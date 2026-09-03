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ಉಡುಪಿ: ಸೆ.4, 5 ರಂದು ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ವಿಟ್ಲಪಿಂಡಿ ಸಂಭ್ರಮ: ಭಕ್ತರಿಗಾಗಿ ಉಂಡೆ, ಚಕ್ಕುಲಿ, ಲಡ್ಡು ಪ್ರಸಾದ ಸಿದ್ಧ!

ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ವಿಟ್ಲಪಿಂಡಿ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಭಕ್ತರಿಗಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಉಂಡೆ, ಚಕ್ಕುಲಿ , ಲಡ್ಡು ಪ್ರಸಾದ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಿದೆ.

UDUPI JANMASHTAMI VITLA PINDI ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ವಿಟ್ಲಪಿಂಡಿ UDUPI KRISHNA MUTT
ಭಕ್ತರಿಗಾಗಿ ಉಂಡೆ, ಚಕ್ಕುಲಿ, ಲಡ್ಡು ಪ್ರಸಾದ ತಯಾರಿಕೆ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 3, 2026 at 4:00 PM IST

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ಉಡುಪಿ: ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ನಿಮಿತ್ತ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 4 ಮತ್ತು 5 ರಂದು ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಾಗೂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಕೃಷ್ಣನ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಆಚರಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ.

ಸೆ.4ರಂದು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಪೂಜೆಗಳು ನೆರವೇರಲಿದ್ದು, ರಾತ್ರಿ ಅರ್ಘ್ಯ ಪ್ರದಾನ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಹುಲಿವೇಷ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆಯೋಜಿಸಿರುವುದು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ.

ಸೆ.5ರಂದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿಟ್ಲಪಿಂಡಿ ಉತ್ಸವ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಈ ಬಾರಿ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಯುದ್ಧ ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಲಿದೆ. ಶಿರೂರು ಮಠದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಯುದ್ಧ ಆಯೋಜಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಕೃಷ್ಣನ ಮೃಣ್ಮಯ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಬಳಿಕ ರಥೋತ್ಸವ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಯುದ್ಧ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.

ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಇಷ್ಟದ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಲಡ್ಡು ಉಂಡೆ ಚಕ್ಕುಲಿ‌ ಪ್ರಸಾದ: ವಿಟ್ಲಪಿಂಡಿಯ ದಿನ ಮಹಾಪೂಜೆಯ ನಂತರ ಊರಪರವೂರ ಭಕ್ತರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಅನ್ನಸಂತರ್ಪಣೆ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಖಾದ್ಯಗಳ ಪ್ರಸಾದ ವಿತರಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಸುಮಾರು ಒಂದೂವರೆ ಲಕ್ಷದಷ್ಟು ಚಕ್ಕುಲಿ, ತಲಾ 30 ಸಾವಿರದಷ್ಟು ಐದು ಬಗೆಯ ವಿವಿಧ ಉಂಡೆಗಳು. ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತು ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಬೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ಏಳು ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಸಕ್ಕರೆ ಬಳಸಿದ ವಿವಿಧ ಭಕ್ಷ್ಯ ತಿನಿಸುಗಳು ಆ ದಿನದ ಪ್ರಸಾದ ವಿತರಣೆಯ ವಿಶೇಷ. ಅಲ್ಲದೇ ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಲೆಗಳಿಗೂ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಪ್ರಸಾದ ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಒಟ್ಟು ಸುಮಾರು 80 ಬಾಣಸಿಗರು ಉಂಡೆ - ಚಕ್ಕುಲಿ ತಯಾರಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಅಷ್ಟಮಿ ಮತ್ತು ಮರುದಿನ ನಡೆಯಲಿರುವ ವಿಟ್ಲಪಿಂಡಿ ಸಂದರ್ಭ ಏನೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರಲಿವೆ? ಮಠದ ದಿವಾನರಾದ ಸರಳತ್ತಾಯ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಕೃಷ್ಣನ ಉತ್ಸವ ಇಷ್ಟ ಆಗಬೇಕು ಎಂದು ಈ ಬಾರಿ ಎರಡು ದಿನ ಹುಲಿ ವೇಷ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇದರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ವೀಕ್ಷಿಸಿಬಹುದು. ಕೃಷ್ಣನ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಹೊರಗೆ ತರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್​ 4 ರಂದು ಕೃಷ್ಣನ ಮಣ್ಣಿನ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಬಳಿಕ ಸೆ.5 ರಂದು ವಿಟ್ಲಪಿಂಡಿಯ ದಿನ ರಥಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ರಥದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ಮಣ್ಣಿನ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ರಥೋತ್ಸವದ ವೇಳೆ ನಡೆಯುವ ಮಲ್ಲಯುದ್ಧವನ್ನು ಕೃಷ್ಣ ನೋಡಬೇಕು, ಇದನ್ನು ಜನರು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಈಗಿನ ಪರ್ಯಾಯ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳ ಬಯಕೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೈಸೂರು ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿನ ಜಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಕರೆದು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಸಾದ ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಠದ ದಿವಾನರು ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

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UDUPI
JANMASHTAMI VITLA PINDI
ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ
ವಿಟ್ಲಪಿಂಡಿ
UDUPI KRISHNA MUTT

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