ಬೆಂಗಳೂರು: ಮಾಂಜಾ ದಾರಕ್ಕೆ ಕುತ್ತಿಗೆ ಸಿಲುಕಿ ನಡುರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ನರಳಾಡಿದ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಸವಾರ
ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಹಾಗೂ ಇತರೆ ವಾಹನಗಳ ಸವಾರರು ತಕ್ಷಣವೇ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ನೋವಿನಿಂದ ನರಳುತ್ತಿದ್ದ ಸವಾರನನ್ನು ಸಮೀಪದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 25, 2026 at 5:43 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಮಾಂಜಾ ದಾರ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಸಿಲುಕಿ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಸವಾರನೋರ್ವ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡ ಘಟನೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ನಾಲ್ಕೈದು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಸಂಪಿಗೆಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹೆಗಡೆ ನಗರದ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ ಮೇಲೆ ಈ ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು, ತಡವಾಗಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ಮಾಂಜಾ ದಾರ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಸಿಲುಕಿ ಸುಮಾರು ಎರಡು ಇಂಚಿನಷ್ಟು ಗಾಯವಾಗಿದ್ದು, ನಡು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ಸವಾರ ರಕ್ತದ ಮಡುವಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ನರಳಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಘಟನೆಯ ಬಳಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಹಾಗೂ ಇತರೆ ವಾಹನಗಳ ಸವಾರರು ತಕ್ಷಣವೇ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ಸವಾರನನ್ನು ಸಮೀಪದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮೋಜಿಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಹಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಗಾಳಿಪಟದ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಮಾಂಜಾ ದಾರವೊಂದು ಫ್ಲೈ ಓವರ್ ಮೇಲೆ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದೆ. ರಸ್ತೆಗೆ ಭಾಗಶಃ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ತಗುಲಿಕೊಂಡಿದ್ದ ದಾರವನ್ನು ಗಮನಿಸದ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಸವಾರನಿಗೆ ಮಾಂಜಾ ದಾರ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಬಿಗಿಯಾಗಿದೆ. ದಾರದ ಹರಿತಕ್ಕೆ ಸವಾರನ ಕುತ್ತಿಗೆ ಸುಮಾರು ಎರಡು ಇಂಚಿನಷ್ಟು ಆಳಕ್ಕೆ ಕತ್ತರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು, ನಡು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ಸವಾರ ರಕ್ತದ ಮಡುವಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ನರಳಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಮಕ್ಕಳು ಗಾಳಿಪಟ ಹಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆನ್ನಲಾಗಿದ್ದು, ಸವಾರ ರಕ್ತದ ಮಡುವಿನಲ್ಲಿ ನರಳಾಡುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಭಯಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟನೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.
ಮಾಂಜಾ ದಾರದ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಕಂಟಕ ಕೇವಲ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಇಂತಹದ್ದೇ ಭೀಕರ ಘಟನೆಯೊಂದು ನಡೆದಿತ್ತು. ಮಾಂಜಾ ದಾರಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ನಿಷೇಧಿತ ಮಾಂಜಾ ದಾರ ವಿರುದ್ಧ ಪೊಲೀಸರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ: 11 ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು