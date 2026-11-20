ಹಾಸನ: ಐದು ಗಂಟೆಗಳ ಸೆಣಸಾಟದ ಬಳಿಕ ಇಬ್ಬರ ಬಲಿ ಪಡೆದ ಕಿಲ್ಲರ್ ಜೋಡಿ ಪುಂಡಾನೆಗಳ ಸೆರೆ
Capture of Wild Elephants: 7 ಕುಮ್ಕಿ ಆನೆಗಳ ಟೀಂ ಮೂಲಕ ಉದೇವಾರ ಎಸ್ಟೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಆನೆಗಳನ್ನು ನಾಗರಹೊಳೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
Published : November 20, 2026 at 9:37 AM IST
ಹಾಸನ: ಅಮಾಯಕ ಎರಡು ಜೀವಗಳನ್ನು ಬಲಿಪಡೆದು, ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಸೆರೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಸವಾಲೊಡ್ಡಿದ್ದ ಎರಡು ಪುಂಡಾನೆಗಳನ್ನು ಕೊನೆಗೂ ಸೆರೆಹಿಡಿಯುವಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಬೇಲೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಜನರ ನಿದ್ದೆಗೆಡಿಸಿದ್ದ ಈ ಕಿಲ್ಲರ್ ಜೋಡಿ ಕಾಡಾನೆಗಳಿಗೆ ಗುರುವಾರ ಅರವಳಿಕೆ ಮದ್ದು ನೀಡಿ ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿದ್ದು, ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಸತತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಕೊನೆಗೂ ಜಯ ದೊರೆತಿದೆ.
ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕಾಡಾನೆಗಳ ಹಾವಳಿ ಮಿತಿ ಮೀರಿದ್ದು, ಕಳೆದೊಂದು ವಾರದಿಂದ ಜನರು ಜೀವಭಯದಲ್ಲಿ ದಿನದೂಡುವಂತಾಗಿತ್ತು. ನ.14ರಂದು ಜಯಮ್ಮ ಎಂಬ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಹಾಗೂ ನ.16ರಂದು ಹಫೀಜ್ ಉರ್ ರೆಹಮಾನ್ ಎಂಬುವವರನ್ನು ಕಾಡಾನೆಗಳು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಬಲಿಪಡೆದಿದ್ದವು.
ಒಂದರ ಹಿಂದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಜೀವಹಾನಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಪರಿಣಾಮ ಸ್ಥಳೀಯರ ಆಕ್ರೋಶ ಕಟ್ಟೆಯೊಡೆದಿತ್ತು. ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ವಿರುದ್ಧ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ತೀವ್ರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿ, ಜನರ ಜೀವಕ್ಕೆ ಸಂಚಕಾರ ತಂದಿರುವ ಪುಂಡಾನೆಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಸೆರೆಹಿಡಿದು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವಂತೆ ಪಟ್ಟುಹಿಡಿದಿದ್ದರು. ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಒತ್ತಡದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವೂ ಕಾಡಾನೆಗಳ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿತ್ತು.
ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಏಳು ಕುಮ್ಕಿ ಆನೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನ.18ರಿಂದಲೇ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಆರಂಭಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಮೊದಲ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಕೈಗೆ ಸಿಗದೇ ಎರಡೂ ಆನೆಗಳು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದವು. ಕಾನಳ್ಳಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಸತತ ಐದು ಗಂಟೆಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಫಲ ನೀಡದೇ ವಿಫಲವಾಗಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸವಾಲಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿತ್ತು.
ಆದರೆ, ಗುರುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆಯೇ ಆನೆಗಳ ಚಲನವಲನ ಮತ್ತು ಇರುವಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಉದೇವಾರ ಗ್ರಾಮದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಇಳಿದರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆನೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸೆರೆಹಿಡಿಯುವ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಎರಡೂ ಆನೆಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಬೇರ್ಪಡದೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದುದರಿಂದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆತುರದ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳದೆ ಸೂಕ್ತ ಸಮಯಕ್ಕಾಗಿ ಕಾದರು.
ಕೊನೆಗೆ ಎರಡೂ ಆನೆಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರುವುದು ಖಚಿತವಾದ ಬಳಿಕ ಉದೇವಾರ ಎಸ್ಟೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಅರವಳಿಕೆ ತಜ್ಞರು ಮದ್ದು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದರು. ಒಂದು ಬೃಹತ್ ಸಲಗಕ್ಕೆ ಅರವಳಿಕೆ ಮದ್ದು ನೀಡಿದರೂ ತಕ್ಷಣ ನಿತ್ರಾಣಗೊಳ್ಳದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ದೂರ ಓಡಿಹೋಗಿದ್ದು ಕೆಲಕಾಲ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು. ಬಳಿಕ ಅರಣ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಕುಮ್ಕಿ ಆನೆಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ ಎರಡೂ ಆನೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ತರಲಾಯಿತು. ನಂತರ ಕ್ರೇನ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಲಾರಿಗೆ ಹತ್ತಿಸಿ ನಾಗರಹೊಳೆ ಆನೆ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಯಿತು.
ಏಳು ಕುಮ್ಕಿ ಆನೆಗಳ ಸಾಹಸ: ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕಂಠ, ಅಶೋಕ, ರೋಹಿತ್, ಮಾಣಿಕ್ಯ, ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಏಕಲವ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಏಳು ಕುಮ್ಕಿ ಆನೆಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದವು. ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಪಶುವೈದ್ಯರು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸತತ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಿದರು. ಒಂದೇ ದಿನ ಎರಡು ಕಾಡಾನೆಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೆರೆಹಿಡಿದಿರುವುದು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಪ್ರಮುಖ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಇಬ್ಬರ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದ ಆನೆಗಳ ಸೆರೆ ಸ್ಥಳೀಯರಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ನೆಮ್ಮದಿ ಮೂಡಿಸಿದ್ದು, ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.
56 ಆನೆಗಳ ಸ್ಥಳಾಂತರಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ಸವಾಲು..!: ಇಬ್ಬರ ಜೀವ ಬಲಿಪಡೆದ ಎರಡು ಆನೆಗಳನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಬೇಲೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೀಡುಬಿಟ್ಟಿರುವ ಸುಮಾರು 56 ಕಾಡಾನೆಗಳನ್ನು ಭದ್ರಾ ಅಭಯಾರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವ ಅಥವಾ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದತ್ತ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸುವ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಆರಂಭಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಭಾಗದ ಜನರಿಂದ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ಭಾಗದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಭಾಗಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಅಲ್ಲಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹೊಸ ತಲೆನೋವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಹಂತದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಯಾವ ಸ್ವರೂಪ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿದೆ.
ನಿರ್ಧಾರವಾಗಬೇಕಿದೆ ಆನೆಗಳ ಭವಿಷ್ಯ: ಸೆರೆಯಾದ ಎರಡು ಆನೆಗಳು ಇನ್ನೂ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನವು. ಅವುಗಳ ಚಲನವಲನ ಮತ್ತು ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಪಳಗಿಸಬೇಕೇ ಅಥವಾ ಮತ್ತೆ ಕಾಡಿಗೆ ಅಟ್ಟಬೇಕೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುವುದು. ಸದ್ಯ ಎರಡೂ ಆನೆಗಳನ್ನು ನಾಗರಹೊಳೆ ಆನೆ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮುಖ್ಯ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಮನೋಜ್ ರಾಜನ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಇಬ್ಬರ ಸಾವಿನಿಂದ ಕುದಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಬೇಲೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಆತಂಕದ ಕಾರ್ಮೋಡ ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿದಿದೆ. ಆದರೆ, ಉಳಿದ 56 ಆನೆಗಳ ಹಾವಳಿಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ದೊರೆಯುವವರೆಗೂ ಜನರ ಜೀವಭಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ದೂರವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ವಾಸ್ತವ. ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಮುಂದಿರುವ ಮುಂದಿನ ಸವಾಲು ಈ ಆನೆಗಳ ಹಾವಳಿಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕುವುದಾಗಿದೆ.
ಈ ಆನೆಗಳ ವಯಸ್ಸು ಇನ್ನೂ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದು ಆನೆಗಳ ಚಲನವಲನ ಗಮನಿಸಿ ಪಳಗಿಸಬೇಕೋ ಅಥವಾ ಕಾಡಿಗೆ ಅಟ್ಟಬೇಕೋ ಎಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗುವುದು. ಸದ್ಯ ಸೆರೆಯಿಡಿದಿರುವ ಎರಡು ಆನೆಗಳನ್ನು ನಾಗರಹೊಳೆ ಆನೆ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.
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