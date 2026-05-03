ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ: ಎರಡು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಟಿಟಿ ವಾಹನ ಅಪಘಾತ; ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಪಾರು
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಎರಡು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಟಿಟಿ ವಾಹನ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಅಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
Published : May 3, 2026 at 9:29 AM IST|
Updated : May 3, 2026 at 9:39 AM IST
ಕಾರವಾರ(ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ): ಇಲ್ಲಿನ ಜೋಯಿಡಾ–ಕಾರವಾರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಕುಂಬಾರವಾಡ ಸಮೀಪ ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆ ಚಾಲಕನ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿದ ಟಿಟಿ ವಾಹನವೊಂದು ಹೊಂಡಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ಈ ಟಿಟಿ ವಾಹನದಲ್ಲಿ 10ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರವಾಸಿಗರಿದ್ದರು. ದಾಂಡೇಲಿಯಿಂದ ಗೋಕರ್ಣದತ್ತ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಚಾಲಕನ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿದ ವಾಹನ ಹೊಂಡಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ವಾಹನದಲ್ಲಿದವರು ಅನಾಹುತದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವಾಹನದ ಮುಂಭಾಗ ಜಖಂಗೊಂಡಿದೆ.
ಶರಾವತಿ ನದಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಟಿಟಿ ವಾಹನ: ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಭಿಕಾಸಿತಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶರಾವತಿ ಬೋಟಿಂಗ್ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಅನಾಹುತವೊಂದು ಕೂದಲೆಳೆ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿದೆ.
ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಕರೆತಂದಿದ್ದ ಟಿಟಿ ವಾಹನ ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗಿ ಚಲಿಸುವಾಗ ಚಾಲಕನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಶರಾವತಿ ನದಿಗೆ ಉರುಳಿ ಬಿದ್ದಿದೆ. ನದಿ ತೀರದ ಸೌಂದರ್ಯ ಸವಿಯಲು ಹಾಗೂ ಬೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಬಂದಿದ್ದ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯರು ಘಟನೆಯಿಂದ ಕೆಲಕಾಲ ತೀವ್ರ ಆತಂಕಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದರು.
ಟಿಟಿ ವಾಹನ ನದಿಗೆ ಉರುಳಿದ ಸಂದರ್ಭ ಹಾಗೂ ಅದರ ಸಮೀಪ ನದಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಬೋಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಜನರಿರಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರವಾಸಿಗರೆಲ್ಲರೂ ಮೊದಲೇ ವಾಹನದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿದು ತೆರಳಿದ್ದ ಕಾರಣ ಪ್ರಾಣಹಾನಿ ತಪ್ಪಿದೆ.
ಒಂದು ವೇಳೆ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವಾಹನ ಬಿದ್ದ ರಭಸಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕುವಂತಿದ್ದ ಬೋಟ್ನಲ್ಲಿ ಜನರಿದ್ದಿದ್ದರೆ ಭಾರಿ ದುರಂತವೇ ಘಟಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾದ ಸ್ಥಳೀಯರು ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕ್ರೇನ್ ಮೂಲಕ ನದಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಟಿಟಿ ವಾಹನವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರೀ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಶೂಟ್ಗೆ ಹೊರಟ ಭಾವಿ ವರ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಸಾವು: ಇನ್ನೇನು 10 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಸೆಮಣೆ ಏರಬೇಕಿದ್ದ ಯುವಕನೋರ್ವ, ಪ್ರೀ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಶೂಟ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಸಂಭವಿಸಿದ ಕಾರು ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟ ಘಟನೆ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಮೂಗಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಬೇಲೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಲಕ್ಕುಂದ ಗ್ರಾಮದ ದರ್ಬಾರ್ ಪೇಟೆ ನಿವಾಸಿ ಮನು ಎಲ್.ಎನ್. ಎಂಬವರು ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ಮೇ 10, 2026ರಂದು ಇವರ ವಿವಾಹ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿತ್ತು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹಾಸನ: ಪ್ರೀ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಶೂಟ್ಗೆ ಹೊರಟ ಭಾವಿ ವರ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಸಾವು; ನಾಲೆಗೆ ಕಾರು ಬಿದ್ದು ತಾಯಿ-ಮಗು ಮೃತ