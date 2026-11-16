ಕೌಟಿಲ್ಯನ 'ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ' ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗೆ ಯುನೆಸ್ಕೋ ಮಾನ್ಯತೆ: ಮೈಸೂರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಗರಿಮೆ
ಕೌಟಿಲ್ಯನ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಾಚೀನ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ಮಾನ್ಯತೆ ದೊರೆತಿದೆ. ತಾಳೆಗರಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ಈ ಜ್ಞಾನಸಂಪತ್ತು ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಕೇಶವ್ ಎಂ ಅವರ ವರದಿ.
Published : November 16, 2026 at 2:24 PM IST
ಮೈಸೂರು: ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಸಾರಿದ ಕೌಟಿಲ್ಯನ 'ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ' ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗೆ ಯುನೆಸ್ಕೋ ಮಾನ್ಯತೆ ದೊರೆತಿದ್ದು, ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪ್ರಾಚ್ಯವಿದ್ಯಾ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಕುಟಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಗರಿ ಮೂಡಿದಂತಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಾಚ್ಯವಿದ್ಯಾ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಈ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಯನ್ನು 100 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲದಿಂದ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದೆ.
ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಆರ್ಥಿಕತೆ, ತೆರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ವಾಣಿಜ್ಯ, ಕೃಷಿ, ಭದ್ರತೆ, ಆಡಳಿತ, ಗುಪ್ತಚರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಅಪರಾಧಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಹಾಗೂ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಗಳ ಕುರಿತು ಸಮಗ್ರ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಿದ್ದ ಭಾರತೀಯ ಬೌದ್ಧಿಕ ಪರಂಪರೆಯ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಈ ಕೃತಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.
'ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ' ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜನೀತಿ ಅಥವಾ ರಾಜನ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಂಗತಿಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಂಘಟಿಸಬೇಕು, ಅದರ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಜನರ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಬಲಿಷ್ಠ ರಾಜ್ಯವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ರೂಪಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ದೇಶನಗಳಿವೆ.
ಪ್ರಪಂಚದ ಅನೇಕ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು, ಆಡಳಿತ ತಜ್ಞರು, ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಕೃತಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತದ ರಾಜಕೀಯ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಕುರಿತು ಅಪಾರ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾದ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಹಸ್ತಪ್ರತಿ ಭಾರತೀಯ ಜ್ಞಾನ ಪರಂಪರೆಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ.
ಮೌರ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಕೌಟಿಲ್ಯನ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರವು ಅಂದಿನ ಕಾಲದ ರಾಜನ ಕರ್ತವ್ಯ, ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲದ ರಚನೆ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಕೃಷಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಕೈಗಾರಿಕೆ, ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಣಕಾಸು ನಿರ್ವಹಣೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಪಂಚದ ಹಲವು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಚ್ಯವಿದ್ಯಾ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಸ್ತಪತ್ರಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಿ, ವಿಶ್ವದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನದ ರಾಜರ ದೂರದೃಷ್ಟಿ, ಪ್ರಾಚ್ಯ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರಂತರ ಸೇವೆ, ವಿದ್ವಾಂಸ ಆರ್.ಶಾಮಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರ ಸಂಶೋಧನಾ ಬದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ತಾಳೆಗರಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ಈ ಜ್ಞಾನ ಸಂಪತ್ತು ಇದೀಗ ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಯನ್ನು ಸಂಶೋಧಕರಾದ ಆರ್.ಶಾಮಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರು 1095ರಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡು ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ತಂಜಾವೂರಿನ ಮನೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥಲಿಪಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಮನಗೊಂಡು, ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ತಂದಿದ್ದರು. 1909ರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಯಿತು. 1915ರಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಗೆ ಅನುವಾದಿಸಿ ಜಾಗತಿಕ ಸಂಶೋಧನಾ ವಲಯಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದರು. ಇದೀಗ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗೆ ಯುನೆಸ್ಕೋ ಗೌರವ ದೊರೆತಿದೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಮಹಾರಾಜರು ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಜರ್ಮನಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಾಗ, "ನೀವು ಆರ್.ಶಾಮಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳ ಊರಿನವರೇ?" ಎಂದು ಜರ್ಮನಿಯವರು ಕೇಳಿರುವ ಎಂಬ ಕಥೆಯೂ ಪ್ರಚಲಿತವಾಗಿದೆ.
ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾಚ್ಯವಿದ್ಯಾ ಸಂಶೋಧನಾಲಯದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ.ಡಿ.ಪಿ.ಮಧುಸೂದನಾಚಾರ್ಯ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ''ಕೌಟಿಲ್ಯನ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗೆ ಯುನೆಸ್ಕೋ ಮಾನ್ಯತೆ ದೊರೆಯಲು ಕಾರಣಕರ್ತರಾದವರು, ಮೈವಿವಿ ಕುಲಪತಿ ಪ್ರೊ.ಎನ್.ಕೆ.ಲೋಕನಾಥ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇನ್ನೂ ಹಲವಷ್ಟು ಮೌಲಿಕ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳಿದ್ದು, ಅವುಗಳನ್ನು ಸಂಶೋಧಕರು ಬೆಳಕಿಗೆ ತರಬೇಕಿದೆ. ಶತಮಾನಕ್ಕೂ ಹಿಂದೆ ಆರ್.ಶಾಮಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರು ಸಂಶೋಧಿಸಿದ್ದ ಹಸ್ತಪತ್ರಿ ಇಂದು ಜಾಗತಿಕ ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಮೈಸೂರಿನ ಪರಂಪರೆಯ ಹಿರಿಮೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಲಭ್ಯವಿರುವ 166 ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳ ಕುರಿತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಮಾಡುವ ಗುರಿ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲಾಗುವುದು" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
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