್ಪು ಬ್ಯಾಡ್ಜ್ ಮತ್ತು ರಿಬ್ಬನ್ ಧರಿಸಿ ನೈತಿಕ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ.
ಕೆಪಿಆರ್ಡಿಒ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿ.ಜಯರಾಮ್ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಸಂಸ್ಥೆ ಔಷಧಿಗಳ ಅಕ್ರಮ ಆನ್ಲೈನ್ ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ಅಸಹಜ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಔಷಧಿಗಳಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದರು.
ಆನ್ಲೈನ್ ಔಷಧಾಲಯ ಮತ್ತು ತ್ವರಿತ-ವಾಣಿಜ್ಯ ಔಷಧ ವಿತರಣಾ ವೇದಿಕೆಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕೆಪಿಆರ್ಡಿಒ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಮನವಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಔಷಧಾಲಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಕಠಿಣ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆಯೂ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
