ಕಾಫಿ ಕಳ್ಳತನಕ್ಕೆ ಯತ್ನ; ಸಿಂಗಲ್ ಬ್ಯಾರಲ್ ಗನ್ ಬಿಟ್ಟು ಪರಾರಿಯಾದ ಖದೀಮರು: ದೂರು ದಾಖಲು

ಕಾಫಿ ಬೆಳೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆ ಇರುವುದನ್ನು ಮನಗಂಡ ಖದೀಮರು, ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಕಾಫಿ ತೋಟಕ್ಕೆ ನುಗ್ಗಿ, ಕಾಫಿ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿವೆ.

ಪತ್ತೆಯಾದ ಸಿಂಗಲ್ ಬ್ಯಾರಲ್ ಗನ್ (ETV Bharat)
Published : January 12, 2026 at 1:39 PM IST

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಕಾಫಿ ಕಳ್ಳತನಕ್ಕೆ ಬಂದ ಖದೀಮರು, ತೋಟದ ಮಾಲೀಕನನ್ನು ಕಂಡು ತಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ತಂದಿದ್ದ ಸಿಂಗಲ್ ಬ್ಯಾರಲ್ ಗನ್ ಅನ್ನು ಎಸೆದು ಪರಾರಿಯಾಗಿರುವ ಘಟನೆ ತಾಲೂಕಿನ ತೊಗರಿಹಂಕಲ್ ಸಮೀಪದ ಗೊಣಕಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಕಾಫಿ ತೋಟದ ಬಳಿ‌ ಅನಧಿಕೃತ ಸಿಂಗಲ್ ಬ್ಯಾರಲ್ ಬಂದೂಕು ‌ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದ ಪೊಲೀಸರು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮನುದೀಪ್ ಎಂಬುವವರು ರಾತ್ರಿ 7:00ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಫಿ ತೋಟವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬರಲು ತಮ್ಮ ಕಾರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ, ತೋಟದ ಒಳಗೆ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಅಪರಿಚಿತರು ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಗಮನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು ಅರ್ಧ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ನಾಲ್ಕು ಜನರನ್ನು ಮನುದೀಪ್ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು, ಆ ವೇಳೆ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ವಸ್ತುವನ್ನು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಎಸೆದು ತೋಟದ ಒಳಗೆ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ ವಸ್ತು ಎಸೆದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದು ಮನುದೀಪ್ ನೋಡಿದಾಗ ಅದು ಸಿಂಗಲ್ ಬ್ಯಾರೆಲ್ ಗನ್ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ.

ಖದೀಮರು ಕಾಫಿ ಕಳ್ಳತನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರೋ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಶಿಕಾರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದರೋ ಎಂಬ ಅನುಮಾನದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮನುದೀಪ್ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ನಗರದ ಹೊರ ವಲಯದ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಾಫಿ ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಕಳ್ಳರ ಕಾಟ ಮನಗಂಡ ಮನುದೀಪ್, ಹಗಲು -ರಾತ್ರಿ ತೋಟವನ್ನು ಕಾಯಲು ಬರುತ್ತಿದ್ದರು. ಹಾಗೆಯೇ ಬಂದಾಗ ಕಳ್ಳರ ಕೃತ್ಯ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ.

ಅನಧಿಕೃತ ಬಂದೂಕು ಪತ್ತೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮನುದೀಪ್ ಎಂಬುವವರು ನೀಡಿದ ದೂರಿನನ್ವಯ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ನಗರದ ಹೊರ ವಲಯದ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬಂದೂಕು ಹಿಡಿದು ಕಾಫಿತೋಟದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವರು ಓಡಾಟ ಮಾಡಿದ್ದು, ಕಾರಿನ ಬೆಳಕು ಕಂಡು ಬಂದೂಕು ಎಸೆದು ನಾಲ್ವರು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಫಿ ಕಳ್ಳತನ ಅಥವಾ ಶಿಕಾರಿಗೆ ಬಂದಿರೋ ಅನುಮಾನ ಮೂಡಿದ್ದು, ತೋಟದ ಮಾಲೀಕ ಮನುದೀಪ್ ಅವರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ಶಿವಕುಮಾರ್, ಜಗದೀಶ್ ಸೇರಿ ಇನ್ನಿಬ್ಬರ ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್.ಐ.ಆರ್. ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಆರ್ಮ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ 1959 (u/s_3.25 ) ಅಡಿ ಪ್ರಕರಣ ‌ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಳ್ಳತನ: ಕುಖ್ಯಾತ ಖದೀಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಪೊಲೀಸರ ಬಲೆಗೆ

ಶ್ರೀಗಂಧದ ಮರ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಆರೋಪಿಗಳ ಬಂಧನ: ಕಳೆದ ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ನಗರ ಸೇರಿದಂತೆ ನಗರದ ಹೊರ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಗಂಧದ ಮರ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಖದೀಮರನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿ ಬಂಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಶ್ರೀಗಂಧದ ಮರ ಕಳ್ಳತನದ ಕುರಿತು ನಗರದ ಬಸವನಹಳ್ಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಠಾಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದವು. ಈ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದ ಎಸ್ಪಿ ಜಿತೇಂದ್ರ ಕುಮಾ‌ರ್ ದಯಾಮ, ಪತ್ತೆಗಾಗಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ತಂಡವನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದರು. ವಿವಿಧ ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ, ಆಂಜನೇಯ, ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ, ಸಂಜಯ್ ಎಂಬ ಮೂರು ಜನ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರಿಂದ ಕದ್ದ ಮಾಲನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮವನ್ನು ಬಸವನಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಜರುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಎಸ್ಪಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒಟ್ಟು 93 ಕೆ.ಜಿ ತೂಕದ ಸುಮಾರು 5 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಶ್ರೀಗಂಧ ಮರ ಹಾಗೂ ಆರೋಪಿಗಳು ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಳಸಿದ್ದ 2 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಬೈಕನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಭೇದಿಸಿ, ಕದ್ದ ಮಾಲನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಶ್ರಮಿಸಿದ ಅಪರಾಧ ಪತ್ತೆ ತನಿಖಾ ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿ, ತಂಡದ ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಬಹುಮಾನ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಎಸ್ಪಿ ಜಿತೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ದಯಾಮ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

