ಹುಲಿ ಸೆರೆಯಾದ ಊರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆರಡು ಹುಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ; ಡ್ರೋನ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ನಿಗಾ

ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ರೈತರೊಬ್ಬರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಹುಲಿಯೊಂದು ಮರಿಯೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಹುಲಿ (Forest Department)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 26, 2026 at 10:41 AM IST

ಚಾಮರಾಜನಗರ: ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಚೆನ್ನಮಲ್ಲಿಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರೈತರ ಜಮೀನಿನ ಬಾಳೆತೋಟ ಹಾಗೂ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿ ಮರಿಯೊಟ್ಟಿಗೆ ತಾಯಿ ಹುಲಿ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಹೂಡಿದ್ದು, ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮಗಳ ರೈತರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಹುಲಿಗಳ ಚಲನವಲನದ ಮೇಲೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಡ್ರೋನ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮೂಲಕ ನಿಗಾ ವಹಿಸಿದೆ.

ಬಂಡೀಪುರ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶದ ಮದ್ದೂರು ಅರಣ್ಯ ವಲಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಚೆನ್ನಮಲ್ಲಿಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರೈತ ನಾಗಪ್ಪ ಎಂಬವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಮೂರು ದಿನದ ಹಿಂದೆ ಅಂದಾಜು ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದ ಗಂಡು ಹುಲಿಯನ್ನು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೆರೆ ಹಿಡಿದು ಮೈಸೂರಿನ ಕೂರ್ಗಳ್ಳಿಯ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿತ್ತು. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಮರಿಯೊಂದಿಗೆ ತಾಯಿ ಹುಲಿ ಓಡಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ದೃಶ್ಯ ಡ್ರೋನ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ.

ಡ್ರೋನ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾದ ಹುಲಿಯ ಚಲನವಲನ (Forest Department)

ಮದ್ದೂರು ವಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿರುವ ತಾಯಿ ಹಾಗೂ ಮರಿ ಹುಲಿಗಳ ಸೆರೆಗೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಕೂಂಬಿಂಗ್ ನಡೆಸಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ್ದು, ಕುಶಾಲನಗರದಿಂದ ಇಂದು ಸಾಕಾನೆಗಳು ಬರಲಿವೆ. ಮದ್ದೂರು ಹಾಗೂ ಮೂಲೆಹೊಳೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬಾಳೆತೋಟದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಬೀಡುಬಿಟ್ಟಿರುವ ಹುಲಿಗಳ ಚಲನವಲನದ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರ್​​ಎಫ್​ಓ ಪುನೀತ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

5 ಹುಲಿಗಳ ಬಳಿಕ‌ ಈಗ ಎದುರಾಯ್ತು ಚಿರತೆ ಭೀತಿ: ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲೂಕಿನ ನಂಜೇದೇವನಪುರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಐದು ಹುಲಿಗಳನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿದ ಬಳಿಕ ನಿರಾಳರಾದ ರೈತರಿಗೆ ಈಗ ಚಿರತೆ ಭೀತಿ‌ ಶುರುವಾಗಿದೆ‌.

ನಂಜೇದೇವನಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಾಡಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪಿ.ಮರಿಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ತೆಂಗಿನ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಚಿರತೆ ಬಿಂದಾಸ್ ಓಡಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ದೃಶ್ಯ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ. ಚಿರತೆ ಕಂಡ ತೋಟದ ಕಾರ್ಮಿಕ ವೀರಭದ್ರಸ್ವಾಮಿ ಪತರಗುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಂದಿನಂತೆ ವೀರಭದ್ರಸ್ವಾಮಿ ತೋಟಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಯಿಸಲು ಓಡಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ 10-12 ಅಡಿ ದೂರದಲ್ಲೇ ಚಿರತೆ ಹಾದು ಹೋಗಿದೆ.‌ ಅದನ್ನು ಕಂಡ ಕೂಡಲೇ ಆತಂಕಗೊಂಡ ವೀರಭದ್ರಸ್ವಾಮಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಾಲ್ಕಿತ್ತರೆ, ಚಿರತೆ ಕೂಡ ಗಾಬರಿಗೊಂಡು ಓಡಿದೆ.

ರೈತನ ಮೇಲೆ ಚಿರತೆ ದಾಳಿ: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಚಿರತೆ ದಾಳಿಯಿಂದ ಇಬ್ಬರು ಗಾಯಗೊಂಡ ಘಟನೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿರಾಳಕೊಪ್ಪ ಹೋಬಳಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು. ತಡಸನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಹಾಗೂ ಅಡಗಂಟಿ ಗ್ರಾಮದ ರೈತರ ಮೇಲೆ ಚಿರತೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿತ್ತು.

ಅಡಕೆ ತೋಟಕ್ಕೆ ನೀರು ಬಿಡಲು ಹೋಗಿದ್ದ ತಡಸನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ (38) ಡ್ರಿಪ್ ಪೈಪ್ ಸರಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಏಕಾಏಕಿ ಚಿರತೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಅವರು ಪೈಪ್ ಬದಲಾಯಿಸಿ ಮೇಲೇಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಅವರ ಮೇಲೆ ಚಿರತೆ ಎರಗಿದೆ. ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಬಾಯಿ ಹಾಕಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾಗ, ಚಿರತೆ ಬಾಯಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಬಳಿ ಇದ್ದ ಟವೆಲ್​ನಿಂದ ಅದರ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಹಾಕಿ ಎತ್ತಿ ಬಿಸಾಡಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ರೈತ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಅವರ ಎಡಗೈ, ಎಡಗಾಲು ಹಾಗೂ ಸೊಂಟದ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಗಾಯಗಳಾಗಿತ್ತು.

ಬಳಿಕ ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲೇ ಈ ಚಿರತೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು, ರೈತನ ತೋಟದ ಸಮೀಪವೇ ಕಳೇಬರ ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು. ಪಶುವೈದ್ಯರ ಮೂಲಕ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದ್ದು, ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಚಿರತೆ ಹಸಿವಿನಿಂದ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರಬಹುದೆಂದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.‌

