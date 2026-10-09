ಈ ಬಾರಿ ದಸರಾಗೆ ಎರಡು ಹಂತದ ಬಿಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಭದ್ರತೆ: ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಸೀಮಾ ಲಾಟ್ಕರ್
ದಸರಾ ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ 5,161 ಸಿವಿಲ್ ಪೊಲೀಸ್, 33 ಕೆಎಸ್ಆರ್ಪಿ ತುಕಡಿ, 25 ಸಿಎಆರ್ ತುಕಡಿ, 24 ಎಎಸ್ಸಿ ತಂಡಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 1,500 ಹೋಮ್ ಗಾರ್ಡ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
Published : October 9, 2026 at 5:04 PM IST
ಮೈಸೂರು: ಈ ಬಾರಿಯ ನಾಡಹಬ್ಬ ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಎರಡು ಹಂತದ ಬಿಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತೆ ಸೀಮಾ ಲಾಟ್ಕರ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
ದಸರಾ ಭದ್ರತೆ ಕುರಿತು ನಗರದ ಖಾಸಗಿ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆದ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಈ ಬಾರಿಯ ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಹಾಗೂ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ನಡೆಸಲು ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ಒಟ್ಟು 6,719 ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಎರಡು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ: ಅ.11ರಿಂದ 21ರವರೆಗೆ ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಎರಡು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅ.11ರಿಂದ 18ರವರೆಗೆ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಇರಲಿದ್ದು, ಅ.19ರಿಂದ 21ರವರೆಗೆ ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ದಸರಾ ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ 5,161 ಸಿವಿಲ್ ಪೊಲೀಸರು, 33 ಕೆಎಸ್ಆರ್ಪಿ ತುಕಡಿ, 25 ಸಿಎಆರ್ ತುಕಡಿ, 24 ಎಎಸ್ಸಿ ತಂಡಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 1,500 ಹೋಮ್ ಗಾರ್ಡ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ಭದ್ರತೆಗೆ ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸೀಮಾ ಲಾಟ್ಕರ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಸಹಾಯ ಕೇಂದ್ರ: ದಸರಾಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಹಾಗೂ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಕಳೆದ ಬಾರಿಯಂತೆ ಈ ಬಾರಿಯೂ ಪೊಲೀಸ್ ಸಹಾಯ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಅ.11ರಿಂದ 21ರವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 18 ಪೊಲೀಸ್ ಸಹಾಯ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಪೊಲೀಸ್ ಸಹಾಯ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಹೀಗಿದೆ:
ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿ
1) ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟ
2) ಗನ್ ಹೌಸ್ ವೃತ್ತ
ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರಂ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿ
3) ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ವೃತ್ತ
4) ಆಹಾರ ಮೇಳ
ನಜ಼ರ್ ಬಾದ್
5) ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಆವರಣ
6) ಮೃಗಾಲಯ
7) ಹಾರ್ಡಿಂಜ್ ವೃತ್ತ
ದೇವರಾಜ
8) ಕೋಟೆ ಆಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನ
9) ವರಹಾ ದ್ವಾರ, ಅರಮನೆ
10) ಜಯಮಾರ್ತಾಂಡ ದ್ವಾರ, ಅರಮನೆ
11) ಕೆ.ಆರ್ ವೃತ್ತ/ಚಿಕ್ಕ ಗಡಿಯಾರ
ಲಷ್ಕರ್
12) ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್
13) ಸೆಂಟ್ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಚರ್ಚ್
ಮಂಡಿ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿ
14) ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್
15) ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ವೃತ್ತ
ನರಸಿಂಹರಾಜ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿ
16) ಮಣಿಪಾಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಜಂಕ್ಷನ್
17) ಎಲ್ಐಸಿ ಸರ್ಕಲ್ ಸೈಕಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ (ಗೇಟ್ ನಂ: 6)
18) ಹೈವೇ ವೃತ್ತ
ಶಿಥಿಲ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಜಂಬೂಸವಾರಿ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ನಿಷೇಧ: ಜಂಬೂಸವಾರಿ ಸಾಗುವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ 92 ಹಳೆಯ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದು, ಈ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಮೇಲೆ ಜಂಬೂಸವಾರಿ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡದಂತೆ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ದಸರಾ ವೆಬ್ ಪೋರ್ಟಲ್: ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಹಾಗೂ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ನೀಡಲು ಅ.11ರಿಂದ 21ರವರೆಗೆ "Mysuru Dasara 2026 Vistor Portal" ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿ ಹರಡುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ: ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳ ಮೂಲಕ ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಹಬ್ಬಿಸುವವರ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ವಹಿಸಲು 20 ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಟೀಮ್ಗಳಿದ್ದು, 58 ನುರಿತ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳ ಮೂಲಕ ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿ ಹಬ್ಬಿಸಿದರೆ ಅಂತಹವರ ವಿರುದ್ಧ ನಿರ್ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತೆ ಸೀಮಾ ಲಾಟ್ಕರ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು.
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