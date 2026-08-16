ಧಾರವಾಡ: ಶ್ರಾವಣದ ಮೊದಲ ಹಬ್ಬ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಸಂಭ್ರಮ, ಜಾನಪದ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಉಂಡಿ ಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆ
ಧಾರವಾಡದ ಜಾನಪದ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರದ ವತಿಯಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಉಂಡಿ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಸಂತಸಪಟ್ಟರು.
Published : August 16, 2026 at 8:32 PM IST
ಧಾರವಾಡ: ಶ್ರಾವಣದ ಮೊದಲ ಹಬ್ಬ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ. ಈ ಹಬ್ಬ ಎಂದರೆ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಸಂಭ್ರಮ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಬ್ಬಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿದೆ, ಅದರೊಂದಿಗೆ ಆಯಾ ಹಬ್ಬಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಖಾದ್ಯಗಳ ಸಂಭ್ರಮವೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಬಂದರಂತೂ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಂಭ್ರಮ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ಹಬ್ಬಗಳ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲೆಂದೇ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅಂಥದ್ದೊಂದು ಹಬ್ಬವೇ ಉಂಡಿ ಹಬ್ಬವಾಗಿದೆ.
ಹೌದು, ಬಗೆಬಗೆಯ ಸೀರೆಯುಟ್ಟ ಮಹಿಳೆಯರು ವಸ್ತ್ರಾಭರಣ ಹಾಕಿಕೊಂಡು, ಶೇಂಗಾ ಉಂಡಿ, ರವೆ ಉಂಡಿ, ಎಳ್ಳುಂಡಿ, ಬೇಸನ್ ಉಂಡಿ, ಚುರುಮುರಿ ಉಂಡಿ, ಅಂಟಿನ ಉಂಡಿ, ಕೊಬ್ಬರಿ ಉಂಡಿ ಒಂದಾ, ಎರಡಾ.. ಜೊತೆಗೆ ಚಕ್ಕಲಿ, ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಕಾಳುಗಳ ಸೊಗಸು ಇಂಥ ಬಗೆಬಗೆಯ ತಿನಿಸುಗಳ ಸಮಾಗಮಕ್ಕೆ ಧಾರವಾಡದ ರಂಗಾಯಣದ ಆವರಣ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯಿತು. ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ ಎರಡನೇ ದಿನವನ್ನು ಉಂಡಿ ಹಬ್ಬವನ್ನಾಗಿ ಆಚರಿಸುವ ಪದ್ಧತಿ ಬಹಳ ಹಳೆಯದ್ದಾಗಿದೆ.
ಧಾರವಾಡದ ಜಾನಪದ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರದ ವತಿಯಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಭಾಗವಹಿಸಿ, ಖುಷಿಪಟ್ಟರು. ಇನ್ನು ಹೊಸ ಸೇರೆಯುಟ್ಟ ಮಹಿಳೆಯರೆಲ್ಲ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಂದ ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಉಂಡಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದರು. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಶೈಲಿಯ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಬಂದ ಮಹಿಳೆಯರು, ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಾಗಪ್ಪನ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಹಾಲೆರೆದರು. ನಂತರ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿಯ ಗೀತೆಗಳಿಗೆ ಧ್ವನಿಗೂಡಿಸಿದರು. ಮರವೊಂದಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಲಾಗಿದ್ದ ಜೋಕಾಲಿ ಜೀಕಿ, ಬಗೆಬಗೆಯ ಆಟಗಳನ್ನು ಆಡಿದರು.
ಈ ವೇಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡ ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳು ಖುಷಿಯಿಂದ ಉಂಡಿ ತಿನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು. ಕಳೆದ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಹಳೆಯ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ತಲೆಮಾರಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಇಂಥ ಹಬ್ಬಗಳು ಅವಶ್ಯಕವೆನ್ನಿಸಿವೆ.
ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದ ಮಹಿಳೆಯರು ಹಾಡು, ಕುಣಿತ ಮುಗಿಸಿದ ಬಳಿಕವಷ್ಟೇ ಪರಸ್ಪರ ಉಂಡಿಗಳನ್ನು ಸವಿದು ಬಳಿಕ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸ ಜಿಟಿ ಜಿಟಿ ಮಳೆ, ತಂಪಾದ ವಾತಾವರಣದೊಂದಿಗೆ ಇಂಥ ಅನೇಕ ಬಗೆಯ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತು ತರುವುದೇ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ.
ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರದ ಸದಸ್ಯೆ ನಂದಾ ಗುಳೇದಗುಡ್ಡ ಮಾತನಾಡಿ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷ ಶ್ರಾವಣದ ಮೊದಲ ಹಬ್ಬ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಸೇರಿ ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿಷೇಶ ಹಬ್ಬ. ಅಣ್ಣ ಹೊಸದಾಗಿ ಮದುವೆಯಾದ ತಂಗಿಯನ್ನು ತವರು ಮನೆ ಕಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. ತವರು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ನಾಗಪ್ಪನಿಗೆ ಹಾಲೆರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ನಾನಾತರಹದ ಉಂಡೆ ಕಟ್ಟುತ್ತೇವೆ. ಎಳ್ಳುಂಡಿ, ಅಂಟಿನ ಉಂಡಿ, ಕೊಬ್ಬರಿ ಉಂಡಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹತ್ತನ್ನೆರಡು ರೀತಿಯ ಉಂಡಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಬಂದು, ಎಲ್ಲರೂ ಪರಸ್ಪರ ಹಂಚಿ ತಿಂದು ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
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