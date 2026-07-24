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ಬೆಂಗಳೂರು: ವಾಂತಿ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಬಸ್​ನ ವಿಂಡೊಸೀಟ್​ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಜೇಬಿಗೆ ಕನ್ನ: ಇಬ್ಬರ ಬಂಧನ

ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಬಸ್​ಗಳಲ್ಲಿ ವಿಂಡೋ ಸೀಟಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಪ್ರಯಾಣಿಸುವವರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ಕಳ್ಳತನಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಖದೀಮರನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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ಆರೋಪಿಗಳು (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 24, 2026 at 1:55 PM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು: ವಾಂತಿ ಬರುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನೆಪವೊಡ್ಡಿ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಬಸ್​​ಗಳಲ್ಲಿ ವಿಂಡೋ ಸೀಟಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ಕನ್ನ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ಖದೀಮರನ್ನ ವಿಧಾನಸೌಧ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕೆಂಗೇರಿಯ ಮುಬಾರಕ್ ಪಾಷಾ, ಜೆ.ಜೆ.ನಗರದ ಅನ್ವರ್ ಪಾಷಾ ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿಗಳು. ಕೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಮೂವರು ಭಾಗಿಯಾಗಿ ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅವರ ಬಂಧನಕ್ಕಾಗಿ ಶೋಧ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ‌.

ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಬಸ್​ಗಳಲ್ಲಿ ವಿಂಡೊ ಸೀಟ್​​ನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಆರೋಪಿಗಳು, ವಾಂತಿ ಬರುತ್ತಿದೆ‌ ಸೀಟು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವಂತೆ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಸದಸ್ಯ ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ಖದೀಮರ ಅಸಲಿಯತ್ತು ತಿಳಿಯದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಸೀಟು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಪೂರ್ವಸಂಚಿನಂತೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸೋಗಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಐವರು ಆರೋಪಿಗಳು, ರಶ್ ಇರುವಂತೆ ವರ್ತಿಸಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕನ ಮೈ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಜೀಬಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಪರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ನಗದು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕೇಂದ್ರ ವಿಭಾಗದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಎರಡು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಖದೀಮರು ಕೈ ಚಳಕ ತೋರಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೇ, ನಗರದ ವಿವಿಧ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು ದಾಖಲಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನ ವರ್ಗಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದ ವಿಧಾನಸೌಧ ಪೊಲೀಸರು, ಒಂದು ವಾರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಡಿಸಿಪಿ ಅಕ್ಷಯ್ ಎಂ.ಹಾಕೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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TAGGED:

BENGALURU
THEFT IN BMTC BUS
THIEVES ARREST IN BENGALURU
ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಜೇಬು ಕಳ್ಳತನ
THEFT IN BUSES

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