ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಫ್ರಿಸ್ಬಿ ಬೀಚ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ಸ್: ಈ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ರೆಫ್ರಿಯೇ ಇಲ್ಲ!
Published : March 7, 2026 at 2:40 PM IST
ವರದಿ: ವಿನೋದ್ ಪುದು
ಮಂಗಳೂರು: ಅಮೆರಿಕ ಮೂಲದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕ್ರೀಡೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಫ್ರಿಸ್ಬಿ ಇದೀಗ ಕರಾವಳಿ ನಗರ ಮಂಗಳೂರಿನ ಬೀಚ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕ್ರೀಡಾ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ದೇಶದ ಪಶ್ಚಿಮ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಬೀಚ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ಸ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಗುಜರಾತ್ನಿಂದ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿವರೆಗೆ ವ್ಯಾಪಿಸಿರುವ ಪಶ್ಚಿಮ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಆಯೋಜನೆಯಾಗಿರುವುದು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ.
ಮಂಗಳೂರಿನ ತಣ್ಣೀರುಬಾವಿ ಬ್ಲೂ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಬೀಚ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ಗೆ ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಆಗಮಿಸಿದ್ದು, ಸುಮಾರು 25 ತಂಡಗಳು ಹಾಗೂ 500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಥ್ಲೀಟ್ಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯುವ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಫ್ರಿಸ್ಬಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಪರಿಚಿತವಾಗದ ಕ್ರೀಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜನರು ಫ್ರಿಸ್ಬಿ ಎಂದರೆ ಬೀಚ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ ಅನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಎಸೆದು ಹಿಡಿಯುವ ಸರಳ ಆಟ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಈ ಕ್ರೀಡೆ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕವಾಗಿದ್ದು, ವೇಗ, ತಂತ್ರ ಮತ್ತು ತಂಡದ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಹೈ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆಟವಾಗಿದೆ.
ಈ ಆಟದ ನಿಯಮಗಳೇನು?: ಈ ಕ್ರೀಡೆಯ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಒಂದು ತಂಡದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 15 ಆಟಗಾರರು ಇದ್ದರೂ, ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ತಂಡದಿಂದ ಐದು ಮಂದಿ ಮಾತ್ರ ಆಡುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ತಂಡ ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ ನಂತರ ಉಳಿದ ಆಟಗಾರರು ಬದಲಾವಣೆ ಆಟಗಾರರಾಗಿ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುವ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತದೆ. ಪಂದ್ಯವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗರಿಷ್ಠ 45 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ ತಂಡವನ್ನು ವಿಜೇತ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ 45 ನಿಮಿಷ ಮುಗಿಯುವ ಮೊದಲು ಯಾವುದಾದರೂ ತಂಡ 13 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರೆ ಆ ತಂಡವೇ ಜಯಶಾಲಿಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಫ್ರಿಸ್ಬಿ ಕ್ರೀಡೆಯ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಎಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ರೆಫರಿ ಅಥವಾ ಅಂಪೈರ್ಗಳಿಲ್ಲ. ಆಟಗಾರರು ತಾವೇ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಆಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ವಿವಾದ ಉಂಟಾದರೆ ಆಟಗಾರರೇ ಚರ್ಚಿಸಿ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು "ಸೆಲ್ಫ್ ಆಫಿಷಿಯೇಟಿಂಗ್" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಇದೊಂದು ಮಿಶ್ರ ಸ್ವರೂಪದ ಆಟ: ಈ ಕ್ರೀಡೆ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಬಾಲ್, ಫುಟ್ ಬಾಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕ್ರೀಡೆಗಳ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಮಿಶ್ರ ಸ್ವರೂಪದ ಆಟವಾಗಿದೆ. ಆಟಗಾರರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಓಡಾಡಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಶಾರೀರಿಕ ಶ್ರಮದ ಕ್ರೀಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೀಚ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಪಂದ್ಯಗಳು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸವಾಲಿನದಾಗುತ್ತವೆ. ಮರಳಿನಲ್ಲಿ ಓಡುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದ್ದು, ಗಾಳಿ ಬೀಸಿದಾಗ ಫ್ರಿಸ್ಬಿ ಡಿಸ್ಕ್ ದಿಕ್ಕು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಆಟಗಾರರ ಕೌಶಲ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡುತ್ತದೆ.
ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ವಿಭಾಗ ಹಾಗೂ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗ ಎರಡೂ ಇರಲಿದ್ದು, ಓಪನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಶ್ರ ತಂಡವಾಗಿ ಆಡಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಮಹಿಳಾ ತಂಡಗಳಿಗೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದ ತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿವೆ: ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ದೆಹಲಿ, ಒಡಿಶಾ, ತಮಿಳುನಾಡು, ಕೇರಳ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿವೆ. ಒಡಿಶಾದಿಂದ 3 ತಂಡವೂ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವುದು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ.
ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಫ್ರಿಸ್ಬಿ ಕ್ರೀಡೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಕ್ರೀಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಮಾನ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲೂ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ. ಅಮೆರಿಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಮಟ್ಟದಿಂದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮಟ್ಟದವರೆಗೆ ಈ ಕ್ರೀಡೆಯು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಮಂಗಳೂರಿನ ಸ್ಥಳೀಯ ತಂಡ 'ಕುಡ್ಲಕಾಯಿ' ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಂಗಳೂರಿನ ಬಿಸಿಲನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳಗ್ಗೆ 6.30ರಿಂದ 10.30ರವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಸಂಜೆ 3.30ರಿಂದ 6.30ರವರೆಗೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಆಯೋಜಕರು ಹೇಳುವುದೇನು?; ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಆಯೋಜಕ ಸುದೀಪ್ ಅವರು, "ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಫ್ರಿಸ್ಬಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನವರಿಗೆ ಪರಿಚಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಹಾಗೂ ಹೈ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿಯ ಕ್ರೀಡೆ. ಬೀಚ್ನಲ್ಲಿ ಆಡುವುದು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸವಾಲಿನದ್ದು. ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಸುಮಾರು 25 ತಂಡಗಳು ಹಾಗೂ 500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಥ್ಲೀಟ್ಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ತಂಡ 'ಕುಡ್ಲಕಾಯಿ' ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಈ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಗೋವಾದ ಆಟಗಾರ ಚಿರಾಗ್ ಸುಕರ್ಕರ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಫ್ರಿಸ್ಬಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ವಿರಳವಾದ ಕ್ರೀಡೆ. ಆದರೆ ಕಳೆದ ಸುಮಾರು 25 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ನಾನು ಗೋವಾದಿಂದ ಟೀಮ್ ಡೆಡ್ಪೂಲ್ ಪರವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಭಾರತ ತಂಡವನ್ನೂ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಬೀಚ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲ್ಲಿ ಭಾರತ ವಿಶ್ವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೂ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಮಂಗಳೂರಿನ ಸುಂದರ ಬೀಚ್ನಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಸಂತೋಷದ ಸಂಗತಿ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಇನ್ನಷ್ಟು ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ಗಳು ನಡೆಯಲಿ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.
ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಆಯೋಜನೆಯಾಗಿರುವ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಫ್ರಿಸ್ಬಿ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಹೊಸ ಪರಿಚಯ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯುವಜನರಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿ ಮೂಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.
