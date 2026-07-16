ಕಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್,ಈಜುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪುಟಾಣಿ: ಬೆರಗುಗೊಳಿಸಿದ 20 ತಿಂಗಳ ಮಗುವಿನ ಸಾಧನೆ
ಕೇವಲ 20 ತಿಂಗಳ ಮಗು ಅಕಿರಾ ಬನ್ಸಾಲ್, ಕಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಈಜುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹುಬ್ಬೇರುವ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ.
Published : July 16, 2026 at 7:06 PM IST|
Updated : July 16, 2026 at 7:15 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ತೊದಲು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಆಗಷ್ಟೇ ನಡೆದಾಡಲು ಕಲಿಯುತ್ತಿರುವ ಮಕ್ಕಳ ಮಧ್ಯೆ ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ 20 ತಿಂಗಳ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಒಂದಲ್ಲ, ನಾಲ್ಕು ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳ್ಶಿದ್ದಾಳೆ.
ಮಗು ಅಕಿರಾ ಬನ್ಸಾಲ್, ಕಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಈಜುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹುಬ್ಬೇರುವಂತಹ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ತನ್ನ ಕೌಶಲ್ಯದಿಂದಾಗಿ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆಗಳು ಹಾಗೂ ಮೂರು 'ಇಂಡಿಯಾ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್' ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ.
ಅಕಿರಾ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಪೋಷಕರ ಒತ್ತಡ, ಆಸಕ್ತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಗುವಿನ ಆಸಕ್ತಿಯೇ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ ಹದಿನಾಲ್ಕುವರೆ ತಿಂಗಳಿದ್ದಾಗಲೇ ಅಕಿರಾ ತಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಸಂಬಂಧಿ ಕಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಓಡಿಸುವುದನ್ನು ನೋಡಿ, ಆಸಕ್ತಿ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಈಕೆಯ ಆಸಕ್ತಿಯೇ ಮುಂದೆ ನೆಚ್ಚಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ಕಿಕ್ಸ್ಕೂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಸಮತೋಲನ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡು, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಓಡಿಸಲು ಶುರುಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವ ಮೂಲಕ ಇದೀಗ ಅದರಲ್ಲೇ ವಿಶೇಷ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ.
ಮಗುವಿನ ಈ ಸಾಧನೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಪೋಷಕರು, ಅಕಿರಾಗೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒತ್ತಡವಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಔಪಚಾರಿಕ ಕೋಚಿಂಗ್ ಆಗಲಿ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಆಕೆ ಹೊಸದನ್ನು ಕಲಿಯುವ ಹುಮ್ಮಸ್ಸು ತೋರಿದಾಗ ಅದನ್ನು ನಾವು ಬೆಂಬಲಿಸಿದೆವು. ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುವುದನ್ನು ಮತ್ತು ಅನ್ವೇಷಿಸಲು ಆಕೆಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಹಾಗೂ ಪೂರಕ ವಾತಾವರಣ ಒದಗಿಸುವುದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡೆವು. ಆಕೆ ಅದನ್ನು ಮನಃಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಸರಾಗವಾಗಿ ಓಡಿಸುವಂತಾಯಿತು ಎಂದರು.
ಕ್ರೀಡಾ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಕುಟುಂಬ: ಅಕಿರಾಳ ಪೋಷಕರಿಬ್ಬರೂ ಕ್ರೀಡಾ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಬಂದವರು. "ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಲು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನೀಡಿದಾಗ ಅವರು ವಿಕಸನಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇತರೆ ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಅಕಿರಾ ಕೂಡ ಬಿದ್ದು, ಎದ್ದು, ನಕ್ಕು ಕಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಪ್ರಯಾಣ ಆರಂಭಿಸಿದಳು. ಆಕೆಯ ನಿರ್ಭಿತ ನಡವಳಿಕೆಯೇ ಆಕೆಯ ದೊಡ್ಡ ಶಿಕ್ಷಕಿ" ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅವರು.
ಅಕಿರಾಳ ಕಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಕುಟುಂಬ ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 170ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಬಲ್ಲ ಅದ್ಭುತ ಸ್ಮರಣಶಕ್ತಿಯ 19 ತಿಂಗಳ ಪುಟಾಣಿ!