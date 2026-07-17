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ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ 2 ವರ್ಷದ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಸಾವು: ಲಿವ್-ಇನ್ ದಂಪತಿ, ಸ್ನೇಹಿತೆಯ ನಡುವೆ ಆರೋಪ-ಪ್ರತ್ಯಾರೋಪ

ಎರಡು ವರ್ಷದ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದವಾಗಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಘಟನೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

BENGALURU GIRL SUSPICIOUS DEATH LIVE IN COUPLES BABY DEATH ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಸಾವು 2 YEAR OLD GIRL DEATH
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (ETV Bhart)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 17, 2026 at 4:09 PM IST

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​ಬೆಂಗಳೂರು: 2 ವರ್ಷದ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವೊಂದು ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದವಾಗಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವ ಘಟನೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾಗಿದ್ದು, ಪೋಷಕರೇ ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ನಡೆಸಿರುವ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ.

ಬಾಣಸವಾಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಇಂದಿರಾ ಸ್ಟ್ರೀಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಮಗುವಿನ ಪೋಷಕರ ಕುಟುಂಬದ ಸ್ನೇಹಿತೆ ಸಮೃದ್ಧಿ ಎಂಬವರು ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಬಾಣಸವಾಡಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಮಗುವಿನ ಪೋಷಕರಾದ ಅಂಥೋಣಿ ಹಾಗೂ ರೋಸ್ಲಿನ್ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಾಣಸವಾಡಿಯ ಇಂದಿರಾ ಸ್ಟ್ರೀಟ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಲಿವ್-ಇನ್ ರಿಲೇಷನ್‌ಶಿಪ್‌ನಲ್ಲಿ ವಾಸವಿದ್ದರು‌. ಇವರಿಗೆ ಈ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಜನಿಸಿತ್ತು. ಬುಧವಾರ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಮಗುವಿಗೆ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ತಕ್ಷಣ ಮಗುವನ್ನು ಹತ್ತಿರದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತಲುಪುವಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಮಗು ಮೃತಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಪೋಷಕರು ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದು ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಮಗುವಿನ ಪೋಷಕರ ವಿರುದ್ಧ ಆರೋಪ: ​ಘಟನೆಯ ನಂತರ ದಂಪತಿಯ ಸ್ನೇಹಿತೆ ಸಮೃದ್ಧಿ ಎಂಬವರು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ರೋಸ್ಲಿನ್ ಈ ಹಿಂದೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ದೈಹಿಕ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿರುವ ದೂರುದಾರೆ, ಮಗುವಿನ ಸಾವಿನ ಹಿಂದೆ ತಾಯಿಯ ಕೈವಾಡ ಇರಬಹುದು ಎಂದು ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಮೃತಪಟ್ಟ ಮಗುವಿನ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ ಗಾಯದ ಗುರುತುಗಳಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ದು, ಇದು ಮತ್ತಷ್ಟು ಅನುಮಾನಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ದೂರುದಾರೆ ಹಾಗೂ ಪತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ರೋಸ್ಲಿನ್ ಪ್ರತ್ಯಾರೋಪ: ಮಗುವಿಗೆ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆಯಾದಾಗ ನನ್ನ ಪತಿಯ ಸ್ನೇಹಿತೆ (ಸಮೃದ್ಧಿ) ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಬಂದಿದ್ದಳು. ಮಗುವಿಗೆ ಐದು ವರ್ಷ ತುಂಬುವ ಮುನ್ನ ವೆಂಟಿಲೇಷನ್ ಮಾಸ್ಕ್ ನೀಡಬಾರದು ಎಂದು ಹೇಳಿ, ಬಿಸಿ ನೀರಿಗೆ ವಿಕ್ಸ್ ಬೆರೆಸಿ ಆವಿ ಹಿಡಿಸಲು ಮುಂದಾದಳು. ಮಗು ಭಯಗೊಂಡು ತನಗೆ ಆವಿ ಬೇಡವೆಂದು ಚೀರಿದಾಗ ಆಕೆ ಮಗುವನ್ನು ತಳ್ಳಿ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದಳು. ಮಗುವಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿಯಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಇತ್ತ ನನ್ನ ಪತಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ. ಹಣ ಇಲ್ಲವೆಂದು ನೆಪ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟು ಹೋದ ಹಾಗೂ ಮಗುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಲಿಲ್ಲ. ಮಾದಕ ವ್ಯಸನದ ಗೀಳು ಹೊಂದಿದ್ದ ಸಮೃದ್ಧಿಯ ವರ್ತನೆಯಿಂದ ಹೆದರಿದ ಮಗುವಿಗೆ ಆಘಾತವಾಯಿತು. ಪತಿ ಅಂಥೋನಿ ಮತ್ತು ಆತನ ಗೆಳತಿಯೇ ಮಗುವಿನ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ಕಣ್ಣೀರಿಡುತ್ತಾ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಮೃದ್ಧಿ ನೀಡಿರುವ ​ದೂರಿನನ್ವಯ ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕ ಸುರಕ್ಷಾ ಸಂಹಿತೆ (BNSS) ಸೆಕ್ಷನ್ 194(4) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಣಸವಾಡಿ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಗುವಿನ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷಾ ವರದಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದು, ನಂತರವೇ ಸಾವಿಗೆ ನಿಖರ ಕಾರಣ ತಿಳಿಯಲಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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TAGGED:

BENGALURU
GIRL SUSPICIOUS DEATH
LIVE IN COUPLES BABY DEATH
ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಸಾವು
GIRL BABY DEATH

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