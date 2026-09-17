ETV Bharat / state

ಮಂಗಳೂರು ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ 'ಬೀಡಿ'ಗಾಗಿ ರಂಪಾಟ: ಅಡುಗೆಗೆ ಅಡ್ಡಿ, ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ ವಿಚಾರಣಾಧೀನ ಕೈದಿ ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್‌ಐಆರ್

ಮಂಗಳೂರು ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಬೀಡಿಗಾಗಿ ರಂಪಾಟ ಮಾಡಿದ ವಿಚಾರಣಾಧೀನ ಕೈದಿಯೊಬ್ಬನ ವಿರುದ್ಧ ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

UNDERTRIAL PRISONER CREATES RUCKUS IN MANGALURU JAIL DEMANDING BEEDI
ಮಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರಾಗೃಹ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 17, 2026 at 4:40 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಮಂಗಳೂರು: ಮಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರಾಗೃಹದಲ್ಲಿ ಬೀಡಿ ನೀಡುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಅಡುಗೆ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿ, ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಜೈಲು ಅಧೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ ವಿಚಾರಣಾಧೀನ ಕೈದಿಯೊಬ್ಬನ ವಿರುದ್ಧ ಬರ್ಕೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಪೊಲೀಸರ ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಮಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರಾಗೃಹದ ವಿಚಾರಣಾಧೀನ ಕೈದಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಫೈಜಲ್ ಕೃತ್ಯವೆಸಗಿದ ಆರೋಪಿ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಕಾರಾಗೃಹದ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಅವರು ಬರ್ಕೆ ಠಾಣೆಗೆ ಅಧಿಕೃತ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಅಡುಗೆಗೆ ಅಡ್ಡಿ: ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 14ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು 8:10ರ ವೇಳೆಗೆ ಕಾರಾಗೃಹದ ಅಡುಗೆ ಕೋಣೆಗೆ ನುಗ್ಗಿದ ಆರೋಪಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಫೈಜಲ್, ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಇತರೆ ಕೈದಿಗಳಿಗೆ "ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಬೀಡಿ ನೀಡುವವರೆಗೂ ಅಡುಗೆ ತಯಾರಿಸಬಾರದು" ಎಂದು ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟ ತಯಾರಿಗೆ ತೀವ್ರ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ.

ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲಿ ಹಾಕುವ ಬೆದರಿಕೆ: ನಂತರ ಇತರೆ ಕೆಲ ಕೈದಿಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಕಚೇರಿ ಬಳಿ ಬಂದ ಆತ, "ಬೀಡಿ ಕೊಡುವವರೆಗೂ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಡುಗೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಜಿರಳೆ ಹಾಕಿ ದೊಡ್ಡ ರಂಪಾಟ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇಲ್ಲಿಂದ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಜೈಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನೇರ ಬೆದರಿಕೆ ಒಡ್ಡಿದ್ದಾನೆ.

ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಬೆದರಿಕೆ: ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವಿಕೋಪಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಂಜೆ 3:45ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಅಡುಗೆ ಕೋಣೆಯ ಗೇಟ್‌ಗೆ ಬೀಗ ಮುದ್ರೆ ಹಾಕಿದರು. ಇದರಿಂದ ಮತ್ತಷ್ಟು ರೊಚ್ಚಿಗೆದ್ದ ಫೈಜಲ್, ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಅಡುಗೆ ಮನೆಯ ಗೇಟ್ ಮತ್ತು ಬೀಗಕ್ಕೆ ಬಡಿದು ಜಖಂಗೊಳಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾನೆ. ತಕ್ಷಣ ಬೀಗ ತೆರೆಯದಿದ್ದರೆ ಇಡೀ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಕಿರುಚಾಡಿ ಭಯದ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾನೆ.

ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿ: ಬೀಡಿ ನೀಡುವವರೆಗೆ ಯಾರೂ ತಮ್ಮ ಕೊಠಡಿಗಳಿಗೆ ತೆರಳಬಾರದೆಂದು ಸಹ ಕೈದಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸಿ, ಜೈಲು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿ ಗಲಭೆ ಎಬ್ಬಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾನೆ.

ಜೈಲು ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಭದ್ರತೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆಯೊಡ್ಡಿದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಫೈಜಲ್ ವಿರುದ್ಧ ಜೈಲು ಅಧೀಕ್ಷಕರು ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಬರ್ಕೆ ಠಾಣಾ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ಯುವತಿ ಲಾಡ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಸಾವು: ಎಸ್​ಪಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ

TAGGED:

UNDERTRIAL PRISONER RUCKUS
ಬೀಡಿಗಾಗಿ ಕೈದಿಯ ರಂಪಾಟ
ಜೈಲು ಅಧೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಬೆದರಿಕೆ
DAKSHINA KANNADA
COMPLAINT AGAINST PRISONER

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.