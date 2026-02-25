ETV Bharat / state

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 25, 2026 at 11:00 PM IST

ಬೆಳಗಾವಿ: ಜನ್ಮದಿನದ ಆಚರಣೆ ವೇಳೆ ಖಡ್ಗದಿಂದ ಕೇಕ್ ಕತ್ತರಿಸಿ ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ಸಟಾದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಕಿತ್ತೂರು ಪೊಲೀಸರು ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ, ಜೈಲಿಗಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಮಂಗಳವಾರ ರಾತ್ರಿ ಕಿತ್ತೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಎಂ.ಕೆ.ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಪಟ್ಟಣದ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-48ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿನ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ ಬಳಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬರ್ತ್‌ಡೇ ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು.

ಬರ್ತ್‌ಡೇ ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಯರಗಟ್ಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ‌ ಕಡಬಿ ಗ್ರಾಮದ ಜೈದ್ ನೂರಅಹ್ಮದ್ ಸನದಿಯನ್ನು ತಬ್ರೇಜ್ ಹನೀಫ್ ಖಾದ್ರಿ ತನ್ನ ಯಮಹಾ ಬೈಕ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಬಂದವ ಮತ್ತೊಂದು ಬೈಕ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಐದು ಕೇಕ್‌ಗಳ‌ನ್ನು ಆರೋಪಿ ಜೈದ್ ಸನದಿ ಖಡ್ಗದಿಂದ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ್ದ. ಈ ದೃಶ್ಯವನ್ನು‌ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದ ಎಂ.ಕೆ.ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಪಟ್ಟಣದ ರೇಹಾನ್ ಮುಸ್ತಾಕ್ ಅಹ್ಮದ್ ಬಡೇಘರ, ಮಂಗಳವಾರ ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ತನ್ನ ಇನ್ಸಟಾ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ‌ ಅಪ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದ.

ಈ ಸಂಬಂಧ ಕಿತ್ತೂರು ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಯುವಕರ ವಿರುದ್ಧ ಕಲಂ 25, 27 ಭಾರತೀಯ ಆಯುಧ ಕಾಯ್ದೆ 1959ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು.

