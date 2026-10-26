ಯುನೆಸ್ಕೊ ತಜ್ಞರ ತಂಡದಿಂದ ಹಂಪಿ ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲ ದೇಗುಲ, ಅಂಜನಾದ್ರಿ ಸ್ಮಾರಕಗಳ ವೀಕ್ಷಣೆ
ಯುನೆಸ್ಕೊ ತಜ್ಞರ ತಂಡ ಹಂಪಿಯ ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹಾಗೂ ಕೊಪ್ಪಳದ ವಿಶ್ವ ಪಾರಂಪರಿಕ ತಾಣಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಸ್ಮಾರಕಗಳ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿತು.
Published : October 26, 2026 at 8:09 AM IST
ವಿಜಯನಗರ/ಗಂಗಾವತಿ: ವಿಶ್ವ ಪಾರಂಪರಿಕ ತಾಣ ಹಂಪಿಯ ಸ್ಮಾರಕಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಯುನೆಸ್ಕೊ ತಜ್ಞರ ತಂಡ ಭಾನುವಾರ ಹಂಪಿಯ ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹಾಗೂ ಕೊಪ್ಪಳದ ಆನೆಗೊಂದಿ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಲಿನ ವಿಶ್ವ ಪಾರಂಪರಿಕ ತಾಣಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಅಲ್ಲಿನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸ್ಮಾರಕಗಳನ್ನು ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿತು.
ಕೀನ್ಯಾದ ಜಾರ್ಜ್ ಅಬುಂಗ್ ಮತ್ತು ಜಪಾನ್ನ ಇಚಿಡಾ ಶಿಮೋಡಾ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡ ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಲ್ಲಿನ ರಥ, ಸಂಗೀತ ಮಂಟಪ, ನೃತ್ಯ ಮಂಟಪ, ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ ಹಾಗೂ ಗರ್ಭಗುಡಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿತು. ಸ್ಮಾರಕಗಳ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅವುಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಈವರೆಗೆ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮಗಳನ್ನೂ ಗಮನಿಸಿತು.
ಸುಮಾರು ಒಂದೂವರೆ ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಸ್ಮಾರಕಗಳ ವೀಕ್ಷಣೆ ನಡೆಸಿದ ತಜ್ಞರು, ಸಂಗೀತ ಮಂಟಪದ ಕಲ್ಲಿನ ಕಂಬಗಳನ್ನು ಮೀಟಿ ಶಬ್ದವನ್ನು ಆಲಿಸಿದರು. ಸ್ಮಾರಕಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಶೀಲನೆ ಅಗತ್ಯವೆನಿಸಿದ ಸ್ಥಳಗಳ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೆರೆಹಿಡಿದರು. ಕೆಲವು ಸ್ಮಾರಕಗಳ ಕುರಿತು ಜಾರ್ಜ್ ಅಬುಂಗ್ ಅವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದು, ಅವುಗಳ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು.
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕವಿತಾ ಎಸ್.ಮನ್ನಿಕೇರಿ ಅವರು ತಂಡದ ಜೊತೆಗಿದ್ದು, ಸ್ಮಾರಕಗಳ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹಾಗೂ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದ ವಿಶೇಷತೆಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು. ಪ್ರವಾಸಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಮಂಜುನಾಥ ಗೌಡ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸಿದರು.
ಪ್ರವಾಸಿಗರೊಂದಿಗೇ ಸ್ಮಾರಕ ವೀಕ್ಷಣೆ: ಯುನೆಸ್ಕೊ ತಜ್ಞರು ವಿಶೇಷ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಲ್ಲದೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ನಡುವೆಯೇ ಸ್ಮಾರಕಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದು ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ಶನಿವಾರ ತುಂತುರು ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಭಾನುವಾರ ಬಿಸಿಲಿನ ವಾತಾವರಣವಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಸ್ಮಾರಕಗಳ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಹವಾಮಾನದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಅಡಚಣೆಯಾಗಲಿಲ್ಲ.
ಅಂಜನಾದ್ರಿಯಿಂದ ಹಂಪಿಗೆ: ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ, ಯುನೆಸ್ಕೊ ತಜ್ಞರ ತಂಡ ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಂಜನಾದ್ರಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಬಳಿಕ ಆನೆಗುಂದಿ ಪ್ರದೇಶದ ಸ್ಮಾರಕಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿತು. ನಂತರ ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿತು. ಗೆಜ್ಜಲ ಮಂಟಪದಿಂದ ಬ್ಯಾಟರಿ ಚಾಲಿತ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ ತಂಡ, ಪರಿಶೀಲನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಅದೇ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಮಾಲ್ಯವಂತ ರಘುನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿತು. ಅಲ್ಲಿನ ಸ್ಮಾರಕಗಳು ಹಾಗೂ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪಾರಾಯಣದ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು.
ತಂಡವು ಆನೆಗೊಂದಿ-ಅಂಜನಾದ್ರಿ ಸುತ್ತಲಿನ ಹಳೆಯ ಪರಂಪರೆ, ಬಫರ್ ಜೋನ್ ಪ್ರದೇಶಗಳ ವಸ್ತು ಸ್ಥಿತಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿತು. ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ, ಭಾರತೀಯ ಪುರಾತತ್ವ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಹಂಪಿ ವಿಶ್ವ ಪಾರಂಪರಿಕ ಪ್ರದೇಶ ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಜರಿದ್ದು ಯುನೆಸ್ಕೋ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಇದೆ ವೇಳೆ ಅವರು ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ಸ್ಮಾರಕಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದರು. ವಿಶ್ವ ಪರಂಪರೆಯ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹಂಪಿ ಸುತ್ತಲಿನ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪರಂಪರೆ, ರಕ್ಷಿತ ಸ್ಮಾರಕಗಳಿಗೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗದಂತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಿ ಎಂದು ಯುನೆಸ್ಕೊದ ತಂಡ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿತು.
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ಶನಿವಾರ ಹಂಪಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದ ಯುನೆಸ್ಕೋ ತಂಡ: ಯುನೆಸ್ಕೊ ವಿಶ್ವ ಪಾರಂಪರಿಕ ಕೇಂದ್ರದ ತಜ್ಞರ ತಂಡ ವಿಶ್ವ ಪಾರಂಪರಿಕ ತಾಣ ಹಂಪಿಯ ಸ್ಮಾರಕಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಶನಿವಾರ ಹಂಪಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿತ್ತು. ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ ತಂಡ, ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಕೀನ್ಯಾದ ಜಾರ್ಜ್ ಅಬುಂಗ್ ಮತ್ತು ಜಪಾನ್ನ ಇಚಿಡಾ ಶಿಮೋಡಾ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡವು ವಿಜಯನಗರ ಹಾಗೂ ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಭಾರತೀಯ ಪುರಾತತ್ವ ಸರ್ವೇಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆ (ಎಎಸ್ಐ), ಹಂಪಿ ವಿಶ್ವ ಪಾರಂಪರಿಕ ತಾಣ ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (ಹವಾಮ), ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಪುರಾತತ್ವ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಮಾರಕಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು ಈ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಇಂದು ಸಮಾಲೋಚನೆ ಸಭೆ: ಸೋಮವಾರ (ಇಂದು) ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಕೃಷ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹಾಗೂ ಕಮಲಮಹಲ್ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲಿರುವ ತಂಡ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ನಂತರ ಇವಾಲ್ವ್ ಬ್ಯಾಕ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಪಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರ ನಿರ್ವಹಣಾ ಯೋಜನೆಗಳ ಕುರಿತು ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸಲಿದೆ. ಅ.27ರಂದು ಸಭೆ ಮುಂದುವರೆಸಿ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ತೆರಳಲಿದೆ. ಅ.28ರಂದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಎಎಸ್ಐ ಹಾಗೂ ಯುನೆಸ್ಕೊ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳೊಂದಿಗೆ ತಂಡವು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಲಿದೆ.