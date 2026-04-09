ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಪೇಸ್​ ಸೈನ್ಸ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಇಬ್ಬರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ 596, 594 ಅಂಕ

ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಪೇಸ್​ ಸೈನ್ಸ್ ಪಿ.ಯು.ಕಾಲೇಜಿನ ಇಬ್ಬರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅಂಕ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

PUC SCINCE TOPERS SHIVAMOGGA KARNATAKA PUC RESULTS 2026 ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಪೇಸ್​ ಸೈನ್ಸ್ ಕಾಲೇಜು
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಾದ ಮಹಿಮ್ ಮತ್ತು ಸಾದ್ವಿ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 9, 2026 at 8:19 PM IST

ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಇಂದು 2025-26ನೇ ಸಾಲಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಮಲೆನಾಡಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಧಿಕ ಅಂಕಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಪೇಸ್​ ಸೈನ್ಸ್​ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಮಹಿಮ್​ ಅವರು ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 600ಕ್ಕೆ 596 ಅಂಕ ಹಾಗೂ ಸಾದ್ವಿ ಅವರು​ 594 ಅಂಕಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಪೇಸ್​ ಸೈನ್ಸ್ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಸಾಧನೆ (ETV Bharat)

ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, ಬೋಧಕ ವರ್ಗದವರು ಇಬ್ಬರೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಸಿಹಿ ತಿನ್ನಿಸಿ ಅಭಿನಂದಿಸಿದರು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಮಹಿಮ್ ಖಾನ್ ಆಫ್ರಿದಿ ಅಯನೂರು ಗ್ರಾಮದವರಾಗಿದ್ದು, ಸಾದ್ವಿ ಸೊರಬದ ಹೊಸಬಾಳೆ ನಿವಾಸಿ. ಇಬ್ಬರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಮಹಿಮ್ ಖಾನ್ ಆಫ್ರಿದಿ ಈಟಿವಿ ಭಾರತದ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿ, "ನಾನು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ ಅಂಕ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದಿದ್ದೆ. ಇಂದು ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದಿದ್ದು ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಯಿತು. ನಾನು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಪೋಷಕರೂ ಸಹ ನನಗೆ ನನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ್ದರು. ನಾನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಹಾಸ್ಟೆಲ್​ನಲ್ಲಿದ್ದೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ನಮಗೆ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಉತ್ತಮ ತರಗತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ 4-5 ಗಂಟೆ ಓದುತ್ತಿದ್ದೆ. ನೀಟ್​ ಎಕ್ಸಾಂಗೆ ತಯಾರಾಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಪೇಸ್​ ಸೈನ್ಸ್​ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮ (ETV Bharat)

ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 594 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಸಾದ್ವಿ ಮಾತನಾಡಿ, "ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಪಾಠ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ನನ್ನ ಓದಿಗೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಸೇರಿದಂತೆ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಸಪೋರ್ಟ್​ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ನಾನು ಇಷ್ಟೇ ಅಂಕ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಬಂದ ಅಂಕ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಮುಂದೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಸಿಇಟಿಗೆ ತಯಾರಾಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದರು.

ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ವಿಶ್ವನಾಥಯ್ಯ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಇಬ್ಬರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಟಾಪರ್ ಆಗಿರುವುದು ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ಮಹಿಮ್ ಖಾನ್ ಆಫ್ರಿದಿ ಹಾಗೂ ಸಾದ್ವಿ ಇಬ್ಬರು ಉತ್ತಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೋಚಿಂಗ್​ನಿಂದ ತಮ್ಮ ಅಂಕಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ನಾನು ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯಂದಿರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

