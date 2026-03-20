ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ: ಬೇಸಾಯಕ್ಕೆ ಮುನ್ನುಡಿ ಬರೆವ ಹೊನ್ನಾರು

ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಜಾನುವಾರುಗಳನ್ನು ವಸ್ತ್ರಾಲಂಕಾರಗಳಿಂದ ಸಿಂಗರಿಸಿ, ಮನೆ ಮಂದಿ ಹೊಸ ಉಡುಗೆ ಧರಿಸಿ, ಜಾನುವಾರು ಹಾಗೂ ಕೃಷಿಪರಿಕರಗಳಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಹೊನ್ನಾರು ಆಚರಣೆ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 20, 2026 at 10:49 AM IST

ಹಾಸನ: ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ ಜೋರಾಗಿದ್ದು, ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ರೈತರು ಹೊನ್ನಾರು ಉತ್ಸವದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬೇಸಾಯದ ಕೆಲಸ ಆರಂಭಿಸಲು ಗುರುವಾರ ಮುನ್ನುಡಿ ಬರೆದರು.

ಚಂದ್ರಮಾನ ಯುಗಾದಿಯಂದು ಹೊಸ ವರುಷದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಆಚರಿಸುವ ಹೊನ್ನಾರು ಉತ್ಸವವು ರೈತರ ಪಾಲಿಗೆ ಸಡಗರ ಸಂಭ್ರಮದ ದಿನ. ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮಲೆನಾಡು, ಅರೆಮಲೆನಾಡು ಮತ್ತು ಬಯಲು ಸೀಮೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಬಡವರ ಊಟಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣದ ನುಗ್ಗೆಹಳ್ಳಿ, ಹಿರೀಸಾವೆ, ಬಾಗೂರು, ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ, ಹೊಳೆನರಸೀಪುರದ ಹಳ್ಳಿ ಮೈಸೂರು, ದೊಡ್ಡ ಕಾಡನೂರು, ಹಳೆಕೋಟೆ, ಅರಕಲಗೂಡಿನ ದೊಡ್ಡಮಗ್ಗೆ, ದೊಡ್ಡ ಬೆಂಬತ್ತಿ, ಹುಲಿಕಲ್, ರಾಮನಾಥಪುರ ಕೊಣನೂರು, ಅರಸೀಕೆರೆ ಹಾಗೂ ಬೇಲೂರು, ಈ ಭಾಗದ ಜನರು ಹೆಚ್ಚು ಹೊನ್ನಾರು ಕಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ರೈತರು ತಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕರ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಯುಗಾದಿಯಂದು ಹೊನ್ನಾರು ಉಳುಮೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆಗಳು, ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ತಳಿರು- ತೋರಣಗಳಿಂದ ಸಿಂಗರಿಸಿ ರಂಗೋಲಿಯ ಚಿತ್ತಾರ ಬಿಡಿಸಿ, ಸಿಂಗರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಬೇಸಾಯಕ್ಕೆ ಮುನ್ನುಡಿ ಬರೆವ ಹೊನ್ನಾರು (ETV Bharat)

ಯುಗಾದಿಯ ದಿನದಂದು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವವೇ ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಜಾನುವಾರುಗಳನ್ನು, ಕೆರೆ ಕಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ನದಿಯ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ದು, ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆದು ಅವುಗಳನ್ನು ಸಿಂಗಾರ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೂ ವಸ್ತ್ರಾಲಂಕಾರಗಳಿಂದ ಸಿಂಗರಿಸಿ, ಮನೆ ಮಂದಿ ಹೊಸ ಉಡುಗೆ ಧರಿಸಿ, ಜಾನುವಾರು ಹಾಗೂ ಕೃಷಿಪರಿಕರಗಳಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಹಬ್ಬದ ಅಡುಗೆ, ಒಬ್ಬಟ್ಟು, ಪಾಯಸ, ವಿವಿಧ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ, ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೂ ತಿನ್ನಿಸಿ, ತಾವೂ ಸವಿದು ಸಂತಸ ಪಡುತ್ತಾರೆ.

ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಮನೆಯ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಬೇವು ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ನೀಡಿ ಪರಸ್ಪರ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ನಂತರ ಹೊನ್ನಾರು ಮೆರವಣಿಗೆ ಮುನ್ನ, ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೆ ಜಾನುವಾರುಗಳನ್ನು ತಂದು ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಹರಕೆ ಹೊತ್ತು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಹೊನ್ನಾರು ಕಟ್ಟಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸಮೂಹಿಕ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮಂಗಳವಾದ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊರಟು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಿ ಉಳುಮೆ ಆರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬಿಸಿಲ ಧಗೆಯಿಂದ ಕಂಗೆಟ್ಟಿರುವ ರೈತರು, ಜಾನುವಾರುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋ ವರುಣ ದೇವ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ವರ್ಷ ಉತ್ತಮ ಮಳೆ ಬೆಳೆಯಾಗಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಪೂಜೆಸುವುದು ಈ ಭಾಗದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆಯಾಗಿದೆ.

