ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡ ಶೂನ್ಯ ದಾಖಲಾತಿ ಶಾಲೆ, ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಡ್ರಾಪ್ಔಟ್; ಯುಡೈಸ್ ವರದಿ
ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವಾಲಯವು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಈ ವರದಿಯು, ಶಾಲೆಗಳ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ, ಶಿಕ್ಷಕರ ಲಭ್ಯತೆ, ದಾಖಲಾತಿ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ.
Published : July 11, 2026 at 2:22 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಶೂನ್ಯ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಶಾಲೆೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ-ಶಿಕ್ಷಕರ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಡಿದೆ. ಆದರೆ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಪ್ಔಟ್ ದರ ಸವಾಲಾಗಿರುವುದು ಯುಡೈಸ್ ( ಯುಡಿಐಎಸ್ಇ ಪ್ಲಸ್- ಏಕೀಕೃತ ಜಿಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಾಹಿತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ)ಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ಯುಡೈಸ್ ಎಂಬುದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ನಿರ್ವಹಣಾ ಮಾಹಿತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಉಪಕ್ರಮವಾಗಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವಾಲಯವು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಈ ವರದಿಯು, ಶಾಲೆಗಳ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ, ಶಿಕ್ಷಕರ ಲಭ್ಯತೆ, ದಾಖಲಾತಿ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಈ ವರದಿಯಂತೆ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಐವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಫ್ರೌಡ ಶಿಕ್ಷಣ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಮೊದಲೇ ಶಾಲೆಯನ್ನು ತೊರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕವು ದೇಶದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂದ್ರೆ ಶೇ. 18.1ರಷ್ಟು ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆ ತೊರೆದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇತರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಫ್ರೌಡಶಾಲಾ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆ ತೊರೆದಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ಕರ್ನಾಟಕವು ಪ್ರಾಥಮಿಕ, ಉನ್ನತ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಟ್ಟು ದಾಖಲಾತಿ ಅನುಪಾತವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಈ ಅನುಪಾತವು 103 ರಷ್ಟಿದ್ದರೆ, ಪ್ರೌಢ ಹಂತದಲ್ಲಿ 101 ರಷ್ಟಿತ್ತು. 10ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೂ ದಾಖಲಾತಿಯು ಉತ್ತಮ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರುವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಶಾಲೆಗಳು, ದಾಖಲಾತಿಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಖ್ಯೆ: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ 74,859 ಇದ್ದು, ಈ ವರ್ಷ 74,578 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಒಟ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ದಾಖಲಾತಿಯು 1.178 ಕೋಟಿಯಿಂದ 1.171 ಕೋಟಿಗೆ ಕುಸಿದಿದೆ. ಅಂದರೆ 66,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಗಮನಾರ್ಹ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ, ದಾಖಲಾತಿಯಲ್ಲಿನ ಈ ಇಳಿಕೆಯ ನಡುವೆಯೂ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಖ್ಯೆ 4.53 ಲಕ್ಷದಿಂದ 4.65 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ರಾಜ್ಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ-ಶಿಕ್ಷಕ ಅನುಪಾತವು 26 ರಿಂದ 25ಕ್ಕೆ ಸುಧಾರಿಸಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸರಾಸರಿಯು 24 ರಷ್ಟಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಅನುಪಾತಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ.
ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 48,844 ರಿಂದ 48,527ಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ 6,905 ರಿಂದ 6,698 ಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ, ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಅನುದಾನರಹಿತ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 19,105 ರಿಂದ 19,351ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿವೆ.
|ವರ್ಷ
|ಶಾಲೆ
|ಶಿಕ್ಷಕರು
|ದಾಖಲಾತಿ
|2022-23
|76090
|439066
|12398654
|2023-24
|75869
|433942
|11926303
|2024-25
|74859
|452602
|11780251
|2025-26
|74578
|464814
|11714214
ಶೂನ್ಯ ದಾಖಲಾತಿಯ ಶಾಲೆಗಳು
|ವರ್ಷ
|ಶೂನ್ಯ ದಾಖಲಾತಿ
|2022-23
|833
|2023-24
|1078
|2024-25
|270
|2025-26
|104
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಶೂನ್ಯ ದಾಖಲಾತಿ ಇರುವ ಶಾಲೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 270 ರಿಂದ 104ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ. 2023–24 ರಲ್ಲಿ 1,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಇದ್ದ ಶೂನ್ಯ ದಾಖಲಾತಿ ಶಾಲೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 2025–26ರ ವೇಳೆಗೆ ಕೇವಲ 104ಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆ ಕಾಣುವ ಮೂಲಕ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಗತಿ ಆಗಿದೆ.
ಒಟ್ಟು ದಾಖಲಾತಿ ಅನುಪಾತ (ಜಿಇಆರ್)
|ವರ್ಷ
|ಪ್ರಾಥಮಿಕ
|ಉನ್ನತ ಪ್ರಾಥಮಿಕ
|ಫ್ರೌಡಶಾಲಾ ಹಂತ
|ಉನ್ನತ ಫ್ರೌಡಶಾಲಾ ಹಂತ
|2022-23
|110
|106
|99
|64
|2023-24
|107
|105
|101
|59
|2024-25
|105
|103
|101
|61
|2025-26
|102.8
|102.5
|100.9
|63.7
ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತದ ಒಟ್ಟು ದಾಖಲಾತಿ ಅನುಪಾತ ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಕಡಿಮೆ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸೇರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೇಲಿನ ಹಂತದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ.
ಇನ್ನು ಪ್ರೌಢಶಿಕ್ಷಣ ಹಂತದ ದಾಖಲಾತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದು, ಇದು ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸ್ಥಿರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ. ಉನ್ನತ ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಹಂತದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯು ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣದ ನಂತರವೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುವಲ್ಲಿನ ಸವಾಲು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನರಹಿತ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾತಿ
|ವರ್ಷ
|ಒಟ್ಟು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
|ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನರಹಿತ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಶಾಲೆಗಳು
|2022-23
|5327221
|5559218
|2023-24
|4985661
|5480677
|2024-25
|4734360
|5663887
|2025-26
|4539093
|5861960
ಅಂಕಿ ಅಂಶದ ಅನುಸಾರ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ದಾಖಲಾತಿಯು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ. ಇದು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 7,88,000 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಇಳಿಮುಖ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನರಹಿತ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ದಾಖಲಾತಿಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಖಾಸಗಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ಕಡೆಗಿನ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಒಲವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.
ಶಾಲೆಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಮರು ದಾಖಲು
|ವರ್ಷ
|ಪ್ರಾಥಮಿಕ (1-5)(ಬಾಲಕ-ಬಾಲಕಿ)
|ಉನ್ನತ ಪ್ರಾಥಮಿಕ (6-8)(ಬಾಲಕ-ಬಾಲಕಿ)
|ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ (8-10)(ಬಾಲಕ-ಬಾಲಕಿ)
|2025-26
|0.0 0.0
|1.3 1.0
|22.0 13.9
|2024-25
|0.3 0.0
|2.6 1.6
|21.9 14.6
|2023-24
|1.9 1.5
|2.9 2.4
|24.5 19.6
|2022-23
|0.0 0.0
|0.0 0.0
|17.4 12.3
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆ ತೊರೆಯುವವರ ಪ್ರಮಾಣವು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದು, ಬಾಲಕರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ. ಬಾಲಕಿಯರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಮಾಣವು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ.
ಉನ್ನತ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆ ತೊರೆಯುವವರು ಹೆಚ್ಚು ಕಂಡು ಬರದಿದ್ದರೂ ಅದು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡಿದೆ. ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ತೊರೆಯುವವರ ಪ್ರಮಾಣವು ಇತರೆ ಹಂತಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಬಾಲಕರ ಶಾಲೆ ತೊರೆಯುವಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತ ಕಂಡಿದ್ದು, 2025–26ರ ವೇಳೆಗೆ ಸುಮಾರು 22ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ.
ಸರ್ಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನರಹಿತ ಶಾಲೆ:
|ವರ್ಷ
|ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ
|ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆ
|2025-26
|48527
|19351
|2024-25
|48844
|19105
|2023-24
|49306
|19542
|2022-23
|49520
|19531
ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳ ದಾಖಲಾತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ, 2022–23ರಲ್ಲಿ 49,520ರಷ್ಟಿದ್ದ ಸಂಖ್ಯೆ 2025–26ರ ವೇಳೆಗೆ 48,527ಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದೆ. ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1,000 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವುದು ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಬದಲಾವಣೆಗಳು, ವಲಸೆ ಅಥವಾ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳತ್ತ ಒಲವು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನರಹಿತ ಶಾಲೆಗಳ ದಾಖಲಾತಿಯು 19,100 ಮತ್ತು 19,500ರ ನಡುವೆ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತ ಕಂಡರೂ, ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ, ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾತಿಯ ನಿರಂತರ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ. ಇದು ಅವು ತಮ್ಮ ದಾಖಲಾತಿ ಪಾಲನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ-ಶಿಕ್ಷಕ ಅನುಪಾತ
|ವರ್ಷ
|ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ-ಶಿಕ್ಷಕ ಅನುಪಾತ
|ಪ್ರತಿ ಶಾಲೆಗೆ ಸರಾಸರಿ ದಾಖಲಾತಿ
|ಪ್ರತಿ ಶಾಲೆಗೆ ಸರಾಸರಿ ಶಿಕ್ಷಕರು
|2025-26
|25
|6
|157
|2024-25
|26
|6
|157
|2023-24
|27
|6
|157
|2022-23
|28
|6
|163
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ-ಶಿಕ್ಷಕರ ಅನುಪಾತವು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ಪ್ರತಿ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಹೆಚ್ಚು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗಮನ ಮತ್ತು ಸಂಭಾವ್ಯವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಕಲಿಕಾ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಶಾಲೆಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾದ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಶಾಲೆಗೆ ಸರಾಸರಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಪ್ರತಿ ಶಾಲೆಗೆ 6 ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ದಾಖಲಾತಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಶಿಕ್ಷಕರ ದಾಖಲಾತಿ
|ವರ್ಷ
|ಶೂನ್ಯ ದಾಖಲಾತಿ ಇರುವ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ಶಿಕ್ಷಕರು
|ಒಬ್ಬರೇ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಶಾಲೆಗಳು
|ಒಬ್ಬರೇ ಶಿಕ್ಷಕರಿರುವ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾತಿ
|2022-23
|1294
|8714
|303572
|2023-24
|1572
|7821
|274814
|2024-25
|308
|7349
|223142
|2025-26
|66
|8042
|210265
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇಲ್ಲದ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜಿಸಲಾದ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕುಸಿಯಿತು. ಇದು ಶಿಕ್ಷಕರ ನಿಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿನ ಉತ್ತಮ ತರ್ಕಬದ್ಧೀಕರಣ ಮತ್ತು ಅಸಮರ್ಥತೆಗಳ ಕಡಿತವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಏಕ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಶಾಲೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ 2025–26ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 8,042ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಯಿತು. ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಸಣ್ಣ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವಲ್ಲಿನ ನಿರಂತರ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಒಬ್ಬರೇ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕುಸಿಯಿತು. ಇಂತಹ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದರೂ, ಒಬ್ಬರೇ ಇರುವ ಶಿಕ್ಷಕರ ಮೇಲಿನ ಹೊರೆ ಮಾತ್ರ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ.
1ನೇ ತರಗತಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹೊಸ ದಾಖಲಾತಿ
|Year
|1ನೇ ತರಗತಿ ದಾಖಲಾತಿ
|ಅದೇ ಶಾಲೆ
|ಮತ್ತೊಂದು ಶಾಲೆ
|ಅಂಗನವಾಡಿ/ ಇಸಿಸಿಇ ಕೇಂದ್ರ
|2022-23
|1026402
|676712
|34259
|292167
|2023-24
|945325
|329220
|88818
|391940
|2024-25
|951075
|359493
|99651
|361757
|2025-2026
|894489
|317371
|112235
|344012
1ನೇ ತರಗತಿಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಸೇರುವವರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾದ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ, ಅದೇ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾತಿಯು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕುಸಿದಿದೆ. ಪೋಷಕರ ಆದ್ಯತೆಗಳಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆ ಅಥವಾ ಶಾಲೆಗಳ ಮುಚ್ಚುವಿಕೆಯ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಕಡಿಮೆ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದೇ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಬೇರೆ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾತಿಯಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಉತ್ತಮ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಅಥವಾ ಶಾಲೆಯ ಉತ್ತಮ ಖ್ಯಾತಿಯ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೇರೆ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಸೇರಿಸಲು ಮುಂದಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಶಾಲಾ ಬದಲಾವಣೆಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಇದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಅಂಗನವಾಡಿ /ಇಸಿಸಿಇ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾತಿಯಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತ ಕಂಡಿದೆ. ಔಪಚಾರಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಬಾಲ್ಯದ ಆರೈಕೆ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.
ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ:
|ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸೂಚಕಗಳು
|2022-23
|2023-24
|2024-25
|2025-26
|ಬಾಲಕಿಯರ ಸಂಖ್ಯೆ
|6024565
|5816257
|5778733
|5759200
|ಮಹಿಳಾ ಶಿಕ್ಷಕರು
|262622
|264660
|283352
|296959
2022–23ಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಬಾಲಕಿಯರ ದಾಖಲಾತಿಯು 2025–26ರ ವೇಳೆಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ಕ್ರಮೇಣ ಕುಸಿತವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಗಮನಿಸಲಾದ ಒಟ್ಟಾರೆ ದಾಖಲಾತಿ ಕುಸಿತದೊಂದಿಗೆ ಇದು ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಹಿಳಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಖ್ಯೆಯು 2022–23ಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ 2025–26ರಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಬೋಧಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯದ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಏರಿಕೆ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಪಡೆಯ ಲಿಂಗ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಹೋಲಿಕೆ: 2024-25 ರಿಂದ 2025-26
|ಸೌಲಭ್ಯಗಳು
|ಶಾಲೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ(2024-25)
|%
|ಶಾಲೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ2025-26)
|%
|ಕುಡಿಯುವ ನೀರು
|74798
|99.92
|74557
|99.97
|ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಕಾರ್ಯಗಳು
|74780
|99.89
|74552
|99.97
|ಬಾಲಕಿಯರ ಶೌಚಾಲಯ
|73729
|98.49
|73144
|98.08
|ಸಕ್ರಿಯ ಬಾಲಕಿಯರ ಶೌಚಾಲಯ
|73289
|97.90
|73144
|98.08
|ಬಾಲಕ ಶೌಚಾಲಯ
|71273
|95.21
|71189
|95.46
|ಸಕ್ರಿಯ ಬಾಲಕರ ಶೌಚಾಲಯ
|70583
|94.29
|70504
|94.54
|ಕೈತೊಳೆಯುವಿಕೆ
|70061
|93.59
|70409
|94.41
|ವಿದ್ಯುತ್
|74142
|99.04
|74071
|99.32
|ಸಕ್ರಿಯ ವಿದ್ಯುತ್
|74142
|99.04
|73754
|98.90
|ಗ್ರಂಥಾಲಯ
|73669
|98.41
|73612
|98.70
|ಆಟದ ಮೈದಾನ
|64183
|85.74
|62573
|83.90
|ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೌಲಭ್ಯ
|41662
|55.65
|43281
|58.03
|ಅಂತರ್ಜಾಲ ಸೌಲಭ್ಯ
|37921
|50.66
|38584
|51.74
|ಸಿಡಬ್ಲ್ಯೂಎಸ್ಎನ್ ಶೌಚಾಲಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು
|14756
|19.71
|17626
|23.64
|ಸೌರ ಫಲಕ
|6607
|8.83
|9725
|13.04
ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಬಹುತೇಕ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯೂ ಸಹ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇದು ಅಗತ್ಯ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದ ಬಲವಾದ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಬಾಲಕಿಯರ ಮತ್ತು ಬಾಲಕರ ಶೌಚಾಲಯಗಳು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ, ಆದರೂ ಹುಡುಗಿಯರ ಶೇಕಡಾವಾರು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದು, ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕತೆಯು ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ.
ಆಟದ ಮೈದಾನಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇಳಿದಿದೆ, ಇದು ಆಟದ ಮೈದಾನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಶಾಲೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಕಂಡಿದ್ದು, ಇದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಅವಕಾಶಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು.
ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸುಧಾರಿಸಿವೆ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಪ್ರವೇಶದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಇದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಿದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಮೇಣ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೂ ಇನ್ನೂ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಶಾಲೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಸಂಪರ್ಕಗೊಂಡಿವೆ.
ಅಂತರ್ಗತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ವಿಶೇಷ ಅಗತ್ಯವುಳ್ಳ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಶೌಚಾಲಯಗಳು (ಸಿಡಬ್ಲ್ಯೂಎಸ್ಎನ್) ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ, ಇದು ಒಳಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯತ್ತ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಸೌರ ಫಲಕಗಳ ಅಳವಡಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಸುಸ್ಥಿರ ಇಂಧನ ಪರಿಹಾರಗಳ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
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