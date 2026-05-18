ಹಾವೇರಿ; ಗಾಡ್ರೇಜ್ ಸಮೇತ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ: 48 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳ ಬಂಧನ
ಮೇ 16 ರಂದು ಹಾವೇರಿಯ ಹಾನಗಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕೌಂಶಿ ಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸಂಬಂಧ ಪೊಲೀಸರು ಇಬ್ಬರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : May 18, 2026 at 9:01 PM IST
ಹಾವೇರಿ: ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ ತಾಲೂಕು ಚಿಕ್ಕೌಂಶಿ ಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ ಭೇದಿಸುವಲ್ಲಿ ಹಾವೇರಿ ಪೊಲೀಸರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಕರಣ ನಡೆದು 48 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು 29 ವರ್ಷದ ಶಿವರಾಜ್ ಮೋಡಕೇರ್ ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಲೆಹೊಸೂರು ನಿವಾಸಿ ಮತ್ತು 29 ವರ್ಷದ ಅಶೋಕ ಕೊಂಚಿಕೊರವರ್ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಸಿಂದನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ನಿವಾಸಿ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಆರೋಪಿಗಳಿಂದ 310 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣಗಳು, 26 ಕೆಜಿಯಷ್ಟು ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಬೊಲೆರೋ ಪಿಕ್ಅಪ್ ವಾಹನವನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಆರೋಪಿಗಳು ಇದೇ ಶನಿವಾರ ಮುಂಜಾನೆ 2 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಶಾರದಾ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿಯಲ್ಲಿ 45 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಚಿನ್ನಾಭರಣವನ್ನು ಗಾಡ್ರೇಜ್ ಸಮೇತ ಕದ್ದು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದರು.
ಕಳ್ಳರ ಕೃತ್ಯ ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿತ್ತು. ಆರೋಪಿಗಳು ಚಿಕ್ಕೌಂಶಿ ಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಭಜಂತ್ರಿ ಎಂಬುವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ಶಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದರು. ವಿಚಿತ್ರ ಎಂದರೆ ಶಾರದಾ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಎರಡು ಭಾರಿ ಕಳ್ಳತನಕ್ಕೆ ಯತ್ನವಾಗಿತ್ತು. ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ಖದೀಮರು ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿ ಕೇವಲ 45 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ 26 ಕೆಜಿಯಷ್ಟು ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು 310 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಗಾಡ್ರೇಜ್ ಸಮೇತ ಕದ್ದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದರು.
ಅಲ್ಲದೆ ಬೊಲೆರೋ ವಾಹನಕ್ಕೆ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಕೂಡಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಇದು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಗದ್ವಾಲನಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನವಾಗಿತ್ತು. ಒಟ್ಟು ಆರು ಜನರ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಗಳು ಇದ್ದು, ಪ್ರಕರಣದ ಇಬ್ಬರು ಅಂತರರಾಜ್ಯ ಕಳ್ಳರನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 1 ಕೋಟಿ 15 ಲಕ್ಷ ರುಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮೀಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 45 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಜ್ಯೂವೇಲರಿ ಶಾಪ್ ಕದ್ದ ಖದೀಮರು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದರು.
ಬಂಧನಕ್ಕಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ತಂಡಗಳ ರಚನೆ: ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪೊಲೀಸರು ನಾಲ್ಕು ವಿಶೇಷ ತಂಡ ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಪಿಗಳು ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಲ್ಲದೆ ಧಾರವಾಡ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕಡೆ ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಹಾವೇರಿ ಎಸ್ಪಿ ಬಹುಮಾನ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
