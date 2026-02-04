ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವ ರಕ್ಷಣೆಗೆ 'ಬೋಟ್ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್': ಉಳ್ಳಾಲದ ಮೀನುಗಾರರ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ ಹೆಜ್ಜೆ
ಈ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಿಲಿಂಡರ್, ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಕಿಟ್, ಫೈರ್ ಕಿಟ್, ಲೈಫ್ ಜಾಕೆಟ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರ ರಕ್ಷಣಾ ಉಪಕರಣಗಳು ಇದ್ದು ರೂ. 16 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ.
Published : February 4, 2026 at 5:04 PM IST
ವಿನೋದ್ ಪುದು
ಮಂಗಳೂರು: ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಮೀನುಗಾರರು ಪ್ರತಿದಿನ ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕಾಗಿ ತೆರಳುತ್ತಾರೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ತೀರದಿಂದ ನೂರಾರು ಬೋಟುಗಳು ಆಳ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ವೇಳೆ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾದಾಗ, ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ, ಅಪಘಾತ, ಬೆಂಕಿ ಅವಘಡ ಅಥವಾ ಬೋಟಿನ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷ ತಕ್ಷಣದ ನೆರವು ತೀರಾ ಕಡಿಮೆ. ಈ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಮನಗಂಡ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ನಾಡದೋಣಿ ಮತ್ತು ಗಿಲ್ ನೆಟ್ ಮೀನುಗಾರರ ಸಂಘ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ತುರ್ತು 'ಬೋಟ್ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್' ಅನ್ನು ಸ್ವಂತ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ತಂದಿದೆ.
ಸುಮಾರು ರೂ. 16 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಈ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಬೋಟ್ನಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಿಲಿಂಡರ್, ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಕಿಟ್, ಫೈರ್ ಕಿಟ್, ಲೈಫ್ ಜಾಕೆಟ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರ ರಕ್ಷಣಾ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎರಡು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಇಂಜಿನ್ಗಳಿರುವುದರಿಂದ ಇದು ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸಿ, ತುರ್ತು ಕರೆ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತಲುಪುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ. ಉಳ್ಳಾಲ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಮಂಗಳೂರು, ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಲ್ಪೆ ಮತ್ತು ಕೇರಳದ ಮಂಜೇಶ್ವರ ವರೆಗೂ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ತೆರಳುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ ಎಂದು ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಈ ಬೋಟ್ ಹಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಬೋಟ್ ಜೀವ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ನೆರವಾಗಲಿದೆ. ಒಂದು ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಬೋಟ್ನಲ್ಲಿ 15–20 ಮಂದಿ ಇರುವ ವೇಳೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾದರೂ, ಈ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಬೋಟ್ ತಕ್ಷಣ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಅನಾರೋಗ್ಯ ಪೀಡಿತನನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ತೀರಕ್ಕೆ ತಂದು, ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸಾಗಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಂಘದ ಸ್ವಯಂಸೇವಕರು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಈ ಕುರಿತು ಹಲವು ಬಾರಿ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರೂ ಸ್ಪಂದನೆ ಸಿಗದ ಕಾರಣ, ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ನಾಡದೋಣಿ ಮತ್ತು ಗಿಲ್ ನೆಟ್ ಮೀನುಗಾರರ ಸಂಘ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಕೆಲವು ದಾನಿಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಬೋಟ್ ಸಿದ್ಧಗೊಂಡಿದ್ದರೂ, ಇನ್ನೂ ಸುಮಾರು ರೂ 6 ಲಕ್ಷ ಸಾಲ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಆದರೂ ಸಂಘವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿಲ್ಲ. ಜೀವ ರಕ್ಷಣೆಯೇ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ನಾಡದೋಣಿ ಮತ್ತು ಗಿಲ್ ನೆಟ್ ಮೀನುಗಾರರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹನೀಫ್ ಸೋಲಾರ್ ಅವರು, "ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅನೇಕರು ಜೀವ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರೂ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಬೋಟ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವೇ ಇದನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಬೋಟ್ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಫೈರ್ ಕಿಟ್ ಮತ್ತು ಲೈಫ್ ಜಾಕೆಟ್ಗಳಿವೆ. ತುರ್ತು ಕರೆ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ನಾವು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ. ಇದು ಹೆಸರು ಅಥವಾ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ. ಮೀನು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಜೀವ ಉಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಿರುವ ಕೆಲಸ" ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.
ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ನಾಡದೋಣಿ ಮತ್ತು ಗಿಲ್ ನೆಟ್ ಮೀನುಗಾರರ ಸಂಘದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಗಣೀಫ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ಪಾರಂಪರಿಕ ದೋಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅಪಘಾತವಾದರೆ, ಭಾರೀ ಸಾಮಾನುಗಳೊಂದಿಗೆ ನೆರವಿಗೆ ಹೋಗುವುದು ಕಷ್ಟ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಘದ ಮೂಲಕವೇ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಬೋಟ್ ತಯಾರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಸುಮಾರು ಹದಿನಾರು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾಗಿದೆ. ಕೆಲವರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರ ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಯಾರೇ ತುರ್ತು ಕರೆ ಮಾಡಿದರೂ ನಾವು ಹೋಗಲು ಸಿದ್ಧ. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಹಾಯ ಸಿಕ್ಕರೆ ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮ ಸೇವೆ ನೀಡಬಹುದು" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಮುದ್ರದ ಅಪಾಯಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಉಳ್ಳಾಲದ ಮೀನುಗಾರರ ಸಂಘದ 'ಬೋಟ್ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್' ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇವರ ಸ್ವಯಂಸ್ಪೂರ್ತಿ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಸಹಕಾರವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಬೆಂಬಲಿಸಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿದರೆ, ಅನೇಕ ಅಮೂಲ್ಯ ಜೀವಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಬಹುದು.
