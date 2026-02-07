ETV Bharat / state

₹49 ಕೋಟಿ ಲಾಟರಿ ಗೆದ್ದ ಉಡುಪಿ ವ್ಯಕ್ತಿ: ಮಗಳು ಜನಿಸಿದ ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಬಂಪರ್​!

ಅಬುದಾಬಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಟಿಕೆಟ್ ಲಕ್ಕಿ ಡ್ರಾನಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿ 49 ಕೋಟಿ ರೂ. ಜಾಕ್ ಪಾಟ್ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮಗಳು ಜನಿಸಿದ ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಅದೃಷ್ಟ ಒಲಿದಿರುವುದು ವಿಶೇಷ.

49 ಕೋಟಿ ಲಾಟರಿ ಗೆದ್ದ ಉಡುಪಿ ವ್ಯಕ್ತಿ: ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಂದ ಸಂತಸ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 7, 2026 at 5:30 PM IST

ಉಡುಪಿ: ಅಬುದಾಬಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಟಿಕೆಟ್ ಲಕ್ಕಿ ಡ್ರಾನಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 49 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅದೃಷ್ಟ ಒಲಿದಿದೆ. ಮಸ್ಕತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸೇಲ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಕಾಪು ತಾಲೂಕಿನ ಮಟ್ಟು ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ ಶಾಂತನು ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಈಗ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ! ಶಾಂತನು ಈಗಲೂ ದುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಲಾಟರಿ ಖರೀದಿಸುವುದು ಇವರ ಹವ್ಯಾಸ! ಅರಬ್ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಲಕ್ಕಿ ಡ್ರಾ ಗಳು ರಾತ್ರಿ ಬೆಳಗಾಗುವುದರಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನು ಕೋಟ್ಯಾಧೀಶರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಭಾರತದ ಹಲವು ಯುವಕರು, ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವೆ. ಈ ಬಾರಿ ಸ್ನೇಹಿತನ ಜೊತೆ ಸೇರಿ 500 ದಿರ್ಹಂ ಪಾವತಿಸಿ, ಶಾಂತನು ಈ ಟಿಕೆಟ್ ಖರೀದಿಸಿದ್ದರು. ಅಂದರೆ ಭಾರತೀಯ ಕರೆನ್ಸಿ ಪ್ರಕಾರ 12,000 ರೂಪಾಯಿಯ ಟಿಕೆಟ್ ಇದಾಗಿತ್ತು. ಈ ಬಾರಿ ಅದೃಷ್ಟ ಒಲಿದಿದ್ದು, ಬರೋಬ್ಬರಿ 49 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಜಾಕ್​ಪಾಟ್ ಬಹುಮಾನವಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಬಿಗ್ ಟಿಕೆಟ್ ಲಕ್ಕಿ ಡ್ರಾ ನೇರಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ ಇದು ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದೆ.

ಶಾಂತನು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ಬಳಿಕ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪೂರೈಸಿ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ತೆರಳಿದ್ದರು.

ಮಗಳು ಜನಿಸಿದ ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಬಂಪರ್​: ಊರಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಮಟ್ಟುವಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಶಾಂತನು ದೈವದ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇನ್ನು ಇದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿಗೆ ಶಾಂತನು ತಂದೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಮಗಳು ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀಯಂತೆ ಬಂದು ಅಪ್ಪನನ್ನು ಕೋಟ್ಯಾಧೀಶರನ್ನಾಗಿಸಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಸಂತಸ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ದೈವ, ದೇವರಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯಿಟ್ಟರೆ ನಮಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಒಲಿಯುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯ ಇಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ದೇವರು ಪರಿಹರಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಮನೆಗೆ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಇದ್ದಂತೆ. ಮೊಮ್ಮಗಳು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಮನೆಗೆ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬರುತ್ತಾಳೆ ಎಂದು ಮಗನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಈಗ ದೇವರ ದಯೆಯಿಂದ ಅದೃಷ್ಟ ಒಲಿದಿದೆ ಎಂದು ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮಗಳು ಬಂದ ಘಳಿಗೆಗೆ ಒಲಿದ ಅದೃಷ್ಟ: ಕಳೆದ ಏಳೆಂಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಸ್ಕತ್​ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನು 5 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಲಾಟರಿ ಟಿಕೆಟ್ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈಗ ದೈವ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮತ್ತು ಮಗಳು ಜನಿಸಿದ ಘಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಅದೃಷ್ಟ ತಂದಿದೆ ಎಂದು ಶಾಂತನು ಅವರ ಸಹೋದರ ಶಶಾಂಕ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಈ ಟಿಕೆಟ್ ಖರೀದಿಸಿದ ಕಾರಣ ಬಹುಮಾನ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಇಬ್ಬರು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಶಾಂತನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತನ್ನ ಬಹುಮಾನದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹೇಗೆ ವಿನಿಯೋಗಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಇನ್ನೂ ನಿರ್ಧರಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದೃಷ್ಟವಾಗಿ ಬಂದ ಹಣವನ್ನು ಶಾಂತನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿನಿಯೋಗಿಸಲಿ ಎಂದು ಮನೆ ಹಿರಿಯರು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಂತನು ತವರಿಗೆ ಮರಳಲಿದ್ದಾರೆ.

