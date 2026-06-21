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ಬಳ್ಳಾರಿ: ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಮೇಲೆ ತೆರಳುವಾಗ ಲಿಫ್ಟ್ ಬಕೆಟ್ ವಾಲಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಇಬ್ಬರು ಸಾವು

ಟ್ಯಾಂಕ್ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ ಲಿಫ್ಟ್​ ಬಕೆಟ್ ವಾಲಿ ಇಬ್ಬರು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಘಟನೆ ಕುಡತಿನಿಯಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ನಡೆದಿದೆ.

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ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಇಬ್ಬರು ಸಾವು (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 21, 2026 at 7:58 PM IST

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ಬಳ್ಳಾರಿ: ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ಕಾರ್ಮಿಕರು ದುರ್ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವ ಹೃದಯವಿದ್ರಾವಕ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಲಿಫ್ಟ್ ಬಕೆಟ್ ಏಕಾಏಕಿ ವಾಲಿದ್ದರಿಂದ ಸುಮಾರು 60 ಅಡಿ ಎತ್ತರದಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು, ಇಬ್ಬರೂ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಡತಿನಿ ಪಟ್ಟಣದ 19ನೇ ವಾರ್ಡ್‌ನ ಹೆಚ್‌ಎಲ್‌ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ನೂತನವಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿರುವ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಈ ದುರ್ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.

ಲಿಫ್ಟ್ ಬಕೆಟ್ ವಾಲಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದ ಕಾರ್ಮಿಕರು: ಕುರುಗೋಡು ತಾಲೂಕಿನ ತಿಮ್ಮಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿಗಳಾದ ಹೆಚ್. ಹುಲೆಪ್ಪ (27) ಹಾಗೂ ನೀಲಪ್ಪ ಎ. ಕೆ. (35) ಮೃತ ಕಾರ್ಮಿಕರು. ಇವರು ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಲಿಫ್ಟ್ ಬಕೆಟ್ ಮೂಲಕ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಬಕೆಟ್ ಒಂದು ಕಡೆ ವಾಲಿ ಸುಮಾರು 60 ಅಡಿ ಎತ್ತರದಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ.

ಬೀಳುವ ರಭಸಕ್ಕೆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ತಲೆ, ಎದೆ, ಕೈ-ಕಾಲು ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಹದ ಹಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದವು. ತಕ್ಷಣ ಸ್ಥಳೀಯರು ಅವರನ್ನು ಬಳ್ಳಾರಿ ಟ್ರಾಮಾ ಕೇರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುವ ವೇಳೆ ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯೆಯೇ ಇಬ್ಬರೂ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್, ಸುರಕ್ಷತಾ ಬೆಲ್ಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಗತ್ಯ ಸುರಕ್ಷತಾ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸದೇ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಬಸವರಾಜ ಹಾಗೂ ಸೂಪರ್‌ವೈಸರ್ ಖಾದರ್ ಭಾಷಾ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಮೃತರ ಸಂಬಂಧಿ ಹೊನ್ನೂರಪ್ಪ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕುಡತಿನಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ‌ ಸಂಜೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸರು ಮುಂದಿನ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

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TAGGED:

BALLARI
UNDER CONSTRUCTION WATER TANKER
LIFT BUCKET INCIDENT
ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸಾವು
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