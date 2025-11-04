ನಾಳೆ ಕಾರ್ತಿಕ ಹುಣ್ಣಿಮೆ, ಈ ವರ್ಷದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸೂಪರ್ ಮೂನ್ ಗೋಚರ; ತಜ್ಞರು- ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಹೇಳುವುದೇನು?
ಹುಣ್ಣಿಮೆಯಂದು ಚಂದ್ರನು ಭೂಮಿಯ ಕಕ್ಷೆಗೆ ಬಹಳ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾಗ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ವಿದ್ಯಮಾನವನ್ನೇ ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಸೂಪರ್ ಮೂನ್ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 4, 2025 at 7:25 PM IST
ಉಡುಪಿ: ನವಂಬರ್ 5 ನೇ ತಾರೀಕು ಕಾರ್ತೀಕ ಹುಣ್ಣಿಮೆ.. ಅಂದೇ ಈ ಸೂಪರ್ ಮೂನ್ ಗೋಚರವಾಗಲಿದೆ. ಶರತ್ಕಾಲದ ರಾತ್ರಿ ತಂಪು ತಂಪಾಗಿ ತೇವಭರಿತ ಹವಾಮಾನದಲ್ಲಿ ಶುಭ್ರ ಆಕಾಶ ನೋಡಲು ಆಹ್ಲಾದಕರವಾಗಿರಲಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಚಂದ್ರ ಬೆಳದಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಹೊಯ್ದಂತೆ ಕಾಣಿಸಲಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಬಾರಿಯದ್ದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭವ್ಯ ಸೂಪರ್ ಮೂನ್ ಆಗಿರಲಿದೆ.
ಈ ವರ್ಷದ ಅಕ್ಟೋಬರ್, ನವಂಬರ್ ಹಾಗೂ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮೂರು ಸೂಪರ್ ಮೂನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 5ರ ಸೂಪರ್ ಮೂನ್ ಭೂಮಿಗೆ ತೀರಾ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರಲಿದ್ದು ಅತಿದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ಭೂಮಿಗೆ ದೀರ್ಘವೃತ್ತದಲ್ಲಿ 28 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ತಿರುಗುವ ಚಂದ್ರ ಭೂಮಿಗೊಮ್ಮೆ ಸಮೀಪವಿಸುವುದುಂಟು (3,56,400ಕಿಮೀ). ಆಗ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯಾದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಮಾಮೂಲಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಾನೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಮೂರು ಸೂಪರ್ ಮೂನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳ ವಿದ್ಯಮಾನ ಈಗಾಗಲೇ ಮುಗಿದಿದೆ. ನವಂಬರ್ ಹಾಗೂ ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹದೇ ವಿದ್ಯಮಾನ ಜರುಗಲಿದೆ. ಭೂಮಿಗೆ ಅತೀ ಸಮೀಪ ಈ ನವೆಂಬರ್ 5ರ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯಂದು ಚಂದ್ರ ಬರಲಿದ್ದಾನೆ. ಅಂದರೆ ನಾಳೆ ನಡೆಯಲಿರುವ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯೇ ಈ 2ನೇ ಸೂಪರ್ ಮೂನ್ ಆಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಚಂದ್ರ ನಾಳೆ ಅತಿದೊಡ್ಡದಾಗಿರಲಿದ್ದು, ಬೆಳದಿಂಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವುದರಿಂದ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಮಿರ ಮಿರ ಮಿಂಚಲಿದ್ದಾನೆ.
ನಾಳಿನ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಬಗ್ಗೆ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಡಾ ಎ. ಪಿ ಭಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಿಷ್ಟು: ಅಂದು ಅಕಾಲಿಕ ಮಳೆಯಿಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ತಿಕ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ಸೂಪರ್ ಮೂನ್ ಅಂದರೆ ಚಂದ್ರನು ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಕೊಡಲಿದೆ ಎಂದು ಉಡುಪಿಯ ಖ್ಯಾತ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಡಾ ಎ. ಪಿ ಭಟ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾರ್ತಿಕ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯಂದು ಈ ಸೂಪರ್ಮೂನ್ ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನು ಭೂಮಿಗೆ ಹತ್ತಿರ ಇರುವುದರಿಂದ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾನೆ. 2025ರಲ್ಲಿ ನವೆಂಬರ್ 5, ಬುಧವಾರದಂದು ಈ ಸೂಪರ್ಮೂನ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ತಿಕ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಎರಡೂ ಒಂದೇ ದಿನ ಬರುತ್ತವೆ. ಈ ದಿನ ಮೇಷ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನು ಸಾಗುತ್ತಾನೆ.
ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಈ ಸೂಪರ್ಮೂನ್ ಎಂದರೇನು?: ಹುಣ್ಣಿಮೆಯಂದು ಚಂದ್ರನು ಭೂಮಿಯ ಕಕ್ಷೆಗೆ ಬಹಳ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾಗ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ವಿದ್ಯಮಾನವನ್ನೇ ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಸೂಪರ್ ಮೂನ್ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ.
2025ರ ಕಾರ್ತಿಕ ಹುಣ್ಣಿಮೆ: 2025 ರಲ್ಲಿ ನವೆಂಬರ್ 5 ರಂದು ಸೂಪರ್ಮೂನ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ತಿಕ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ.
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪರಿಣಾಮಗಳು: ಈ ಸೂಪರ್ಮೂನ್ ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸ ಹಾಗೂ ಹಬ್ಬದ ಮಹತ್ವ: ಕಾರ್ತಿಕ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯನ್ನು 'ದೇವ ದೀಪಾವಳಿ' ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಈ ದಿನದಂದು ಶಿವನು ತ್ರಿಪುರಾಸುರ ಎಂಬ ರಾಕ್ಷಸನನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದನು. ದೇವತೆಗಳು ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ ಕಾರಣ ಈ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ. ಈ ದಿನದಂದು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ದೀಪೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನು ಓದಿ: ಸೌರಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ಮಯ: ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ 3 ಧೂಮಕೇತುಗಳ ಗೋಚರ
ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸ ಎಂದರೇನು?: ಕಾರ್ತಿಕ ಎಂದರೆ ಒಂದು ನಕ್ಷತ್ರ. ಇದು ನವೆಂಬರ್, ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಹತ್ತಿರವಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಮಾಸಕ್ಕೆ ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾಸಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂದು ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವಂತೆ, ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಶಿವನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶಿವನಿಗೆ ದೀಪೋತ್ಸವ ನಡೆಸಿ, ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ತುಳಸಿ ಜೊತೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮನು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಪುರಾಣಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಮಾಸವು ಮೂರು ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಇನ್ನು ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಶೇಷತೆಯಿದೆ. ಇಂದು ಶಿವನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಪುಣ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ವಾಡಿಕೆ. ಶಿವಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಕ್ಷೀರಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿ, ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಶಿವಪೂಜೆ ಮಾಡಿದರೆ ಈಶ್ವರನು ಬೇಡಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಕರುಣಿಸುತ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಭಕ್ತರ ನಂಬಿಕೆ.