ಹಿರಿಯ ಛಾಯಾ ಪತ್ರಕರ್ತ ಅಸ್ಟ್ರೋ ಮೋಹನ್ಗೆ ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪಿಪಿಎಸ್ಎ ಗೌರವ
ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಸೊಸೈಟಿ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಗೌರವ ಪಡೆದಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅತ್ಯಲ್ಪ ಪತ್ರಿಕಾ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರಲ್ಲಿ ಅಸ್ಟ್ರೋ ಮೋಹನ್ ಕೂಡಾ ಒಬ್ಬರು.
Published : June 18, 2026 at 12:18 PM IST
ಉಡುಪಿ: ಹಿರಿಯ ಛಾಯಾ ಚಿತ್ರ ಪತ್ರಕರ್ತ ಹಾಗೂ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಖ್ಯಾತಿಯ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕ ಅಸ್ಟ್ರೋ ಮೋಹನ್ ಅವರಿಗೆ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಸೊಸೈಟಿ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕ(ಪಿಎಸ್ಎ)ದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪಿಪಿಎಸ್ಎ (ಪ್ರೊಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕ) ಗೌರವ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಪಿಎಸ್ಎ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ಹಾಗೂ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಸಾಧನೆ ಮತ್ತು ಗಮನಾರ್ಹ ಯಶಸ್ಸು ದಾಖಲಿಸಿರುವ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಈ ಗೌರವ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಮೂರು ದಶಕಗಳಿಗೂ ಅಧಿಕ ಅವಧಿಯಿಂದ ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಹಾಗೂ ದೃಶ್ಯ ಕಥನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಸ್ಟ್ರೋ ಮೋಹನ್, ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೆಸರಾಂತ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡವರು. ಸಮಾಜದ ವಿವಿಧ ಆಯಾಮಗಳು, ಮಹತ್ವದ ಘಟನೆಗಳು, ಮಾನವೀಯ ಬದುಕಿನ ಸ್ಪಂದನೆಗಳು, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ, ಕ್ರೀಡೆ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ವಾಸ್ತವಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ದಾಖಲಿಸಿರುವ ಇವರು, ಅನೇಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಂಸೆ ಹಾಗೂ ಮಾನ್ಯತೆ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಸೊಸೈಟಿ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕದ ಈ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಗೌರವವು ಕರ್ನಾಟಕದ ಅತ್ಯಲ್ಪ ಪತ್ರಿಕಾ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರು ಪಡೆದಿರುವುದು ಈ ಸಾಧನೆಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಹತ್ವ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದೆ.
ಅಸ್ಟ್ರೋ ಮೋಹನ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಉದಯವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ಶಿಕ್ಷಣ, ದೃಶ್ಯ ದಾಖಲಾತಿ ಯೋಜನೆಗಳು, ಸ್ಮರಣಿಕಾ ಗ್ರಂಥಗಳ ರಚನೆ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ಹಾಗೂ ಯುವ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಮಹತ್ವದ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅಸ್ಟ್ರೋ ಮೋಹನ್ ಅವರಿಗೆ ಲಭಿಸಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಗೌರವಗಳಲ್ಲಿ ಪಿಪಿಎಸ್ಎ, ಎಪಿಎಸ್ಎ, ಎಎಫ್ಐಎಪಿ, ಹಾನ್.ಎಫ್ಎಸ್ವಾನ್, ಹಾನ್.ಇಯುಎಸ್ಪಿಎ, ಹಾನ್.ಎಫ್ಐಸಿಎಸ್, ಎಫ್ಐಐಪಿಸಿ, ಎಎಫ್ಐಪಿ, ಎಎಸ್ಒಎಫ್ ಹಾಗೂ ಎಪಿಸಿಎ ಸೇರಿವೆ.
"ಪಿಪಿಎಸ್ಎ ಗೌರವವು ಕೇವಲ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲ, ಅದು ವರ್ಷಗಳ ಪರಿಶ್ರಮ, ಸಮರ್ಪಣೆ, ನಿರಂತರ ಅಧ್ಯಯನ, ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಛಾಯಾಗ್ರಹಣದ ಮೇಲಿನ ಅಚಲ ಪ್ರೀತಿಯ ಪ್ರತಿಫಲ" ಎಂದು ಅಸ್ಟ್ರೋ ಮೋಹನ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮ ಸಾಧನೆಯ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಹಾಗೂ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಸೊಸೈಟಿ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕ, ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು, ಗುರುಗಳು, ಸಹ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರು, ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಹಿತೈಷಿಗಳಿಗೆ ಅವರು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
ಸುಮಾರು ಮೂರು ದಶಕಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ನೆಲೆಯಾಗಿರುವ ಉದಯವಾಣಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೂ ವಿಶೇಷ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ, ಸಂಪಾದಕರು, ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗ ನೀಡಿದ ಅವಕಾಶ, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ದೃಶ್ಯ ಕಥನದ ಮೇಲಿನ ನನ್ನ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಉದಯವಾಣಿ ನನಗೆ ಒದಗಿಸಿದೆ. ಈ ಗೌರವವು ನನ್ನೊಬ್ಬನ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲ, ನನ್ನ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ದೊರೆತ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ, ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲದ ಪ್ರತಿಫಲವಾಗಿದೆ. ಈ ಗೌರವವು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಕಥೆಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವ ಹಾಗೂ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣದಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸಾಧನೆಗೈಯುವ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಸಾಧನೆ ಮತ್ತು ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಅಮೆರಿಕದ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ಸಮಾಜ ಜೂನ್ 17, 2026ರಂದು ಈ ಗೌರವವನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿದೆ.
ಅಸ್ಟ್ರೋ ಮೋಹನ್ ಕುರಿತು..: ಅಸ್ಟ್ರೋ ಮೋಹನ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಖ್ಯಾತಿಯ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕ, ಲೇಖಕ, ಶಿಕ್ಷಕ ಹಾಗೂ ದೃಶ್ಯ ಕಥನಕಾರರೂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಮೂರು ದಶಕಗಳಿಗೂ ಅಧಿಕ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಾಗೂ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಗೌರವಗಳಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಪರಂಪರೆ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ಹಾಗೂ ಜನಜೀವನವನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವ ಅನೇಕ ಸ್ಮರಣೀಯ ಚಿತ್ರಗ್ರಂಥಗಳ ರಚನೆಗೂ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
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