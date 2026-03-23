ಉಡುಪಿ: ಗ್ಯಾಸ್ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಹೊಟೇಲ್‌ಗಳು ಬಂದ್‌; ಮೀನು ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಬಿತ್ತು ಹೊಡೆತ

ಮೀನು ಖರೀದಿಸಲು ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಹೋಟೆಲ್​ಗಳು ಬಂದ್​ ಆಗಿದ್ದು, ಮೀನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಕುಸಿದಿದೆ.

ಉಡುಪಿ ಮೀನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ (ETV Bharat)
Published : March 23, 2026 at 12:30 PM IST

ಮಲ್ಪೆ(ಉಡುಪಿ): ವಾಣಿಜ್ಯ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ವ್ಯತ್ಯಯದಿಂದಾಗಿ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಗೆ ಹೊಡೆತ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಮೀನುಗಾರರು ಆಳಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಗೆ ತೆರಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒಂದೆಡೆಯಾದರೆ, ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಭಾವದಿಂದ ಬಹುತೇಕ ಮೀನು ಊಟದ ಹೊಟೇಲ್​ಗಳು ಬಂದ್ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಮೀನಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಮೀನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮಹಿಳೆಯರು ವ್ಯಾಪಾರ ಇಲ್ಲದೆ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರತೀ ದಿನ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂ. ಗಳ ಮೀನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಹೊಟೇಲ್‌ಗಳ ಮಾಲೀಕರು ಈಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಮೀನುಗಾರ ಮಹಿಳೆಯರ ದಿನದ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಭಾರೀ ಹೊಡೆತ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ದುಬಾರಿ ಮೀನಿನ ದರ ಸುಮಾರು 100ರಿಂದ 150 ರೂ. ಗಳಷ್ಟು ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಗ್ಯಾಸ್ ಅಭಾವಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ನಗರ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲ ಹೊಟೇಲ್‌ಗಳಿಗೆ ಪ್ರತೀದಿನ ಟನ್‌ಗಟ್ಟಲೆ ಮೀನುಗಳು ಪೂರೈಕೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಕಳೆದ ಎರಡು ವಾರಗಳಿಂದ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಭಾವದಿಂದ ಬಹುತೇಕ ಮೀನಿನ ಹೊಟೇಲುಗಳು ಬಂದ್ ಆಗಿವೆ.

ಗ್ಯಾಸ್‌ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೀನು ಊಟದ ಹೊಟೇಲ್​ಗಳು ಮುಚ್ಚಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಮೀನು ಮಾರಾಟದ ಮೇಲೂ ಹೊಡೆತ ಬಿದ್ದಿವೆ. ರಖಂ ವ್ಯಾಪಾರ ಈಗ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ. ಶೇ.40ರಷ್ಟು ವ್ಯಾಪಾರ ಕುಂಠಿತಗೊಂಡಿದೆ. ಇದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಭಾರೀ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗುವ ಭೀತಿ ಇದೆ ಅಂತಾರೆ ಉಡುಪಿ ತಾಲೂಕು ಮಹಿಳಾ ಹಸಿಮೀನು ಮಾರಾಟಗಾರರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಬೇಬಿ ಎಚ್. ಸಾಲ್ಯಾನ್.

"ಯುದ್ಧದ ಪರಿಣಾಮದಿಂದಾಗಿ ಕಾರ್ಗೋ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ. ಶೀತಲೀಕರಣ ಘಟಕಗಳು ಮೀನನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಸೀಗಡಿ, ಅಂಜಲ್, ಪಾಂಫ್ರೆಟ್, ಬೊಂಡಾಸ್‌ಗಳ ರಫ್ತು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಡಗು, ಕಂಟೈನರ್ ಬಾರದ ಕಾರಣ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಹೊಡೆತ ಬಿದ್ದಿದೆ"

- ವಿನಯ ಕರ್ಕೇರಾ, ಮೀನು ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು

ಬುಕ್​ ಮಾಡಿದರೂ ಸಿಲಿಂಡರ್​ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ: ಬುಕ್ಕಿಂಗ್​ ಮಾಡಿದ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರೈಕೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಈಗ 15 ದಿನ ಕಳೆದರೂ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ದೂರು ಗ್ರಾಹಕರದ್ದು. ಹಾವೇರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವೆಡೆ ಮೊಬೈಲ್​ ಕರೆ ಮೂಲಕವೂ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್​ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್​ ಆದರೂ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಎರಡೆರಡು ಸಿಲಿಂಡರ್​​ ಇದ್ದವರು ಹೇಗಾದರೂ ಬದುಕುತ್ತಾರೆ. ಒಂದೇ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಹೊಂದಿರುವವರು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಸ್ ಬುಕ್​ ಆಗಿದೆ ಯಾಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಸಾಕಾಗುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಏಜೆನ್ಸಿಯವರು.

ಒಂದೇ ದಿನ 9,000 ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬುಕ್ ಆಗಿದೆ. ನಮಗೆ ಬರೋದು ದಿನಕ್ಕೆ 1,000 ಸಿಲಿಂಡರ್. ಆದರೆ ಜನ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಿಗುತ್ತೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂದು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ‌ಬುಕ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ‌. ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲದವರೂ ಬುಕ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಏಜೆನ್ಸಿಯವರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೃಹ ಬಳಕೆಯ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ, ಗಾಬರಿ ಬೇಡ: ಎಲ್​ಪಿಜಿ ವಿತರಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ

ಗ್ಯಾಸ್ ಕೊರತೆ
