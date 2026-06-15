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ಬೆಂಗಳೂರು: ಪಾಲಿಕೆಯ ಕಸದ ಲಾರಿ ಹರಿದು ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಸವಾರ ಸಾವು; ಮತ್ತೋರ್ವನಿಗೆ ಗಾಯ

ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದ ಸವಾರನ ಮೇಲೆ ಪಾಲಿಕೆಯ ಕಸದ ಲಾರಿ ಹರಿದು ಸಾವು ಸಂಭವಿಸಿದೆ.

BENGALURU MUNICIPAL GARBAGE TRUCK ACCIDENT ಪಾಲಿಕೆ ಕಸದ ಲಾರಿ ಅಪಘಾತ DEATH
ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಸವಾರರ ಹೆಲ್ಮೆಟ್​ಗಳು . (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 15, 2026 at 4:36 PM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು: ಪಾಲಿಕೆಯ ಕಸದ ಲಾರಿ ಹರಿದು ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಸವಾರ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವ‌ ಘಟನೆ ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆಯ ಸಿರ್ಸಿ ಸರ್ಕಲ್ ಬಳಿ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.

ಮೃತನನ್ನು ಸತೀಶ್​​ (35) ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಹ ಸವಾರ ಪ್ರವೀಣ್‌ ಎಂಬಾತನಿಗೂ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು, ಆತನನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ ಸಂಚಾರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಲಾರಿಯನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು‌ ಬೆಂಗಳೂರು ಪಶ್ಚಿಮ ಸಂಚಾರ ವಿಭಾಗದ ಡಿಸಿಪಿ ಡಾ ಅನೂಪ್​ .ಎ. ಶೆಟ್ಟಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಟೆಂಟ್​​ ಹೌಸ್​​ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸತೀಶ್​ ಹಾಗೂ ಪ್ರವೀಣ್​, ಗೋರಿಪಾಳ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಸವಿದ್ದರು. ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 9:30ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆಂದು ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನದ ಮೂಲಕ ಟೌನ್​​ ಹಾಲ್‌ನತ್ತ ತೆರಳುವಾಗ ಸಿರ್ಸಿ ಸರ್ಕಲ್​ ಬಳಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಸತೀಶ್ ಮೇಲೆ ಲಾರಿ ಹರಿದ ಪರಿಣಾಮ ಅವರು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೋರ್ವ ಸವಾರ ಪ್ರವೀಣ್ ಎಂಬಾತನಿಗೆ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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TAGGED:

BENGALURU
MUNICIPAL GARBAGE TRUCK ACCIDENT
ಪಾಲಿಕೆ ಕಸದ ಲಾರಿ ಅಪಘಾತ
DEATH
TWO WHEELER RIDER DIED

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