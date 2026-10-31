ಕಾರವಾರ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಬಂದರಿನಲ್ಲಿ ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿ ಒಡಿಶಾ ಮೂಲದ ಇಬ್ಬರು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸಾವು, ಓರ್ವನ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರ
Two Died In Karwar Fishing Port: ಬೋಟ್ನ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಮೀನು ಹೊರ ತೆಗೆಯುವಾಗ ಇಬ್ಬರು ಇಬ್ಬರು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 31, 2026 at 3:53 PM IST
ಕಾರವಾರ: ಕಾರವಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಮುದಗಾ(Mudga) ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಬಂದರಿನಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಬೋಟ್ನ ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಮೀನು ಖಾಲಿ ಮಾಡುವಾಗ ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿ ಒಡಿಶಾ ಮೂಲದ ಇಬ್ಬರು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮೃತಪಟ್ಟು, ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ತೀವ್ರ ಅಸ್ವಸ್ಥಗೊಂಡ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.
ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು 06:30 ಗಂಟೆಯ ವೇಳೆಗೆ ಮುಕಾಂಬಿಕಾ ಹೆಸರಿನ ‘ಪರ್ಶಿಯನ್’ ಮಾದರಿಯ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಬೋಟ್ ಮುದಗಾ ಬಂದರಿನಲ್ಲಿ ಲಂಗರು ಹಾಕಿತ್ತು. ಬೋಟ್ನ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಚಮನ್ ಜಾತಿಯ ಮೀನನ್ನು ಹೊರ ತೆಗೆಯಲು ಇಳಿದಾಗ ಈ ದುರಂತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಒಡಿಶಾ ಮೂಲದ ಪುರಂದರ ಬಿಸರಾ (21) ಮತ್ತು ಆಕಾಶ್ ನಾಯ್ಕ್ (24) ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟವರೆಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಲಾಲಿಂದರ ಧ್ರುವ (41) ಎಂಬುವರಿಗೆ ತೀವ್ರ ನಿಗಾ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಸ್ಟೋರೇಜ್ನೊಳಗೆ ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿ ಅಸ್ವಸ್ಥಗೊಂಡಿದ್ದ ಮೂವರನ್ನೂ ತಕ್ಷಣವೇ ಅಂಕೋಲಾ ಬೆಳಕೇರಿ ನಿವಾಸಿ ಸಚಿನ್ ಕೃಷ್ಣ ಖಾರ್ವಿ ಎಂಬುವರು ಕಾರವಾರದ ಕ್ರಿಮ್ಸ್ (KRIMS) ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೆ ಇಬ್ಬರು ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಲಾಲಿಂದರ ಧ್ರುವ ಅವರ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿದ್ದು, ತೀವ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕಾರವಾರ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಒಂದೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ದುರ್ಘಟನೆ: ಗೋಕರ್ಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ತದಡಿ ಬಂದರಿನಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯ ದುರ್ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿ, ಮೂವರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರು. ಬೋಟ್ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮೂವರು ಮೀನುಗಾರರು ವಿಷಕಾರಿ ವಾಸನೆಯಿಂದ ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರು. ನೌಶಾದ್ (48), ಅಮೀನ್ (40) ಮತ್ತು ಅಮನ್ (26) ಎಂಬುವರು ಮೃತರು.
ತದಡಿಯ 'ಕುಚೈಮಾ' ಬೋಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಮೀನುಗಾರರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. 'ಚಮನ್' ಮೀನುಗಳನ್ನು ಶಿಕಾರಿ ಮಾಡಿ ಈ ಬೋಟ್ ಬಂದರಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಬಂದರಿಗೆ ತಲುಪಿದ ಬಳಿಕ, ಮೀನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ (ಹೋಲ್ಡ್ಗೆ) ಇಳಿದು ಮೀನುಗಳನ್ನು ಖಾಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಮೀನು ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಆ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಾರರು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೀನಿನ ಕೊಳೆತ ವಾಸನೆ ಹಾಗೂ ಉಂಟಾದ ವಿಷಕಾರಿ ವಾಸನೆಯಿಂದ ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿ ಮೂವರು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರು. ಈ ಘಟನೆ ಮಾಸುವ ಮುನ್ನವೇ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ದುರಂತ ನಡೆದಿರುವುದು ಮೀನುಗಾರರಿಗೆ ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
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