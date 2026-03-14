ಯುದ್ಧದ ಕಾರ್ಮೋಡದ ನಡುವೆ ಕಾರವಾರ ಬಂದರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಯುಎಇ ಹಡಗು
ಯುದ್ಧ ಆರಂಭವಾದ ನಂತರ ಹಡಗುಗಳ ಸಂಚಾರ ಕುಸಿದಿದ್ದು, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದ ಬಳಿಕ ಮೊದಲ ಹಡಗು ಕಾರವಾರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದೆ.
Published : March 14, 2026 at 9:25 AM IST
ಕಾರವಾರ: ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಯುದ್ಧದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರಕು ಸಾಗಾಣಿಕಾ ಹಡಗುಗಳ ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಗಿದ್ದರೂ, ಕಾರವಾರದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಂದರಿಗೆ ಯುಎಇಯಿಂದ ಬಿಟುಮಿನ್ ಹೊತ್ತ ಹಡಗು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದೆ.
ಯುಎಇಯ ಖೋರ್ ಫಕ್ಕನ್ ಬಂದರಿನಿಂದ ಹೊರಟಿದ್ದ ಚೆಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಹೆಸರಿನ ಈ ಹಡಗು ಸುಮಾರು 3,115 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಬಿಟುಮಿನ್ ಹೊತ್ತು ತಂದಿದೆ ಎಂದು ಕಾರವಾರ ಬಂದರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಡಗು ಮಾರ್ಚ್ 3ರಂದು ಯುಎಇಯಿಂದ ಹೊರಟಿದ್ದು, ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಸುಮಾರು 9 ದಿನಗಳ ಪ್ರಯಾಣದ ನಂತರ ಮಾರ್ಚ್ 13ರಂದು ಕಾರವಾರ ಬಂದರು ತಲುಪಿದೆ.
ಬಂದರಿಗೆ ಭಾರಿ ನಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯತೆ: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾರವಾರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಂದರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಐದರಿಂದ ಎಂಟು ಬಿಟುಮಿನ್ ಹಡಗುಗಳು ಬರುತ್ತಿದ್ದವು, ಅಂದರೆ ವಾರಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡು ಹಡಗುಗಳು ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಯುದ್ಧ ಆರಂಭವಾದ ನಂತರ ಹಡಗುಗಳ ಸಂಚಾರ ಕುಸಿದಿದ್ದು, ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಡಗು ಬಂದು ಹೋದ ನಂತರ ಇದೀಗ ದೀರ್ಘ ವಿರಾಮದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೊಂದು ಹಡಗು ಬಂದು ತಲುಪಿದಂತಾಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ಹಡಗುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಕಾರವಾರ ಬಂದರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸುಮಾರು 60 ರಿಂದ 80 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟು ಆದಾಯ ನಷ್ಟವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹಡಗುಗಳ ಆಗಮನದ ಪೂರ್ವ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ: ಕಾರವಾರ ಬಂದರಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬಿಟುಮಿನ್ ಆಮದು ಆಗುತ್ತದೆಯಾದರೂ, ಇದರೊಂದಿಗೆ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದಿಂದ ಪಾಮ್ ಆಯಿಲ್, ಜೋರ್ಡಾನ್ನಿಂದ ರಾಕ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಮತ್ತು ಕಾಂಡ್ಲಾದಿಂದ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಉಪ್ಪು ಕೂಡ ಸರಬರಾಜಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ನೌಕಾನೆಲೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಡಿ ಇಂಧನ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಸದ್ಯ ಬಂದಿರುವ ಹಡಗಿನಿಂದ ಬಿಟುಮಿನ್ ಖಾಲಿ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ವಾರ ಬರಲಿರುವ ಹಡಗುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಪೂರ್ವ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸೂಚನೆ ಲಭ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬಂದರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
